Akamai
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

セキュリティアドバイザリ：Akamai Guardicore Platform Agentにおける複数の脆弱性の修正

September 10, 2026 By: Akamai InfoSec

重要ポイント

脆弱性ID： 

CVE-2026-46449, CVE-2026-50215, CVE-2026-50216, CVE-2026-50217, CVE-2026-50218

重大度： 

最も高い重大度は「高」です

ステータス：

最新版がリリースされました

対応が必要なアクション：

お客様はバージョン7.4以降にアップデートする必要があります

概要

Guardicore Platform Agent（GPA）の最新版がリリースされ、確認された複数のセキュリティ脆弱性に対する修正が施されました。同時に、現在到達不能で実際には悪用できない状態にある攻撃ベクトルをいくつか排除しました。環境のセキュリティを確保するため、すべてのユーザーに対し、バージョン7.4以降へのアップグレードを強く推奨します。

修正された脆弱性

CVE-2026-46449：ローカル権限昇格（macOS）
macOS版Akamai Guardicore Platform Agentのwapptunneldコンポーネントに、ローカル権限昇格の脆弱性が存在します。ネットワークインターフェース名の処理における入力検証が不十分なため、権限のないローカルユーザーがネットワークインターフェース名を変更し、悪性のシェルペイロードを注入することが可能となります。これにより、ルート権限で任意のコマンドが実行される可能性があります。

CVSS 3.1ベクトル：AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H（6.7 - 中）

CVE-2026-50215：Use-After-Free（Windows）
Akamai Guardicore Platform AgentのWindows WFPコールアウトドライバーには、Use-After-Freeの脆弱性が存在します。ローカル環境で権限の低いユーザーが、IPv6のホップバイホップ拡張ヘッダーを含むICMPv6パケットを外部に送信することで、システムのクラッシュ（サービス妨害）を引き起こす可能性があります。これを利用するには、デフォルト以外のIPv6 ICMPキャプチャ／リダイレクトポリシーを有効にする必要があります。

CVSS 3.1ベクトル：AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H（4.4 - 中）

CVE-2025-50216：整数アンダーフローによるDoS攻撃（macOS）
macOS版Akamai Guardicore Platform AgentのmacOS NetworkExtensionシステム拡張機能にあるDNSプロキシコンポーネントに、整数アンダーフローの脆弱性が存在します。この脆弱性により、96バイト未満で特定の値から始まるUDPデータグラムを受信した場合、その後のサイズ計算がSIZE_MAXに近い値までアンダーフローし、メモリ割り当てに失敗します。これにより、捕捉されないObjective-C例外が発生し、ルートシステム拡張機能が中断します。

CVSS 3.1ベクトル：AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L（5.3 - 中）

CVE-2025-50217：Use-After-FreeによるDoS攻撃（Windows）
Akamai Guardicore Platform AgentのWindows WFPコールアウトドライバーに存在するUse-After-Freeの脆弱性により、ローカルで権限の低いユーザーが、IPv6ホップバイホップ拡張ヘッダーを含むアウトバウンドICMPv6パケットを介して、サービス妨害（システムクラッシュ／BSOD）を引き起こす可能性があります。
IPv6 ICMPリダイレクトポリシーが有効な場合、パケットはバッファにコピーされて解放された後、ダウンストリームのフィルタに渡されます。解放された割り当てサイズは、パケット長を介して攻撃者によって制御可能であり、これによりカーネル・プール・グルーミングが可能となります。この悪用には、エンドポイントでデフォルト以外のIPv6 ICMPキャプチャ／リダイレクトポリシーが有効になっている必要があります。

CVSS 3.1ベクトル：AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H（4.7 - 中）

CVE-2026-50218：GuardicoreにおけるJWT検証の不備
JSON Web Token（JWT）の不適切な検証に関する脆弱性が確認されています。リモートの攻撃者は、ユーザーを悪性のリンクやネットワークリクエストに誘導し、偽造されたJWTトークンを悪用することで、クライアントソフトウェアに任意の設定パラメーターを注入することができます。これにより、GPAクライアントの機能が完全に侵害される可能性があります。

CVSS 3.1ベクトル：AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H（8.5 - 高）

緩和策

これらのセキュリティリスクを緩和するため、すべてのお客様は、エンドポイントをバージョン7.4以降にアップグレードしていただく必要があります。Akamai Guardicore Platform Agentの変更履歴に記載されている標準的なアップグレード手順に沿ってアップデートをお願いいたします。

共有

Akamai Securityへのお問い合わせ

お問い合わせ

セキュリティアドバイザリ：Akamai Guardicore Platform Agentにおける複数の脆弱性の修正

これらの脆弱性は、フロンティアモデルのAI支援型脆弱性検知ツールの助けを借りて、Akamai社内で発見されたものです。これらの脆弱性が悪用されたという証拠や兆候は、現時点では確認されていません。