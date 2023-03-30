Laminar facilita el serio negocio del streaming. Las empresas de medios de comunicación pueden lanzar un servicio de streaming global en semanas utilizando su plataforma totalmente gestionada y sin código. Admiten todos los modelos de negocio con un conocimiento completo de los requisitos de licencias de contenido. Además, sus clientes pueden personalizar completamente su oferta sin que un ingeniero escriba una sola línea de código personalizado. Estamos encantados de que una empresa tan innovadora haya elegido asociarse con Akamai.

A medida que el sector del contenido multimedia global pasa de la tecnología de la emisión a la tecnología del streaming, Laminar cree que las empresas del sector del contenido multimedia no deberían gastar millones para reinventar la misma rueda una y otra vez. Su precio justo y transparente significa que sus clientes saben exactamente cuál es su coste por usuario, y cómo se compara con el santo grial de las métricas en este nuevo mundo: los ingresos medios por usuario. Operan como partners, pensando en sus clientes, construyendo para ayudarles a mantenerse a la vanguardia y nunca cobrando por una actualización.