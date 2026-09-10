CVE-2026-46449: 로컬 권한 상승(macOS)

macOS용 Akamai Guardicore Platform Agent의 wapptunneld 구성요소에 로컬 권한 상승 취약점이 존재합니다. 네트워크 인터페이스 이름을 처리할 때 인풋 검증이 부족해, 인터페이스 이름을 변경할 수 있는 일반 권한의 로컬 사용자가 악성 셸 페이로드를 삽입해 루트 권한으로 임의의 명령을 실행할 수 있습니다.



CVSS 3.1 벡터: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H(6.7 - 보통)

CVE-2026-50215: 해제 후 사용(Windows)

Akamai Guardicore Platform Agent의 Windows WFP 콜아웃 드라이버에 해제 후 사용 취약점이 존재합니다. 낮은 권한의 로컬 사용자가 IPv6 Hop-by-Hop 확장 헤더를 포함하는 아웃바운드 ICMPv6 패킷을 전송해 시스템 충돌(서비스 거부)을 일으킬 수 있습니다. 이 취약점이 악용되려면 기본적으로 비활성화되어 있는 IPv6 ICMP 캡처/리디렉션 정책이 활성화되어 있어야 합니다.



CVSS 3.1 벡터: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H(4.4 - 보통)

CVE-2025-50216: 정수 언더플로로 인한 서비스 거부(macOS)

macOS용 Akamai Guardicore Platform Agent에는 macOS NetworkExtension 시스템 확장 프로그램의 DNS 프록시 구성요소에서 발생하는 정수 언더플로 취약점이 존재합니다. 특정 값으로 시작하는 96바이트 미만의 UDP 데이터그램을 수신하면, 이후 크기를 계산하는 과정에서 언더플로가 발생해 결과값이 SIZE_MAX에 가까워집니다. 이로 인해 메모리 할당에 실패하고 처리되지 않은 Objective-C 예외가 발생해, 루트 권한으로 실행되는 시스템 확장 프로그램이 중단됩니다.



CVSS 3.1 벡터: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L(5.3 - 보통)

CVE-2025-50217: 해제 후 사용으로 인한 서비스 거부(Windows)

Akamai Guardicore Platform Agent의 Windows WFP 콜아웃 드라이버에 해제 후 사용 취약점이 존재합니다. 낮은 권한의 로컬 사용자는 IPv6 Hop-by-Hop 확장 헤더를 포함하는 아웃바운드 ICMPv6 패킷을 통해 서비스 거부(시스템 충돌 또는 블루스크린)를 일으킬 수 있습니다.

IPv6 ICMP 리디렉션 정책이 활성화되어 있으면 패킷이 버퍼에 복사되는데, 이 버퍼가 해제된 후에도 후속 필터에 전달됩니다. 공격자는 패킷 길이를 통해 해제되는 메모리 영역의 크기를 제어할 수 있으므로, 커널 풀의 메모리 배치를 조작하는 커널 풀 그루밍이 가능합니다. 이 취약점이 악용되려면 엔드포인트에서 기본적으로 비활성화되어 있는 IPv6 ICMP 캡처/리디렉션 정책이 활성화되어 있어야 합니다.



CVSS 3.1 벡터: AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H(4.7 - 보통)

CVE-2026-50218: Guardicore의 부적절한 JWT 검증

JSON 웹 토큰(JWT)을 올바르게 검증하지 않아 발생하는 취약점이 확인되었습니다. 원격 공격자는 사용자가 악성 링크나 네트워크 요청에 반응하도록 유도한 뒤, 위조된 JWT 토큰을 이용해 클라이언트 소프트웨어에 임의의 설정 매개변수를 주입할 수 있습니다. 이로 인해 GPA 클라이언트의 기능 전반이 공격자의 통제하에 놓일 수 있습니다.



CVSS 3.1 벡터: AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H(8.5 - 높음)