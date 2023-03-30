Laminar 如何在 Akamai 的帮助下推动媒体发展

Laminar 以不投机取巧而自豪。他们在正常运行时间、可靠性、视频传输等方面提供了出色的 SLA，因为他们的目标是使用先进的技术为客户提供服务。他们与 Akamai 的密切合作就是一个很好的例子。

通过与 Laminar 紧密合作，Akamai 助力其优化了视频分发、并发管理以及更多核心业务环节。我们向 Laminar 提供按用户计费的全包式单价，其中已包含 Akamai 的全球顶尖 CDN 服务的成本。