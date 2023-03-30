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Laminar 如何在 Akamai 的帮助下推动媒体发展

March 30, 2023 United Kingdom — London

Laminar 让有难度的流媒体业务变得简单。许多媒体公司可以数周内使用其零代码、完全托管的平台推出全球流媒体服务。通过充分了解内容许可要求，他们支持每一种业务模式。他们的客户可以完全自定义其产品，而无需工程师编写一行自定义代码。我们很高兴这样一家创新型公司选择与 Akamai 合作。

随着全球媒体行业从广播技术向流媒体技术转变，Laminar 认为媒体公司无需耗费数百万美元去重复造轮子。他们公平透明的定价意味着客户能够确切地知道每个用户的成本是多少，以及它与每用户平均收入（这个美丽新世界中度量的圣杯）相比如何。他们以合作伙伴的身份运营——为客户着想，帮助他们保持领先，从不收取升级费用。

流媒体变得可预测

Laminar 以不投机取巧而自豪。他们在正常运行时间、可靠性、视频传输等方面提供了出色的 SLA，因为他们的目标是使用先进的技术为客户提供服务。他们与 Akamai 的密切合作就是一个很好的例子。

通过与 Laminar 紧密合作，Akamai 助力其优化了视频分发、并发管理以及更多核心业务环节。我们向 Laminar 提供按用户计费的全包式单价，其中已包含 Akamai 的全球顶尖 CDN 服务的成本。

借助 Akamai 的 CDN，实现高质量视频和无缝交付

在全球范围内，Akamai 拥有 300 多 Tbps 的网络容量，有着卓越的规模：4,100 多个地点和 1,300 多个网络，覆盖 134 个国家/地区。规模庞大的边缘交付平台赋予我们更广阔的视角，让我们得以更全面地了解互联网动向。这意味着我们可以巧妙地避开瓶颈，在边缘抵御风险。

在谈及与 Akamai 的合作关系时，Laminar 首席执行官 Narendra Nag 表示：“我很高兴能与 Akamai 合作，为我们的客户提供出色的流媒体服务。他们基础设施的质量完全能够满足我们业务的严苛需求，因为我们需要帮助合作伙伴为其受众提供流畅、高度愉快的流媒体体验。”

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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