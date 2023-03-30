Laminar facilita o trabalho sério de streaming. As empresas de mídia podem lançar um serviço de streaming global em semanas usando sua plataforma totalmente gerenciada sem a necessidade de programação. Eles oferecem suporte a todos os modelos de negócios com total compreensão dos requisitos de licenciamento de conteúdo E seus clientes podem personalizar completamente suas ofertas sem que um engenheiro escreva uma única linha de código personalizado. Estamos muito contentes que uma empresa tão inovadora tenha decidido realizar uma parceria com a Akamai.

À medida que o setor de mídia global migra da tecnologia de transmissão para a tecnologia de streaming, Laminar acredita que as empresas de mídia não devem gastar milhões para reinventar a roda repetidamente. Seus preços justos e transparentes mostram que os clientes sabem exatamente qual é o custo e a receita média por usuário (e a comparação com o Santo Graal de métricas neste admirável mundo novo). Eles operam como parceiros, pensando nos clientes, ajudando-os a sair na frente e nunca cobrando por uma atualização.

Streaming previsível

Laminar tem orgulho de não escolher o caminho mais fácil. Ela oferece excelentes SLAs (tempo de atividade, confiabilidade, entrega de vídeo etc.), porque usam tecnologia de última geração. Sua estreita parceria com a Akamai é o exemplo perfeito.

Trabalhando intimamente com Laminar, a Akamai ajudou a otimizar a entrega de vídeo, o gerenciamento de simultaneidade e muito mais. Oferecemos Laminar um custo total por usuário, que inclui a incrível CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai.

Vídeo de alta qualidade e entrega perfeita com a CDN da Akamai

A Akamai tem uma capacidade de rede global inigualável de mais de 300 Tbps e é incomparável em escala, com mais de 4.100 localizações e mais de 1.300 redes que abrangem 134 países. Com a maior plataforma de entrega na edge, nós vemos mais do que está acontecendo na Internet. Isso significa que podemos evitar gargalos com destreza e oferecer proteção na edge.

Falando sobre a parceria com a Akamai, Narendra Nag, CEO da Laminar disse "Estou muito feliz em trabalhar com a Akamai para oferecer o melhor streaming da categoria aos nossos clientes. A qualidade da infraestrutura satisfaz plenamente as ambiciosas exigências e necessidades dos nossos negócios, uma vez que apoiamos nossos parceiros no fornecimento de uma experiência de streaming sem preocupações e altamente agradável aos seus públicos."