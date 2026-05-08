CVE-2026-34354：Guardicoreにおけるローカル権限昇格の脆弱性

LinuxおよびmacOS上のAkamai Guardicore Platform AgentおよびAkamai Zero Trust Clientには、ローカル権限昇格の脆弱性が確認されています。基盤となるサービスが、全ユーザーが書き込み可能な/tmpディレクトリにIPCソケットを作成し、認証されていないIPCコントロールメッセージを受け付けてしまう問題です。



これにより、サービス内のHandleSaveLogs()関数でTOCTOU（Time-of-Check and Time-of-Use）脆弱性が発生します。ログファイルを作成し、それを操作してターゲットパスを指すシンボリックリンクにすることで、権限のないローカルユーザーが任意のroot所有ファイルを全ユーザー書き込み可能に変更できる恐れがあります。



さらに、ルート権限で動作する診断情報収集ツール（gimmelogs）には、dbstoreからのコマンドインジェクション攻撃に対する脆弱性があり、これが2つ目の権限昇格ベクトルとなっていました。



Windowsにも同じコマンドインジェクションの脆弱性ベクトルが存在しますが、直ちに悪用される状況にはありません。ただし、この問題により、任意の場所に診断用ZIPファイルを作成することが可能になります。



この攻撃ベクトルは、ワークステーションやサーバーのローカルアクセス権を持つユーザーのみが悪用できるもので、リモートからの攻撃は不可能です。



この脆弱性にはCVE-2026-34354が割り当てられています。