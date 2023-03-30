Akamai accompagne Laminar dans sa révolution digitale

Laminar rend accessible le monde de la diffusion. Grâce à leur plateforme sans codage entièrement gérée, les entreprises de médias sont en mesure de lancer un service de streaming mondial. Elles prennent en charge chaque modèle d'entreprise et répondent pleinement aux exigences en matière de licences de contenu. De plus, leurs clients ont la possibilité de personnaliser complètement leur offre sans qu'un ingénieur doive ajouter une seule ligne de code personnalisée à la plateforme. Nous avons le plaisir de compter cette entreprise innovante parmi nos partenaires Akamai.

Alors que le secteur des médias mondial est en pleine transition et que les émissions sont remplacées par le streaming, Laminar estime que les entreprises de médias ne devraient pas dépenser des millions d'euros pour repartir sur les mêmes bases. Grâce à leur tarification équitable et transparente, les clients de ces entreprises ont une idée claire du coût par utilisateur et peuvent comparer leurs performances à la métrique la plus pertinente de cette nouvelle ère : le revenu moyen par utilisateur. En tant que partenaire solide, Laminar se met à la place de ses clients, aide ses collaborateurs à avoir une longueur d'avance et ne facture jamais les mises à niveau.