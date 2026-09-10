CVE-2026-46449: Lokale Berechtigungseskalation (macOS)

Der Akamai Guardicore Platform Agent für macOS ist von einer Sicherheitslücke betroffen, die eine lokale Berechtigungseskalation in der Komponente wapptunneld ermöglicht. Aufgrund einer fehlenden Eingabevalidierung bei der Verarbeitung von Netzwerkschnittstellennamen kann ein lokaler Nutzer ohne entsprechende Berechtigungen den Namen einer Netzwerkschnittstelle ändern und so eine schädliche Shell-Payload injizieren. So können beliebige Befehle mit Root-Berechtigungen ausgeführt werden.



CVSS-3.1-Vektor: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H (6.7 – Mittel)

CVE-2026-50215: Use-After-Free (Windows)

Es besteht eine Use-After-Free-Schwachstelle im Windows WFP-Callout-Treiber des Akamai Guardicore Platform Agent. Hierdurch kann ein lokaler Nutzer ohne entsprechende Berechtigungen potenziell einen Systemabsturz (Denial of Service) verursachen, indem er ein ausgehendes ICMPv6-Paket sendet, das einen IPv6-Hop-by-Hop-Erweiterungsheader enthält. Hierzu muss die nicht standardmäßige IPv6-ICMP-Erfassungs- und -Umleitungsrichtlinie aktiviert werden.



CVSS-3.1-Vektor: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.4 – Mittel)

CVE-2025-50216: Integer-Unterlauf-DoS (macOS)

Der Akamai Guardicore Platform Agent für macOS ist von einer Integer-Unterlauf-Schwachstelle in der DNS-Proxy-Komponente der macOS NetworkExtension-Systemerweiterung betroffen. Wenn ein UDP-Datagramm empfangen wird, das kleiner als 96 Byte ist und mit einem bestimmten Wert beginnt, verursacht eine nachfolgende Größenberechnung einen Unterlauf auf einen near-SIZE_MAX-Wert. Hierdurch werden ein Zuweisungsfehler und eine nicht abgefangene Objective‑C-Ausnahme verursacht, die die Root-Systemerweiterung abbricht.



CVSS-3.1-Vektor: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L (5.3 – Mittel)

CVE-2025-50217: Use-After-Free-DoS (Windows)

Aufgrund einer Use-After-Free-Schwachstelle im Windows WFP-Callout-Treiber des Akamai Guardicore Platform Agent kann ein lokaler Nutzer mit geringen Berechtigungen einen Denial of Service (Systemabsturz/BSOD) auslösen, indem er ein ausgehendes ICMPv6-Paket mit einem IPv6-Hop-by-Hop-Erweiterungsheader sendet.

Wenn die IPv6-ICMP-Umleitungsrichtlinie aktiviert ist, wird das Datenpaket in einen Puffer kopiert, der zwar freigegeben wird, aber anschließend an einen nachgelagerten Filter weitergeleitet wird. Die Größe der freigegebenen Speicherzuweisung wird vom Angreifer gesteuert (über die Paketlänge), was eine Manipulation des Kernel-Pools ermöglicht. Die Ausnutzung ist nur möglich, wenn die nicht standardmäßige IPv6-ICMP-Erfassungs- und -Umleitungsrichtlinie für den Endpoint aktiviert ist.



CVSS-3.1-Vektor: AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.7 – Mittel)

CVE-2026-50218: Fehlerhafte JWT-Validierung in Guardicore

Es wurde eine Schwachstelle entdeckt, die mit einer fehlerhaften JWT‑Validierung (JSON Web Token) verbunden ist. Indem ein Remote-Angreifer einen Nutzer dazu bringt, mit einem schädlichen Link oder einer Netzwerkanfrage zu interagieren, kann er ein gefälschtes JWT-Token verwenden, um beliebige Konfigurationsparameter in die Client-Software zu injizieren, und so möglicherweise die gesamte Funktionalität des GPA-Clients kompromittieren.



CVSS-3.1-Vektor: AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H (8.5 – Hoch)