ARD、サッカーのビッグイベントの配信にAkamaiを選択

ARDは、ドイツの地域公共放送局の共同組織です。そのうちの1社がWestdeutscher Rundfunk（WDR）です。ARDを代表し、サッカーのビッグイベントのインターネットストリーミングを担当しています。

WDRは、ノルトライン・ヴェストファーレン州にある公共放送局です。その従業員数から、ドイツでは最大、ヨーロッパでもBBCに次いで2番目の規模を誇ります。このドイツ有数のメディア企業が、今年のサッカーのビッグイベントを配信するため、Akamaiと再びタッグを組むことになりました。また、このプロジェクトを効果的に進めるため、Akamaiは今回もG&L（Geißendörfer und Leschinsky GmbH）と協力します。同社はケルンのマネージド・サービス・プロバイダーで、Akamaiとは20年以上にわたり信頼関係を築いているパートナーです。

Akamai、G&L、WDRのコラボレーションは、10年以上にわたって良い結果を残しています。これまで何も問題なく大規模なライブイベントを配信してきた、信頼できるパートナーと言えます。当然のことながら、サッカーのビッグイベントの配信は大規模なキャパシティを必要とします。Akamaiなら、WDR独自のデータプライバシー要件にも対応しながら、配信することができます。Akamaiは、今年、イベントサポートを強化して48試合（ZDFとARDが24試合ずつストリーミング）に取り組んでいます。

このサッカーのビッグイベントは世界で最も視聴されるイベントの1つです。オンラインの視聴者は増加し、可能な限り最高の視聴体験を求めています。この期待に応える鍵となるのがAkamaiのソリューションです。AkamaiのAdaptive Media Deliveryソリューションは、アダプティブ・ビット・レート・ストリーミング向けに最適化されているため、様々な接続速度の固定やモバイルなどの多様なネットワークタイプで、高品質かつ安全な視聴体験を提供できます。Akamai Intelligent Edge Platform上に構築されたAMDは、優れたスケーラビリティ、信頼性、可用性、広い適用範囲を特長としています。もう1つの重要なAkamaiソリューションとして、WDRがこのビッグイベントで使用しているのがKona Site Defenderです。このソリューションは、巧妙なWebアプリケーション攻撃やDDoS攻撃から組織のWebとモバイルの資産を保護しています。