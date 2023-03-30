Laminar 如何在 Akamai 的帮助下推动媒体发展

借助 Akamai 的 CDN，实现高质量视频和无缝交付
在全球范围内，Akamai 拥有 300 多 Tbps 的网络容量，有着卓越的规模：4,100 多个地点和 1,300 多个网络，覆盖 134 个国家/地区。规模庞大的边缘交付平台赋予我们更广阔的视角，让我们得以更全面地了解互联网动向。这意味着我们可以巧妙地避开瓶颈，在边缘抵御风险。
在谈及与 Akamai 的合作关系时，Laminar 首席执行官 Narendra Nag 表示：“我很高兴能与 Akamai 合作，为我们的客户提供出色的流媒体服务。他们基础设施的质量完全能够满足我们业务的严苛需求，因为我们需要帮助合作伙伴为其受众提供流畅、高度愉快的流媒体体验。”
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。