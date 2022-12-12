ARD est une organisation conjointe et publique de radiodiffuseurs régionaux allemands. Westdeutscher Rundfunk (WDR), radiodiffuseur disposant des droits de la diffusion Internet des gros matchs de football au nom et pour le compte d'ARD, figure parmi ces radiodiffuseurs.

WDR est l'organisme de droit public de l'État de la Rhénanie-du-Nord–Westphalie. Service public avec le plus grand nombre d'employés d'Allemagne, WDR est juste derrière la BBC qui caracole en tête du classement européen. Nous sommes ravis que cette entreprise de médias allemande ait choisi de refaire confiance à Akamai pour la diffusion des gros matchs de football de la saison. Pour faire preuve d'efficacité, Akamai travaille à son tour avec G&L (Geißendörfer und Leschinsky GmbH). Ce fournisseur de services gérés sis à Cologne collabore avec Akamai depuis déjà 20 ans. C'est donc un partenaire de confiance.

Depuis 10 ans, Akamai, G&L et WDR collaborent et tout semble leur réussir. Partenaire de confiance, nous avons diffusé les derniers événements en live à des horaires de forte affluence, et ce sans aucun problème. Pendant les gros matchs de football, la demande en matière de capacité importante est élevée. Akamai est parfaitement capable de répondre à ce besoin, tout en se pliant aux exigences de confidentialité des données uniques de WDR. Cette année, Akamai propose une prise en charge améliorée des événements pour 48 matchs (24 matchs diffusés par ZDF et 24 matchs diffusés par ARD).

Les grandes rencontres de football font partie des événements les plus suivis au monde. Les audiences en ligne sont en pleine croissance et s'attendent à la meilleure expérience de visionnage possible. Pour répondre à ce besoin, les solutions d'Akamai sont essentielles. Notre solution Adaptive Media Delivery (AMD) est optimisée pour le streaming à débit binaire adaptatif (Adaptive Bitrate ou ABR) afin de proposer une expérience sécurisée et de grande qualité sur tous les types de réseaux, fixes ou mobiles, à différentes vitesses de connexion. Basée sur la plateforme Intelligent Edge Platform d'Akamai, AMD offre un excellent niveau de présence, d'évolutivité, de fiabilité et de disponibilité. Lors des diffusions de gros matchs de football, WDR utilise Kona Site Defender, une autre solution d'Akamai. Elle a été conçue pour protéger les ressources Web et mobiles des entreprises contre les attaques d'applications Web sophistiquées et les attaques DDoS.