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Sicherheitsempfehlung

Sicherheitsempfehlung: Mehrere Schwachstellen im Akamai Guardicore Platform Agent behoben

Die neueste Version von Guardicore Platform Agent (GPA) behebt mehrere Sicherheitslücken. Allen Kunden wird empfohlen, auf Version 7.4 oder höher zu aktualisieren.

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CVE-2025-54142: HTTP-Request-Smuggling über OPTIONS mit Body

Erfahren Sie, wie Akamai InfoSec CVE-2025-54142 abwehrte – eine HTTP-Request-Smuggling-Schwachstelle, die durch OPTIONS-Anfragen mit Body verursacht wurde.

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