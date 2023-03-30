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Akamai accompagne Laminar dans sa révolution digitale

March 30, 2023 United Kingdom — London

Laminar rend accessible le monde de la diffusion. Grâce à leur plateforme sans codage entièrement gérée, les entreprises de médias sont en mesure de lancer un service de streaming mondial. Elles prennent en charge chaque modèle d'entreprise et répondent pleinement aux exigences en matière de licences de contenu. De plus, leurs clients ont la possibilité de personnaliser complètement leur offre sans qu'un ingénieur doive ajouter une seule ligne de code personnalisée à la plateforme. Nous avons le plaisir de compter cette entreprise innovante parmi nos partenaires Akamai.

Alors que le secteur des médias mondial est en pleine transition et que les émissions sont remplacées par le streaming, Laminar estime que les entreprises de médias ne devraient pas dépenser des millions d'euros pour repartir sur les mêmes bases. Grâce à leur tarification équitable et transparente, les clients de ces entreprises ont une idée claire du coût par utilisateur et peuvent comparer leurs performances à la métrique la plus pertinente de cette nouvelle ère : le revenu moyen par utilisateur. En tant que partenaire solide, Laminar se met à la place de ses clients, aide ses collaborateurs à avoir une longueur d'avance et ne facture jamais les mises à niveau.

Le streaming plus accessible

Laminar ne lésine pas sur les moyens. Disponibilité, fiabilité, distribution vidéo... L'entreprise offre des SLA (accords de niveau de service) exceptionnels grâce à ses technologies de pointe. Le partenariat entre Laminar et Akamai est d'ailleurs cohérent avec cette idée.

En travaillant aux côtés de Laminar, Akamai a contribué à optimiser la diffusion vidéo, les accès en simultané et bien plus encore. Nous avons proposé à Laminar un coût total par utilisateur incluant le réseau de diffusion de contenu (CDN) de pointe d'Akamai.

Des vidéos de haute qualité et une diffusion fluide grâce au réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai

Akamai dispose d'une capacité réseau mondiale incomparable de plus de 300 Tbit/s, d'une envergure inégalée de plus de 4 100 sites et de plus de 1 300 réseaux couvrant 134 pays. Avec la plus grande plateforme de diffusion en bordure de l'Internet, nous voyons davantage ce qui se passe sur Internet. Cela signifie que nous pouvons habilement éviter les goulets d'étranglement et assurer une défense en bordure de l'Internet.

Lorsqu'il évoque sa collaboration avec Akamai, Narendra Nag, PDG de Laminar, déclare : « C'est un véritable honneur d'avoir Akamai à nos côtés pour offrir une qualité de streaming exceptionnelle à nos clients. La qualité de l'infrastructure est à la hauteur des exigences et des besoins ambitieux de notre entreprise. Nous pouvons donc aider nos partenaires à proposer une expérience de streaming fluide et agréable à leurs audiences. »

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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