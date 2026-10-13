Vidio는 인도네시아의 온라인 OTT 스트리밍 시장에서 앞서 나가고 있습니다. 축구 등 빠르게 증가하고 있는 스포츠 팬을 포함한 수백만 명의 인도네시아 시청자들에게 고품질 프로그램을 원활하게 제공합니다. Vidio는 수요가 급증할 때에도 쾌적하고 선명한 화면을 전송하기 위해 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)을 사용해 온라인 비디오를 저장하고 스마트폰에서 스마트 TV 등 다양한 디바이스와 형식으로 전송합니다.
스포츠, 영화, 드라마 팬을 위한 원활한 재생
끊김 없는 고품질 스트리밍 경험 제공
2014년에 출시된 Vidio는 현재 인도네시아 최대의 비디오 스트리밍 플랫폼 중 하나로서 라이브 스트리밍, 영화, TV 프로그램은 물론 세계 최고의 스포츠 이벤트를 중계하는 무료 방송 및 구독 채널을 통해 6천만 명 이상의 월간 활성 사용자를 확보했습니다.
플랫폼은 150% 이상 성장했으며 Vidio 앱은 5백만 번 이상 다운로드되었습니다. 이 앱은 도쿄 올림픽이 열리는 동안 인도네시아 Apple App Store에서 전체 1위를 차지했습니다.
앱과 모바일 시청의 증가는 Vidio에게 중요한 도전과제를 안겨줬습니다. 시청자들은 스마트폰에서 4K 스마트 TV에 이르기까지, 모든 디바이스에서 쾌적한 스트리밍 경험을 기대합니다. 이동 중인 시청자는 통신사 서비스 또는 Wi-Fi를 사용하면서 선명하고 깨끗한 해상도와 버퍼링이 발생하지 않는 환경을 원한다는 뜻입니다.
또한 Vidio의 스트리밍 인프라는 인기 있는 프로그램과 스포츠 생중계에 대한 수요가 폭증할 때 대응해야 하기 때문에 복잡성이 더욱 커졌습니다. 도쿄 올림픽 기간에 Video 플랫폼의 최대 동시 사용자 수는 40만 명을 넘어섰습니다. 하지만 인도네시아가 2021년 12월부터 2022년 1월까지 열린 2020 동남아축구연맹(AFF) 스즈키 컵 대회에서 결승에 진출하자 사용자 수는 더욱 증가했습니다. 대회 시기의 최고 트래픽은 3.5테라비트(177만 명의 동시 시청자에게 서비스 제공)를 넘어섰으며, 추가적인 최적화를 통해 206만 7천만 명의 동시 관중을 초당 3.02테라비트로 지원했습니다.
Vidio의 CTO인 토미 설리번(Tommy Sullivan)은 “Vidio는 전문적으로 제작된 수백만 개의 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 이를 빠르고 효율적이며 안정적으로 제공하는 것이 가장 큰 과제입니다. 시청자들은 서비스가 저하되는 이유에는 관심이 없습니다. 2021–22 AFF 스즈키 컵과 같이 국가대표팀이 경합하는 대규모 스포츠 경기를 시청할 때 몰입도가 높고 원활한 비디오 스트리밍 경험을 기대할 뿐입니다.”라고 말합니다.
미디어 업계의 대표적인 기업들이 인도네시아 시장에 진출하자 경쟁이 치열해졌고 Vidio는 최고의 품질을 보장하기 위해 Akamai 솔루션을 도입했습니다. Vidio는 시청자 경험을 개선해 고객 이탈을 줄이고, 재방문 시청자를 늘리고, 궁극적으로 구독과 광고를 기반으로 매출을 높일 수 있기를 기대합니다.
스포츠 팬들은 열광적입니다. 그렇기 때문에 Akamai는 Vidio의 비디오 스트리밍의 중심에 있습니다.토미 설리번(Tommy Sullivan), Vidio CTO
모든 디바이스 또는 네트워크에서 고품질 재생
설리번은 시청자 경험의 중요성을 강조하며 “초고화질 스마트 TV든 스마트폰이든, 모든 디바이스에서 원활한 재생을 제공하는 게 중요합니다. Adaptive Media Delivery(AMD)를 비롯한 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크 기술 덕분에, 신규 시청자와 기존 시청자를 모두 포함해 빠르게 증가하는 온라인 시청자들에게 고해상도의 콘텐츠를 원활하게 제공할 수 있게 되었습니다.”라고 말합니다.
또한 Vidio는 DoS 및 웹 애플리케이션 공격을 방어하는 App & API Protector를 사용해 시스템을 보호하고 다운타임, 데이터 유출, 웹사이트 변조 리스크를 줄입니다.
