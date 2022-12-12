ARD es una organización conjunta de las emisoras de servicio público regionales de Alemania. Una de ellas es Westdeutscher Rundfunk (WDR), que se encarga de la transmisión por Internet de los grandes partidos de fútbol en nombre de ARD.

WDR es la emisora de servicio público de Renania del Norte-Westfalia, según el número de empleados, la mayor de Alemania y, después de la BBC, ¡la segunda de Europa! Estamos encantados de que esta emocionante empresa de medios de comunicación alemana haya decidido asociarse de nuevo con Akamai para transmitir los grandes partidos de fútbol este año. Y para lograrlo de forma eficaz, Akamai colabora con G&L (Geißendörfer und Leschinsky GmbH). Se trata de un proveedor de servicios gestionados de Colonia, con el que Akamai ha mantenido ya una asociación fiable durante más de 20 años.

La colaboración entre Akamai, G&L y WDR ha sido sólida durante más de 10 años. Somos los partners de confianza que han ofrecido los últimos eventos en directo de gran volumen sin ningún problema. Como es lógico, existe una demanda de gran capacidad durante los grandes partidos de fútbol, que Akamai puede ofrecer, especialmente en combinación con los requisitos de privacidad de datos exclusivos de WDR. Este año, Akamai ofrece asistencia mejorada para eventos en 48 partidos (24 partidos transmitidos por ZDF, 24 partidos transmitidos por ARD).

Los grandes eventos futbolísticos se encuentran entre los más vistos del mundo. El público online espera la mejor experiencia de visionado posible, y las soluciones de Akamai son clave para lograrlo. Nuestra solución Adaptive Media Delivery (AMD) está optimizada para streaming a velocidad de bits adaptativa para proporcionar una experiencia de visionado de alta calidad y segura en la amplia variedad de redes disponibles, fijas o móviles, a diferentes velocidades de conexión. Basada en Akamai Intelligent Edge Platform, AMD ofrece unos niveles de escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad y alcance extraordinarios. Otra solución clave de Akamai utilizada por WDR durante los grandes partidos de fútbol es Kona Site Defender. Diseñada para proteger los activos móviles y web de las organizaciones frente a sofisticados ataques DDoS y aplicaciones web.