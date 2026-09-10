CVE-2026-46449 : Élevation de privilèges locaux sur macOS

L'agent de la plateforme Akamai Guardicore pour macOS est vulnérable à une élévation de privilèges locaux au sein du composant wapptunneld. L’absence de validation des données lors du traitement des noms d’interfaces réseau permet à un utilisateur local non privilégié, capable de modifier le nom d’une interface réseau, d’injecter un code malveillant sous forme de commande shell. Cela entraîne l’exécution de commandes arbitraires avec des privilèges root.



Vecteur CVSS 3.1 : AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H (6.7 - Medium)

CVE-2026-50215 : Vulnérabilité d'utilisation après libération (Windows)

Une vulnérabilité d'utilisation après libération a été identifiée dans le pilote d'appel WFP de Windows, intégré à l'agent de la plateforme Akamai Guardicore. Un utilisateur local disposant de faibles privilèges pourrait potentiellement provoquer une panne du système (déni de service) en envoyant un paquet ICMPv6 sortant contenant un en-tête d'extension IPv6 de type « Hop-by-Hop ». Cela nécessite l’activation de la politique de capture/redirection ICMP IPv6 non standard.



Vecteur CVSS 3.1 : AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.4 - Medium)

CVE-2025-50216 : Dépassement d’entier entraînant une attaque par déni de service DoS (macOS)

L’agent de la plateforme Akamai Guardicore pour macOS est vulnérable à un dépassement d’entier dans le composant proxy DNS de l’extension système NetworkExtension de macOS. Si un datagramme UDP de moins de 96 octets, commençant par une valeur spécifique, est reçu, le calcul ultérieur de la taille entraîne un dépassement vers une valeur proche de SIZE_MAX. Cela provoque un échec d’allocation et une exception Objective-C non gérée, ce qui interrompt l’extension système principale.



Vecteur CVSS 3.1 : AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L (5.3 - Medium)

CVE-2025-50217 : Vulnérabilité de type « Use-After-Free » entraînant une attaque par déni de service (Windows)

Une vulnérabilité de type « use-after-free » dans le pilote d'appel WFP de l'agent Akamai Guardicore Platform sous Windows permet à un utilisateur local disposant de faibles privilèges de provoquer une attaque par déni de service (plantage du système / BSOD) en envoyant un paquet ICMPv6 sortant contenant un en-tête d'extension IPv6 Hop-by-Hop.

Lorsque la politique de redirection ICMP IPv6 est activée, le paquet est copié dans un tampon qui est libéré, puis transmis à un filtre en aval. La taille de l'allocation libérée est contrôlée par l'attaquant (via la longueur du paquet), ce qui permet de manipuler le pool du noyau. L’exploitation nécessite l’activation d’une politique de capture/redirection ICMP IPv6 non standard pour l’endpoint concerné.



Vecteur CVSS 3.1 : AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H (4.7 - Medium)

CVE-2026-50218 : Validation incorrecte des JWT dans Guardicore

Une faille de sécurité liée à une validation incorrecte des jetons JWT (JSON Web Token) a été identifiée. En incitant un utilisateur à interagir avec un lien malveillant ou une requête réseau, un attaquant distant peut exploiter un jeton JWT falsifié pour injecter des paramètres de configuration arbitraires dans le logiciel client, ce qui peut entraîner une compromission totale des fonctionnalités du client GPA.



Vecteur CVSS 3.1 : AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H (8.5 - High)