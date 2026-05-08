CVE-2026-34354: Vulnerabilidad de escalada local de privilegios en Guardicore

Akamai Guardicore Platform Agent y Akamai Zero Trust Client en Linux y macOS se ven afectados por una vulnerabilidad de escalada local de privilegios. Los servicios subyacentes crean un socket IPC en el directorio /tmp con permisos de escritura para todos los usuarios (world-writable), el cual acepta mensajes de control IPC no autenticados.



Esto habilita una vulnerabilidad de tipo TOCTOU (Time-of-Check to Time-of-Use) en la función HandleSaveLogs() del servicio, mediante la creación de un archivo de registro (log) y su manipulación para convertirlo en un enlace simbólico (symlink) que apunte a la ruta de destino, lo que puede permitir a un usuario local sin privilegios otorgar permisos de escritura para todos los usuarios (world-writable) a archivos arbitrarios pertenecientes al usuario root.



Además, una herramienta de recopilación de diagnóstico (gimmelogs) que se ejecutaba con privilegios de root era vulnerable a la inyección de comandos desde dbstore, lo que ofrecía un segundo vector de escalada de privilegios.



En Windows, existe el mismo vector de vulnerabilidad de inyección de comandos, pero no es explotable de forma inmediata. Sin embargo, este problema permite la creación de un archivo ZIP de diagnóstico en una ubicación arbitraria.



This attack vector could only be exploited by a user with local access to the workstation or server; it is not remotely exploitable.



A la vulnerabilidad se le ha asignado el código CVE-2026-34354.