CVE-2026-46449: Elevación local de privilegios (macOS)

El agente Akamai Guardicore Platform Agent para macOS se ve afectado por una vulnerabilidad de elevación local de privilegios dentro del componente wapptunneld. La falta de validación de entradas al procesar los nombres de las interfaces de red permite que un usuario local sin privilegios, capaz de cambiar el nombre de una interfaz de red, inyecte una carga útil (payload) de shell maliciosa, lo que conduce a la ejecución de comandos arbitrarios con privilegios de root.



Vector CVSS 3.1: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H (6.7 - Medio)

CVE-2026-50215: Use-After-Free (Windows)

Existe una vulnerabilidad de uso de memoria tras su liberación (use-after-free) en el controlador de llamadas (callout driver) de WFP en Windows del agente Akamai Guardicore Platform Agent. Un usuario local con bajos privilegios podría causar potencialmente una caída del sistema (denegación de servicio) al enviar un paquete ICMPv6 saliente que contenga una cabecera de extensión salto a salto (Hop-by-Hop) de IPv6. Esto requiere que la directiva de captura/redirección ICMP de IPv6, no activa por defecto, esté habilitada.



Vector CVSS 3.1: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.4 - Medio)

CVE-2025-50216: Underflow de enteros que provoca DoS (macOS)

El Akamai Guardicore Platform Agent para macOS se ve afectado por una vulnerabilidad de underflow de enteros en el componente de proxy DNS de la extensión de sistema NetworkExtension de macOS. Si se recibe un datagrama UDP de menos de 96 bytes que comienza con un valor específico, un cálculo de tamaño posterior sufre un underflow hasta alcanzar un valor cercano a SIZE_MAX, lo que provoca un fallo de asignación de memoria y una excepción de Objective-C no capturada que aborta la extensión de sistema raíz.



Vector CVSS 3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L (5.3 - Medio)

CVE-2025-50217: Use-After-Free que provoca DoS (Windows)

Una vulnerabilidad de use-after-free en el driver de callout WFP de Windows del Akamai Guardicore Platform Agent permite que un usuario local con privilegios bajos provoque una denegación de servicio (fallo del sistema / BSOD) mediante un paquete ICMPv6 saliente que contenga un encabezado de extensión IPv6 Hop-by-Hop.

Cuando la directiva de redirección ICMP de IPv6 está activa, el paquete se copia en un búfer que se libera pero que, posteriormente, se pasa a un filtro descendente (downstream filter). El tamaño de la asignación liberada está bajo el control del atacante (a través de la longitud del paquete), lo que permite la manipulación de la agrupación de memoria del kernel (kernel pool grooming). La explotación requiere que la directiva de captura/redirección ICMP de IPv6, no activa por defecto, esté habilitada para el extremo (endpoint).



Vector CVSS 3.1: AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.7 - Medio)

CVE-2026-50218: Validación de JWT inadecuada en Guardicore

Se ha identificado una vulnerabilidad relacionada con la validación inadecuada de tokens JSON Web Token (JWT). Al convencer a un usuario de que interactúe con un enlace o una solicitud de red maliciosos, un atacante remoto puede aprovechar un token JWT falsificado para inyectar parámetros de configuración arbitrarios en el software cliente, lo que podría conducir a un compromiso total de la funcionalidad del cliente de GPA.



Vector CVSS 3.1: AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H (8.5 - Alto)