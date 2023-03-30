In che modo Laminar sta rivoluzionando lo streaming con l'aiuto di Akamai

Laminar semplifica le complesse attività di streaming. Le aziende che operano nel settore dei media possono ora lanciare un servizio di streaming globale in poche settimane tramite la loro piattaforma totalmente gestita e a codice zero. Laminar supporta ogni singolo modello aziendale con una conoscenza approfondita dei requisiti di licenza dei contenuti. Inoltre, i clienti possono personalizzare la propria offerta senza che un tecnico scriva una singola riga di codice personalizzato. Siamo lieti che questa azienda innovativa abbia scelto Akamai come partner.

In considerazione del fatto che il settore dei media sta passando dalla tecnologia di broadcast alla tecnologia di streaming, Laminar ritiene che le aziende dei media non debbano più spendere milioni di dollari per riproporre le stesse modalità operative. I suoi prezzi equi e trasparenti fanno sì che i clienti sappiano esattamente qual è il costo per utente e come si raffronta al valore per eccellenza del mercato: il profitto medio per utente. Laminar opera in qualità di partner focalizzandosi sui clienti e aiutandoli a restare al passo con il settore, senza addebitare upgrade.