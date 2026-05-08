CVE-2026-34354: Vulnerabilidade de elevação de privilégios locais na Guardicore

O agente da plataforma Akamai Guardicore e o cliente Akamai Zero Trust para Linux e macOS são afetados por uma vulnerabilidade de escalonamento de privilégios locais. Os serviços subjacentes criam um socket IPC no diretório /tmp, que é acessível globalmente para escrita e aceita mensagens de controle IPC não autenticadas.



Isso cria uma vulnerabilidade TOCTOU na função HandleSaveLogs() do serviço, permitindo que um usuário local não privilegiado crie um arquivo de log e o manipule como um link simbólico que aponta para o caminho desejado. Isso pode tornar arquivos arbitrários pertencentes ao root acessíveis para escrita por qualquer usuário.



Além disso, uma ferramenta de coleta de dados de diagnóstico (gimmelogs) que operava com privilégios de administrador era vulnerável a injeção de comandos a partir do dbstore, o que proporcionava um segundo vetor para escalada de privilégios.



No Windows, existe o mesmo vetor de vulnerabilidade relacionado à injeção de comandos, mas ele não pode ser explorado imediatamente. Este problema, no entanto, permite a criação de um arquivo zip de diagnóstico em qualquer local desejado.



Este vetor de ataque só pode ser explorado por um usuário com acesso local à estação de trabalho ou ao servidor; não é possível explorá-lo remotamente.



A vulnerabilidade foi identificada com o código CVE-2026-34354.