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Cómo impulsa Laminar una (r)evolución multimedia con la ayuda de Akamai

March 30, 2023 United Kingdom — London

Laminar facilita el serio negocio del streaming. Las empresas de medios de comunicación pueden lanzar un servicio de streaming global en semanas utilizando su plataforma totalmente gestionada y sin código. Admiten todos los modelos de negocio con un conocimiento completo de los requisitos de licencias de contenido. Además, sus clientes pueden personalizar completamente su oferta sin que un ingeniero escriba una sola línea de código personalizado. Estamos encantados de que una empresa tan innovadora haya elegido asociarse con Akamai.

A medida que el sector del contenido multimedia global pasa de la tecnología de la emisión a la tecnología del streaming, Laminar cree que las empresas del sector del contenido multimedia no deberían gastar millones para reinventar la misma rueda una y otra vez. Su precio justo y transparente significa que sus clientes saben exactamente cuál es su coste por usuario, y cómo se compara con el santo grial de las métricas en este nuevo mundo: los ingresos medios por usuario. Operan como partners, pensando en sus clientes, construyendo para ayudarles a mantenerse a la vanguardia y nunca cobrando por una actualización.

Streaming predecible

Laminar se enorgullece de no tomar atajos. Ofrece grandes acuerdos de nivel de servicio (SLA) en cuanto a tiempo de actividad, fiabilidad, distribución de vídeo, etc., porque pretende utilizar tecnología de vanguardia. Su estrecha colaboración con Akamai es el ejemplo perfecto.

En estrecha colaboración con Laminar, Akamai ha ayudado a optimizar la distribución de vídeo, la gestión de la simultaneidad y mucho más. Ofrecemos a Laminar un coste total por usuario, que incluye la red de distribución de contenido (CDN) de primera clase de Akamai.

Vídeo de alta calidad y distribución perfecta con la CDN de Akamai

Akamai tiene una capacidad de red global inigualable de más de 300 Tbps, e incluye más de 4100 ubicaciones y más de 1300 redes que abarcan 134 países. Con la plataforma de distribución en el Edge más grande del mundo, somos capaces de anticiparnos a todo lo que ocurra en Internet. Esto significa que podemos evitar atascos con agilidad y defendernos en el borde de Internet.

Hablando sobre la asociación con Akamai, Narendra Nag, director ejecutivo de Laminar, comenta: "Estoy encantado de trabajar con Akamai para ofrecer el mejor streaming a nuestros clientes. La calidad de la infraestructura satisface plenamente las ambiciosas demandas y necesidades de nuestra empresa, ya que ayudamos a nuestros partners a ofrecer una experiencia de streaming fluida y muy agradable a su público".

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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