Wie Laminar die Medien(r)evolution mit Hilfe von Akamai vorantreibt

Laminar macht Streaming zum Kinderspiel. Mit der vollständig verwalteten Zero-Code-Plattform von Laminar benötigen Medienunternehmen nur wenige Wochen, um einen globalen Streaming-Service zu veröffentlichen. Das Unternehmen unterstützt jedes einzelne Geschäftsmodell mit seinem umfassenden Wissen über die Anforderungen an die Inhaltslizenzierung. Und seine Kunden können ihr Angebot vollständig personalisieren, ohne dass ein Entwickler auch nur eine einzige Zeile nutzerdefinierten Code schreiben müsste. Wir freuen uns, dass dieses innovative Unternehmen sich für eine Partnerschaft mit Akamai entschieden hat.

Während sich die globale Medienbranche von Broadcast- zu Streaming-Technologie verlagert, ist Laminar der Ansicht, dass Medienunternehmen nicht Millionen ausgeben sollten, um das Rad immer wieder neu zu erfinden. Die fairen und transparenten Preise des Unternehmens bedeuten für seine Kunden, dass sie immer genau wissen, wie hoch ihre Kosten pro Nutzer sind, und in welchem Verhältnis diese zum durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer – dem heiligen Gral der Kennzahlen in dieser schönen neuen Welt – stehen. Laminar agiert als Partner, indem es im Sinne seiner Kunden handelt, ihnen hilft, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, und nie ein Upgrade in Rechnung stellt.