ARD, 대규모 축구 경기 방송을 위해 Akamai를 선택

ARD는 독일 지역 공영 서비스 방송사들의 공동 기구입니다. ARD를 대신해 대규모 축구 경기의 인터넷 스트리밍 방송을 담당하는 WDR(Westdeutscher Rundfunk)은 그러한 방송사들 중 하나입니다.

노르트라인베스트팔렌(North Rhine-Westphalia) 주 지역의 공영 서비스 방송사인 WDR은 직원 수로 따질 때 독일에서 가장 규모가 큰 방송사이며 BBC에 이어 유럽에서 두 번째로 큰 규모를 자랑합니다! 독일의 이 흥미진진한 방송사가 올해 대규모 축구 경기를 방송하기 위해 Akamai와 다시 파트너십 계약을 맺게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이러한 계약을 효과적으로 이행하기 위해 Akamai는 G&L(Geißendörfer und Leschinsky GmbH)과 협력하고 있습니다. G&L은 독일 쾰른의 매니지드 서비스 공급업체로서 Akamai와는 이미 20여 년 동안 안정적인 파트너십 관계를 유지해 왔습니다.

Akamai, G&L, WDR 3자 간의 협업은 10여 년 동안 계속 유지되어 왔습니다. Akamai는 가장 트래픽이 높은 라이브 이벤트를 문제 없이 진행한 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 물론 대규모 축구 경기 중에는 특히 WDR의 고유한 데이터 개인 정보 보호 요구 사항과 함께 Akamai가 제공할 수 있는 대용량 데이터에 대한 수요가 있습니다. 올해 Akamai는 48건의 경기(그중 24건은 ZDF로 스트리밍되었으며 나머지 24건은 ARD로 스트리밍됨)에 대해 향상된 이벤트 지원을 제공하고 있습니다.

대규모 축구 경기는 세계에서 가장 많은 사람들이 시청하는 이벤트 중 하나에 속합니다. 온라인 시청자들은 가능한 한 최고의 시청 경험을 기대하고 있으며, Akamai의 솔루션은 이러한 시청 경험을 제공하는 데 핵심적인 역할을 합니다. Akamai의 Adaptive Media Delivery는 가변 비트레이트(ABR) 스트리밍에 최적화된 솔루션으로, 네트워크 종류(유선 또는 모바일)와 접속 속도에 상관없이 안전한 고품질 시청 경험을 제공합니다. Akamai Intelligent Edge Platform을 기반으로 한 AMD(Adaptive Media Delivery)는 우수한 확장성, 안정성, 가용성, 서비스 범위를 제공합니다. WDR이 대형 축구 경기 중에 사용하는 또 다른 주요 Akamai 솔루션은 Kona Site Defender입니다. 이 솔루션은 정교한 웹 앱과 DDoS 공격으로부터 기업의 웹과 모바일 자산을 보호하도록 설계되어 있습니다.