CVE-2026-34354 : vulnérabilité d'élévation des privilèges locaux dans Guardicore

L'agent de la plateforme Akamai Guardicore et le client Zero Trust d'Akamai sur Linux et macOS font l'objet d'une vulnérabilité d'élévation des privilèges locaux. Les services sous-jacents créent un socket IPC dans le répertoire /tmp, accessible en écriture par tous, et qui accepte des messages de contrôle IPC non authentifiés.



Cela crée une vulnérabilité de type TOCTOU dans la fonction HandleSaveLogs() du service, en créant un fichier journal et en le transformant en un lien symbolique pointant vers le chemin cible. Cela permet à un utilisateur local non privilégié de rendre arbitrairement modifiables par tous les utilisateurs des fichiers appartenant à l'utilisateur root.



En outre, un outil de collecte de données de diagnostic (gimmelogs) fonctionnant avec des privilèges root était vulnérable à une injection de commandes provenant de la base de données dbstore, ce qui constituait un deuxième vecteur d'élévation des privilèges.



Sous Windows, la même vulnérabilité liée à l'injection de commandes existe, mais elle n'est pas immédiatement exploitable. Cependant, ce problème permet de créer un fichier de diagnostic au format zip à un emplacement arbitraire.



Ce vecteur d'attaque peut uniquement être exploité par un utilisateur ayant un accès local au poste de travail ou au serveur ; il n'est pas exploitable à distance.



La vulnérabilité a été identifiée sous le numéro CVE-2026-34354.