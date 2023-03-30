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In che modo Laminar sta rivoluzionando lo streaming con l'aiuto di Akamai

March 30, 2023 United Kingdom — London

Laminar semplifica le complesse attività di streaming. Le aziende che operano nel settore dei media possono ora lanciare un servizio di streaming globale in poche settimane tramite la loro piattaforma totalmente gestita e a codice zero. Laminar supporta ogni singolo modello aziendale con una conoscenza approfondita dei requisiti di licenza dei contenuti. Inoltre, i clienti possono personalizzare la propria offerta senza che un tecnico scriva una singola riga di codice personalizzato. Siamo lieti che questa azienda innovativa abbia scelto Akamai come partner.

In considerazione del fatto che il settore dei media sta passando dalla tecnologia di broadcast alla tecnologia di streaming, Laminar ritiene che le aziende dei media non debbano più spendere milioni di dollari per riproporre le stesse modalità operative. I suoi prezzi equi e trasparenti fanno sì che i clienti sappiano esattamente qual è il costo per utente e come si raffronta al valore per eccellenza del mercato: il profitto medio per utente. Laminar opera in qualità di partner focalizzandosi sui clienti e aiutandoli a restare al passo con il settore, senza addebitare upgrade.

Lo streaming reso prevedibile

Laminar può affermare con orgoglio di non aver mai preso scorciatoie. Assicura SLA eccellenti, in termini di tempistiche, affidabilità, delivery di video e così via, grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia. La partnership con Akamai ne è l'esempio perfetto.

Lavorare a stretto contatto con Laminar ha consentito ad Akamai di ottimizzare la delivery di video, la gestione delle funzionalità di concorrenza e molto altro ancora. Offriamo Laminar ad un costo per utente che include l'eccellente CDN di Akamai.

Video di alta qualità e delivery perfetta con la CDN di Akamai

Akamai dispone di un'impareggiabile capacità di rete globale di oltre 300 Tbps e non ha pari in quanto a portata, con oltre 4.100 sedi e oltre 1.300 reti che comprendono 134 paesi. Grazie alla più ampia piattaforma di delivery sull'edge, vediamo molto meglio ciò che succede su Internet. Ciò significa che possiamo evitare abilmente i colli di bottiglia e difenderci sull'edge.

Parlando della collaborazione con Akamai, Narendra Nag, CEO di Laminar, ha affermato: "Sono lieto di lavorare con Akamai per offrire ai nostri clienti il migliore streaming del settore. La qualità dell'infrastruttura soddisfa pienamente gli ambiziosi requisiti ed esigenze della nostra azienda, che si propone di aiutare i partner a offrire un'experience di streaming ottimale ed estremamente piacevole al pubblico."

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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