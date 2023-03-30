Akamai
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

Wie Laminar die Medien(r)evolution mit Hilfe von Akamai vorantreibt

March 30, 2023 United Kingdom — London

Laminar macht Streaming zum Kinderspiel. Mit der vollständig verwalteten Zero-Code-Plattform von Laminar benötigen Medienunternehmen nur wenige Wochen, um einen globalen Streaming-Service zu veröffentlichen. Das Unternehmen unterstützt jedes einzelne Geschäftsmodell mit seinem umfassenden Wissen über die Anforderungen an die Inhaltslizenzierung. Und seine Kunden können ihr Angebot vollständig personalisieren, ohne dass ein Entwickler auch nur eine einzige Zeile nutzerdefinierten Code schreiben müsste. Wir freuen uns, dass dieses innovative Unternehmen sich für eine Partnerschaft mit Akamai entschieden hat.

Während sich die globale Medienbranche von Broadcast- zu Streaming-Technologie verlagert, ist Laminar der Ansicht, dass Medienunternehmen nicht Millionen ausgeben sollten, um das Rad immer wieder neu zu erfinden. Die fairen und transparenten Preise des Unternehmens bedeuten für seine Kunden, dass sie immer genau wissen, wie hoch ihre Kosten pro Nutzer sind, und in welchem Verhältnis diese zum durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer – dem heiligen Gral der Kennzahlen in dieser schönen neuen Welt – stehen. Laminar agiert als Partner, indem es im Sinne seiner Kunden handelt, ihnen hilft, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, und nie ein Upgrade in Rechnung stellt.

Vorhersehbares Streaming

Laminar ist stolz darauf, keine Abstriche zu machen. Das Unternehmen bietet großartige SLAs in Bezug auf Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Videobereitstellung usw. – denn sein Anspruch ist es, die modernste Technologie zu verwenden. Die enge Partnerschaft mit Akamai ist das perfekte Beispiel dafür.

Indem Akamai eng mit Laminar zusammengearbeitet hat, konnte es das Unternehmen dabei unterstützen, die Videobereitstellung, die Verwaltung der Gleichzeitigkeit und noch viele weitere Bereiche zu optimieren. Wir bieten Laminar ein Gesamtkostenpaket pro Nutzer, das auch das erstklassige CDN von Akamai umfasst.

Hochwertige Videoqualität und nahtlose Bereitstellung mit dem CDN von Akamai

Akamai verfügt über eine unübertroffene globale Netzwerkkapazität von über 300 Tbit/s und ist mit über 4.100 Standorten und mehr als 1.300 Netzwerken in 134 Ländern zuverlässig nahezu überall auf der Welt vertreten. Dank der größten Edge-Bereitstellungs-Plattform sehen wir mehr von dem, was im Internet passiert. So können wir Engpässe vermeiden und uns an der Edge verteidigen.

Über die Partnerschaft mit Akamai sagt Narendra Nag, CEO von Laminar: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Akamai zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden erstklassiges Streaming zu ermöglichen. Die Qualität der Infrastruktur entspricht voll und ganz den ehrgeizigen Anforderungen und Bedürfnissen unseres Unternehmens, da wir unsere Partner dabei unterstützen, ihren Zielgruppen ein reibungsloses und hochgradig angenehmes Streamingerlebnis zu bieten.“

Über Akamai

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

Teilen