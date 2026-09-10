CVE-2026-46449: Scalata locale dei privilegi (macOS)

L'Akamai Guardicore Platform Agent per macOS è interessato da una vulnerabilità di scalata locale dei privilegi all'interno del componente wapptunneld. Una mancanza di validazione dell'input durante l'elaborazione dei nomi delle interfacce di rete consente a un utente locale non privilegiato, in grado di modificare il nome di un'interfaccia di rete, di iniettare un payload shell malevolo, portando all'esecuzione di comandi arbitrari con privilegi di root.



CVSS 3.1 Vector: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H (6.7 - Medio)

CVE-2026-50215: Use-After-Free (Windows)

Una vulnerabilità di tipo use-after-free è presente nel driver di callout WFP per Windows dell'Akamai Guardicore Platform Agent. Un utente locale poco privilegiato potrebbe potenzialmente causare un arresto anomalo del sistema (denial of service) inviando un pacchetto ICMPv6 in uscita contenente un header di estensione Hop-by-Hop IPv6. Questo richiede l'abilitazione della politica non predefinita di acquisizione e reindirizzamento ICMP IPv6.



Vettore CVSS 3.1: AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.4 - Medio)

CVE-2025-50216: Integer Underflow DoS (macOS)

L'Akamai Guardicore Platform Agent per macOS è interessato da una vulnerabilità di Integer Underflow all'interno del componente proxy DNS dell'estensione di sistema NetworkExtension per macOS. Qualora venga ricevuto un datagramma UDP inferiore a 96 byte che inizia con un valore specifico, il successivo calcolo delle dimensioni genera un underflow determinando un valore prossimo a SIZE_MAX; ciò causa un errore di allocazione e un'eccezione Objective-C non gestita che interrompe l'estensione di sistema eseguita con privilegi di root.



Vettore CVSS 3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L (5.3 - Medio)

CVE-2025-50217: Use-After-Free DoS (Windows)

Una vulnerabilità di tipo use-after-free presente nel driver di callout WFP per Windows dell'Akamai Guardicore Platform Agent consente a un utente locale poco privilegiato di causare un denial of service (arresto anomalo del sistema / BSOD) mediante un pacchetto ICMPv6 in uscita contenente un header di estensione Hop-by-Hop IPv6.

Quando la politica di reindirizzamento ICMP IPv6 è attiva, il pacchetto viene copiato in un buffer che viene liberato ma successivamente passato a un filtro a valle. La dimensione dell'allocazione liberata è controllata dall'attaccante (tramite la lunghezza del pacchetto), consentendo il pool grooming a livello kernel. Lo sfruttamento richiede che la politica non predefinita di acquisizione e reindirizzamento ICMP IPv6 sia abilitata per l'endpoint.



Vettore CVSS 3.1: AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.7 - Medio)

CVE-2026-50218: Validazione errata dei token JWT in Guardicore

È stata identificata una vulnerabilità relativa alla validazione non corretta dei token JSON Web Token (JWT). Mettendo un utente nelle condizioni di interagire con un link malevolo o una richiesta di rete, un attaccante remoto può sfruttare un token JWT contraffatto per iniettare parametri di configurazione arbitrari nel software client, portando potenzialmente alla compromissione totale delle funzionalità del client GPA.



Vettore CVSS 3.1: AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H (8.5 - Alto)