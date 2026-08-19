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Aviso de segurança

Security Advisory: Multiple Vulnerabilities Fixed in Akamai Guardicore Platform Agent

The latest version of Guardicore Platform Agent (GPA) addresses several security vulnerabilities. All customers are advised to upgrade to version 7.4 or later.

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CVE-2025-54142: HTTP Request Smuggling via OPTIONS + Body

Learn how Akamai InfoSec mitigated CVE-2025-54142 — an HTTP request smuggling vulnerability arising from OPTIONS requests with a body.

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