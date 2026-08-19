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Aviso de seguridad

Aviso de seguridad: Múltiples vulnerabilidades resueltas en Akamai Guardicore Platform Agent

La versión más reciente de Guardicore Platform Agent (GPA) resuelve varias vulnerabilidades de seguridad. Se recomienda a todos los clientes actualizar a la versión 7.4 o posterior.

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CVE-2025-54142: Contrabando de solicitudes HTTP a través de OPCIONES + Cuerpo

Descubra cómo Akamai InfoSec mitigó la CVE-2025-54142, una vulnerabilidad de contrabando de solicitudes HTTP que surge de solicitudes de OPCIONES con un cuerpo.

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