Laminar가 Akamai의 도움으로 미디어의 진화 또는 혁명을 지원하는 방법

Laminar와 협업하면 중요한 스트리밍 업무를 쉽게 수행할 수 있습니다. 미디어 기업은 Laminar의 제로 코드, 완전 관리형 플랫폼을 사용해 몇 주 내에 글로벌 스트리밍 서비스를 개시할 수 있습니다. Laminar은 콘텐츠 라이선스 요구사항을 완벽하게 이해해 모든 단일 비즈니스 모델을 지원합니다. Laminar 고객은 맞춤형 코드를 작성하는 엔지니어 없이도 제품을 완벽하게 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 혁신적인 기업이 Akamai와 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

글로벌 미디어 업계는 방송 기술에서 스트리밍 기술로 전환하고 있으며, Laminar는 미디어 기업들이 누군가 이미 성공적으로 이루어놓은 일에 시간을 낭비하며 수백만 달러를 투자할 필요가 없다고 믿고 있습니다. 고객은 Laminar의 공정하고 투명한 가격 책정을 통해 사용자당 비용이 얼마인지, 이 비용이 이 새로운 세계의 지표와 어떻게 다른지 정확히 알 수 있으며, 나아가 사용자당 평균 매출도 파악할 수 있습니다. Laminar는 파트너로 협업하며, 고객을 대신해 생각하고, 고객이 트렌드에서 선두를 유지할 수 있도록 하며, 업그레이드 비용을 청구하지 않습니다.