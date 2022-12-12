ARD escolhe a Akamai para transmitir os principais jogos de futebol

A ARD é uma organização conjunta das agências de radiodifusão regionais de serviço público da Alemanha. Uma deles é a Westdeutscher Rundfunk (WDR), responsável pela transmissão online de importantes jogos de futebol em nome da ARD.

A WDR é a emissora de serviços públicos na região da Renânia do Norte-Vestfália. Medida pelo número de funcionários, é a maior da Alemanha e, após a BBC, a segunda maior da Europa! Estamos muito satisfeitos com a escolha desta grande empresa alemã de mídia de fazer uma nova parceria com a Akamai para transmitir os principais jogos de futebol este ano. E para realizar isso de forma eficaz, a Akamai está trabalhando com a G&L (Geißendörfer und Leschinsky GmbH). Trata-se de uma provedora de serviços gerenciados de Colônia, com a qual a Akamai já tem uma parceria de confiança há mais de 20 anos.

A colaboração entre a Akamai, a G&L e a WDR tem sido forte há mais de 10 anos. Somos os parceiros confiáveis que ofereceram os últimos eventos de alto pico ao vivo sem nenhum problema. Compreensivelmente, há uma demanda por alta capacidade durante os principais jogos de futebol, o que a Akamai pode oferecer, especialmente em combinação com os requisitos exclusivos de privacidade de dados da WDR. Este ano, a Akamai está oferecendo suporte aprimorado a eventos para 48 jogos (24 jogos transmitidos pela ZDF e 24 jogos transmitidos pela ARD).

Os grandes eventos de futebol estão entre os mais assistidos do mundo. O público online cresceu e espera a melhor experiência de visualização possível, e as soluções da Akamai são fundamentais para isso. Nossa solução Adaptive Media Delivery é otimizada para o streaming com taxa de bits adaptável para fornecer uma experiência de visualização segura e de alta qualidade em uma ampla variedade de tipos de rede, fixa ou móvel, em diversas velocidades de conexão. Criado na Akamai Intelligent Edge Platform, o AMD fornece escalabilidade, confiabilidade, disponibilidade e alcance superiores. Outra solução essencial da Akamai usada pela WDR durante os principais jogos de futebol é o Kona Site Defender. Ele foi criado para proteger os ativos móveis e da Web das empresas contra ataques sofisticados de DDoS e aplicações da Web.