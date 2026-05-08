CVE-2026-34354: Guardicore 로컬 권한 상승 취약점

Linux 및 macOS용 Akamai Guardicore Platform Agent와 Akamai 제로 트러스트 클라이언트는 로컬 권한 상승 취약점의 영향을 받습니다. 기반 서비스는 누구나 쓰기 가능한 /tmp 디렉토리에 IPC 소켓을 생성하며, 이 소켓은 인증되지 않은 IPC 제어 메시지를 수락합니다.



이로 인해 서비스의 HandleSaveLogs() 함수에서 TOCTOU취약점이 발생할 수 있습니다. 공격자는 로그 파일을 생성한 후 이를 대상 경로를 가리키는 심볼릭 링크로 조작해 권한이 없는 로컬 사용자가 루트 소유 파일을 누구나 쓰기 가능한 상태로 변경할 수 있습니다.



또한 루트 권한으로 실행되는 진단 수집 툴(gimmelogs)은 dbstore 로부터의 명령 삽입 공격에 취약해 추가적인 권한 상승 경로를 제공할 수 있습니다.



Windows에서도 동일한 명령 삽입 취약점 경로가 존재하지만 즉시 악용할 수 있는 상태는 아닙니다. 그러나 이 문제를 통해 임의의 위치에 진단 ZIP 파일을 생성할 수 있습니다.



이 공격 경로는 워크스테이션 또는 서버에 로컬로 접속할 수 있는 사용자만 악용할 수 있으며 원격으로는 악용할 수 없습니다.



이 취약점에는 CVE-2026-34354가 할당되었습니다.