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Laminar가 Akamai의 도움으로 미디어의 진화 또는 혁명을 지원하는 방법

March 30, 2023 United Kingdom — London

Laminar와 협업하면 중요한 스트리밍 업무를 쉽게 수행할 수 있습니다. 미디어 기업은 Laminar의 제로 코드, 완전 관리형 플랫폼을 사용해 몇 주 내에 글로벌 스트리밍 서비스를 개시할 수 있습니다. Laminar은 콘텐츠 라이선스 요구사항을 완벽하게 이해해 모든 단일 비즈니스 모델을 지원합니다. Laminar 고객은 맞춤형 코드를 작성하는 엔지니어 없이도 제품을 완벽하게 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 혁신적인 기업이 Akamai와 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

글로벌 미디어 업계는 방송 기술에서 스트리밍 기술로 전환하고 있으며, Laminar는 미디어 기업들이 누군가 이미 성공적으로 이루어놓은 일에 시간을 낭비하며 수백만 달러를 투자할 필요가 없다고 믿고 있습니다. 고객은 Laminar의 공정하고 투명한 가격 책정을 통해 사용자당 비용이 얼마인지, 이 비용이 이 새로운 세계의 지표와 어떻게 다른지 정확히 알 수 있으며, 나아가 사용자당 평균 매출도 파악할 수 있습니다. Laminar는 파트너로 협업하며, 고객을 대신해 생각하고, 고객이 트렌드에서 선두를 유지할 수 있도록 하며, 업그레이드 비용을 청구하지 않습니다.

예측 가능한 스트리밍

Laminar는 쉬운 길로 가기 위해 원칙을 무시하지 않습니다. Laminar는 최신 기술을 사용하는 것을 목표로 하기 때문에 가동 시간, 안정성, 비디오 전송 등에 대한 우수한 SLA를 제공합니다. Akamai와의 긴밀한 파트너십이 완벽한 예시라고 할 수 있습니다.

Akamai는 Laminar와 긴밀히 협력하며 비디오 전송, 동시성 관리 등을 최적할 수 있도록 지원했습니다. Laminar에 세계 최고 수준의 CDN을 포함한 사용자당 총비용을 제공합니다.

Akamai의 CDN을 통한 고품질 비디오 및 원활한 전송

Akamai는 300Tbps 이상의 글로벌 네트워크 용량을 보유하고 있으며, 4100여 곳의 위치, 134개 국가, 1300여 개의 네트워크를 기반으로 뛰어난 확장성을 제공합니다. 세계 최대 규모의 엣지 전송 플랫폼으로 인터넷 현황을 더 폭넓게 파악할 수 있으며, 병목 현상을 차단하고 엣지에서 공격을 방어할 수 있습니다.

Laminar CEO 나렌드라 나그(Narendra Nag)는 Akamai와의 파트너십에 대해 다음과 같이 말했습니다. "Akamai와 협력해 고객에게 최고 수준의 스트리밍을 제공할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 인프라 품질은 파트너의 원활한 스트리밍 경험을 고객에게 제공하는 데 도움을 주면서 우리 비즈니스의 야심 찬 요구사항과 니즈를 완벽하게 충족합니다."

Akamai 소개

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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