ARD entscheidet sich für Akamai, um große Fußballspiele zu übertragen

Die ARD ist eine gemeinsame Organisation der regionalen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten Deutschlands. Eine davon ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR), der im Auftrag der ARD für das Internetstreaming der großen Fußballspiele zuständig ist.

Der WDR ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Gemessen an der Anzahl der Beschäftigten ist sie die größte in Deutschland und nach der BBC die zweitgrößte in Europa! Wir freuen uns sehr, dass dieses deutsche Medienunternehmen sich erneut für eine Partnerschaft mit Akamai entschieden hat, um in diesem Jahr die großen Fußballspiele zu übertragen. Um das effektiv zu erreichen, arbeitet Akamai mit G&L (Geißendörfer und Leschinsky GmbH) zusammen. Dies ist ein Managed Service Provider aus Köln, mit dem Akamai bereits seit über 20 Jahren eine zuverlässige Partnerschaft unterhält.

Die Zusammenarbeit zwischen Akamai, G&L und dem WDR verläuft seit über 10 Jahren sehr gut. Wir sind die vertrauenswürdigen Partner, die auch die letzten Live-Events mit hohen Spitzen ohne Probleme bereitgestellt haben. Verständlicherweise besteht bei den großen Fußballspielen Bedarf an großen Kapazitäten. Akamai kann sowohl diese bereitstellen als dabei auch auf die einzigartigen Datenschutzanforderungen des WDR eingehen. In diesem Jahr bietet Akamai erweiterten Event-Support für 48 Spiele (24 Spiele werden vom ZDF gestreamt, 24 Spiele werden von der ARD gestreamt).

Die großen Fußballveranstaltungen können weltweit die höchsten Zuschauerzahlen verzeichnen. Das Onlinepublikum erwartet das bestmögliche Zuschauererlebnis und die Lösungen von Akamai sorgen dafür, dass dies möglich wird. Unsere Adaptive Media Delivery-Solution ist für Streaming mit adaptiver Bitrate optimiert und sorgt für eine erstklassige, sichere Wiedergabe in unterschiedlichen Netzwerken, ob Festnetz oder Mobilfunk, mit unterschiedlichen Verbindungsgeschwindigkeiten. Adaptive Media Delivery (AMD) basiert auf der Akamai Intelligent Edge Platform und bietet höchste Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Reichweite. Eine weitere wichtige Lösung von Akamai, die beim WDR während der großen Fußballspiele Verwendung findet, ist Kona Site Defender. Er wurde eigens zum Schutz von Web- und mobilen Ressourcen vor raffinierten Webanwendungen und DDoS-Angriffen entwickelt.