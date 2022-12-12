ARD 选择 Akamai 直播大型足球赛事

ARD 是由德国各联邦州公共广播机构组成的联合组织。其中一家是西德广播公司 (WDR)，该公司代表 ARD 全权负责大型足球赛事的网络流媒体直播。

WDR 是北莱茵-威斯特法伦州的公共广播机构 — 按员工人数计算，它是德国规模最大的广播机构，也是仅次于 BBC 的欧洲第二大广播机构！我们很高兴这家出色的德国媒体公司再次选择与 Akamai 合作，转播今年的大型足球比赛。而为了有效地实现这一点，Akamai 又与 G&L (Geißendörfer und Leschinsky GmbH) 开展合作。这是一家来自科隆的托管服务提供商，Akamai 已经与其建立了超过 20 年的可靠合作伙伴关系。

Akamai、G&L 与 WDR 三方的合作已持续稳固开展超过 10 年。我们是值得信赖的合作伙伴，在过去的高峰直播活动中，我们的交付没有出现任何问题。毋庸置疑，大型足球赛事期间对高并发容量有着极高的要求，而 Akamai 完全有能力精准满足这一需求，尤其是在完美符合 WDR 专属数据隐私保护要求的前提下。今年，Akamai 为 48 场比赛提供增强型赛事保障（其中 24 场由 ZDF 进行流媒体直播，24 场由 ARD 进行流媒体直播）。

大型足球赛事是全球收视率最高的盛会之一。在线观众越来越期望获得出色的观看体验，而 Akamai 的解决方案是实现这一目标的关键。我们的 Adaptive Media Delivery（自适应媒体交付）解决方案针对自适应码率流媒体传输进行了优化，旨在通过各种网络类型（无论是固定网络还是移动网络）及不同的连接速度，提供高质量、安全的观影体验。AMD 基于 Akamai Intelligent Platform 创建，可提供出色的可扩展性、可靠性、可用性和受众触及率。WDR 在大型足球比赛期间使用的另一个关键 Akamai 解决方案是 Kona Site Defender。这款产品旨在保护企业的 Web 和移动端资产，抵御复杂的 Web 应用程序和 DDoS 攻击。