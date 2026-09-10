CVE-2026-46449：ローカル権限昇格（macOS）

macOS版Akamai Guardicore Platform Agentのwapptunneldコンポーネントに、ローカル権限昇格の脆弱性が存在します。ネットワークインターフェース名の処理における入力検証が不十分なため、権限のないローカルユーザーがネットワークインターフェース名を変更し、悪性のシェルペイロードを注入することが可能となります。これにより、ルート権限で任意のコマンドが実行される可能性があります。



CVSS 3.1ベクトル：AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H（6.7 - 中）

CVE-2026-50215：Use-After-Free（Windows）

Akamai Guardicore Platform AgentのWindows WFPコールアウトドライバーには、Use-After-Freeの脆弱性が存在します。ローカル環境で権限の低いユーザーが、IPv6のホップバイホップ拡張ヘッダーを含むICMPv6パケットを外部に送信することで、システムのクラッシュ（サービス妨害）を引き起こす可能性があります。これを利用するには、デフォルト以外のIPv6 ICMPキャプチャ／リダイレクトポリシーを有効にする必要があります。



CVSS 3.1ベクトル：AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H（4.4 - 中）

CVE-2025-50216：整数アンダーフローによるDoS攻撃（macOS）

macOS版Akamai Guardicore Platform AgentのmacOS NetworkExtensionシステム拡張機能にあるDNSプロキシコンポーネントに、整数アンダーフローの脆弱性が存在します。この脆弱性により、96バイト未満で特定の値から始まるUDPデータグラムを受信した場合、その後のサイズ計算がSIZE_MAXに近い値までアンダーフローし、メモリ割り当てに失敗します。これにより、捕捉されないObjective-C例外が発生し、ルートシステム拡張機能が中断します。



CVSS 3.1ベクトル：AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L（5.3 - 中）

CVE-2025-50217：Use-After-FreeによるDoS攻撃（Windows）

Akamai Guardicore Platform AgentのWindows WFPコールアウトドライバーに存在するUse-After-Freeの脆弱性により、ローカルで権限の低いユーザーが、IPv6ホップバイホップ拡張ヘッダーを含むアウトバウンドICMPv6パケットを介して、サービス妨害（システムクラッシュ／BSOD）を引き起こす可能性があります。

IPv6 ICMPリダイレクトポリシーが有効な場合、パケットはバッファにコピーされて解放された後、ダウンストリームのフィルタに渡されます。解放された割り当てサイズは、パケット長を介して攻撃者によって制御可能であり、これによりカーネル・プール・グルーミングが可能となります。この悪用には、エンドポイントでデフォルト以外のIPv6 ICMPキャプチャ／リダイレクトポリシーが有効になっている必要があります。



CVSS 3.1ベクトル：AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H（4.7 - 中）

CVE-2026-50218：GuardicoreにおけるJWT検証の不備

JSON Web Token（JWT）の不適切な検証に関する脆弱性が確認されています。リモートの攻撃者は、ユーザーを悪性のリンクやネットワークリクエストに誘導し、偽造されたJWTトークンを悪用することで、クライアントソフトウェアに任意の設定パラメーターを注入することができます。これにより、GPAクライアントの機能が完全に侵害される可能性があります。



CVSS 3.1ベクトル：AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H（8.5 - 高）