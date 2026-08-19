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セキュリティアドバイザリ

セキュリティアドバイザリ：Akamai Guardicore Platform Agentにおける複数の脆弱性の修正

Guardicore Platform Agent（GPA）の最新版では、複数のセキュリティ脆弱性に対処しています。すべてのお客様に対し、バージョン7.4以降へのアップグレードを推奨します。

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CVE-2025-54142：ボディ付きOPTIONSリクエストによるHTTPリクエストスマグリング

Akamai InfoSecが、ボディ付きOPTIONSリクエストに起因するHTTPリクエストスマグリングの脆弱性であるCVE-2025-54142をどのように緩和したかをご確認ください。

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