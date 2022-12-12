ARD sceglie Akamai per trasmettere le partite di calcio importanti

ARD è un'organizzazione congiunta delle emittenti del servizio pubblico tedesco. Una di loro è WDR (Westdeutscher Rundfunk), che ha il compito di trasmettere in streaming su Internet le partite di calcio importanti per conto di ARD.

WDR è l'emittente del servizio pubblico nell'area Renania Settentrionale-Vestfalia che, misurata per numero di dipendenti, è la più grande della Germania e, dopo la BBC, la seconda più grande in Europa! Siamo lieti che questa entusiasmante società di media tedesca abbia scelto anche quest'anno Akamai come partner per la trasmissione delle partite di calcio importanti. E per realizzare questo obiettivo al meglio, Akamai collaborerà, a sua volta, con G&L (Geißendörfer und Leschinsky GmbH). Si tratta di un provider di servizi gestiti di Colonia, con il quale Akamai collabora in maniera affidabile da oltre 20 anni.

La collaborazione tra Akamai, G&L e WDR va benissimo da oltre 10 anni. Siamo i partner affidabili che hanno distribuito gli ultimi eventi live ad alto picco senza alcun problema. Comprensibilmente, durante le partite di calcio importanti è richiesta una grande capacità, che Akamai è in grado di offrire, specialmente in combinazione con gli esclusivi requisiti di riservatezza dei dati di WDR. Quest'anno, Akamai offrirà un supporto ottimale per 48 partite (24 trasmesse da ZDF, 24 trasmesse da ARD).

Le partite di calcio importanti sono tra gli eventi più seguiti al mondo. Il pubblico online si aspetta la migliore experience di visione possibile e le soluzioni di Akamai sono la chiave per soddisfare le attese. La nostra soluzione Adaptive Media Delivery è ottimizzata per lo streaming con bitrate adattivo ed è in grado di offrire una experience di visione sicura e di alta qualità all'interno di un'ampia varietà di tipologie di rete, fissa o mobile, con velocità di connessione diverse. Basata sull'​Akamai​ Intelligent Edge Platform, la soluzione AMD offre scalabilità, affidabilità, disponibilità e portata superiori. Un'altra soluzione chiave di Akamai usata da WDR durante le partite di calcio importanti è Kona Site Defender, che consente di proteggere le risorse aziendali web e mobili dai sofisticati attacchi DDoS e alle applicazioni web.