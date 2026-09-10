CVE-2026-46449：本地权限提升漏洞（macOS）

Akamai Guardicore Platform Agent（macOS 版）受 wapptunneld 组件中的本地权限提升漏洞影响。在处理网络接口名称时由于缺乏输入验证，允许能够更改网络接口名称的未经授权本地用户注入恶意 Shell 载荷，从而导致以 root 权限执行任意命令。



CVSS 3.1矢量：AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H（6.7 - 中等）

CVE-2026-50215：释放后重用漏洞（Windows）

Akamai Guardicore Platform Agent 的 Windows WFP Callout 驱动程序中存在一个释放后重用（Use-After-Free）漏洞。本地低权限用户可以通过发送包含 IPv6 逐跳扩展头（Hop-by-Hop extension header）的出站 ICMPv6 数据包，引发系统崩溃（拒绝服务）。这需要启用非默认的 IPv6 ICMP 捕获/重定向策略。



CVSS 3.1 矢量：AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H（4.4 - 中等）

CVE-2025-50216：整数下溢拒绝服务漏洞（macOS）

Akamai Guardicore Platform Agent（macOS 版）受 macOS NetworkExtension 系统扩展中 DNS 代理组件的整数下溢漏洞影响。当接收到以特定值开头且短于 96 字节的 UDP 数据报时，后续的长度计算会导致下溢并产生接近 SIZE_MAX 的值，从而引发内存分配失败和未捕获的 Objective-C 异常，最终导致以 root 权限运行的系统扩展终止。



CVSS 3.1矢量：AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L（5.3 - 中等）

CVE-2025-50217：释放后重用拒绝服务漏洞（Windows）

Akamai Guardicore Platform Agent 的 Windows WFP Callout 驱动程序中存在一个释放后重用（Use-After-Free）漏洞，允许本地低权限用户通过发送包含 IPv6 逐跳扩展头（Hop-by-Hop extension header）的出站 ICMPv6 数据包，引发拒绝服务（系统崩溃/蓝屏死机 BSOD）。

当 IPv6 ICMP 重定向策略处于启用状态时，数据包会被复制到一个内存缓冲区中；该缓冲区虽已被释放，但随后仍会被传递给下游过滤器。已释放内存分配的大小受攻击者控制（通过数据包长度），从而使内核池风水/堆整形（kernel pool grooming）成为可能。成功利用该漏洞的前提是终端启用了非默认的 IPv6 ICMP 捕获/重定向策略。



CVSS 3.1矢量：AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H（4.7 - 中等）

CVE-2026-50218：Guardicore JWT 验证不当漏洞

现已确认存在一个与 JSON Web 令牌（JWT）验证不当相关的安全漏洞。通过诱使用户与恶意链接或网络请求进行交互，远程攻击者可以利用伪造的 JWT 令牌向客户端软件注入任意配置参数，从而可能导致 GPA 客户端功能被完全控制。



CVSS 3.1 矢量：AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H（8.5 - 高）