또한 Vidio는 오리진 서버 호출을 최소화하고 이러한 프로세스와 관련된 비용을 효율적으로 관리할 수 있는 Cloud Wrapper를 도입했습니다. 설리번은 “대부분의 아티팩트의 경우, 오리진 서버로 가는 호출은 한 번 뿐이고 대부분의 트래픽은 Cloud Wrapper 캐시에서 제공됩니다. 이를 통해 데이터 전송 비용이 절감될 뿐 아니라 광범위한 인프라에 대한 부담도 줄일 수 있습니다. 한 예로, Akamai Cloud Wrapper를 통해 4만 달러를 절감한 라우팅 인시던트도 있었습니다”라고 말합니다.
Akamai의 CDN이 인도네시아에도 있다는 것은 Vidio 프로그램의 대부분이 인도네시아 내에서 스트리밍된다는 뜻입니다. 콘텐츠를 인도네시아 시청자에게 전송하기 전에 국가 간 네트워크에 보내는 외부 네트워크에 의존하지 않기 때문에 케이블 손상 등 소프트웨어 및 인프라 문제에 노출되는 경우가 줄어들고 시청자 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.
라이브 스포츠 콘텐츠에 대한 수요 증가
Akamai는 Vidio가 대규모 스포츠 이벤트 기간에 트래픽이 폭증하는 상황에서도 뛰어난 시청 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 설리번은 “Vidio는 스페인과 이탈리아 축구 리그, 유럽 챔피언스 리그, ATP 투어, BWF, F1, NBA 등 지역별 및 글로벌 스포츠 경기의 가장 큰 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있습니다.”라고 말합니다.
설리번은 “스포츠 팬들은 열광적입니다. 인도네시아는 국가대표팀뿐 아니라 지역 최대의 축구 리그인 Liga 1을 개최합니다. 비디오가 잠깐 끊기거나 해상도가 조금만 낮아져도 플랫폼에 대한 부정적인 인상을 줄 수 있습니다. 팬들은 직접 겪었던 불쾌한 경험을 소셜 미디어에 적극적으로 공유하고 이는 Vidio의 평판을 심각하게 훼손할 수 있습니다. 바로 이러한 점 때문에 Vidio의 비디오 스트리밍의 중심에는 Akamai가 있는 것입니다. Akamai는 Vidio가 경쟁에서 우위를 점할 수 있도록 도와줍니다.”라고 말합니다.
Vidio는 Akamai 덕분에 시장을 주도하는 위치를 유지하고 지속적으로 투자를 유치할 수 있다는 완전한 확신이 있습니다.— 토미 설리번(Tommy Sullivan), Vidio CTO
현재와 미래의 경쟁
새로운 비디오 스트리밍 서비스들이 인도네시아 시장에 진입함에 따라 Vidio가 계속해서 시장 점유율을 높이고 고객 손실을 줄이려면 시청자에게 가능한 최고의 경험을 제공하는 것이 매우 중요합니다. 설리번은 “지난 12개월 동안 유명한 서비스들이 출시되었습니다. “하지만 Vidio는 Akamai 덕분에 시장을 주도하는 위치를 유지하고 지속적으로 투자를 유치할 수 있다고 강하게 확신합니다”고 말합니다.
AFF 토너먼트 중 트래픽이 급증하면서 Vidio가 초당 3.5테라비트의 데이터를 처리해야 했을 때, 고객의 성공을 위해 노력하는 Akamai의 모습은 설리번에게 확신을 주었습니다. 설리번은 “Vidio가 언젠가 이런 규모의 트래픽을 처리할 것이라 항상 생각하고 있었습니다. Akamai가 이러한 수요를 잘 관리할 수 있을 것이라고 믿습니다. 고객, 매출, 투자 성장을 대규모로 지원하기 위해 노력하고 있다는 사실을 알기 때문에 안심할 수 있습니다.”라고 말합니다.
아울러 설리번은 Akamai 솔루션의 배포 및 통합과 지속적인 지원 및 유지 관리에 대한 전문가 지원을 포함하는 Akamai Plus Service and Support의 필요성에 대해 강조했습니다. 설리번은 “Akamai 팀과 좋은 관계를 유지하고 있습니다. Akamai 팀은 우리가 새로운 릴리스를 최대한 활용해 Akamai 솔루션의 가치를 높일 수 있도록 선제적으로 지원합니다. 이런 부분이 만족스럽습니다.”라고 말합니다.
Vidio 소개
Vidio는 2014년에 설립된 인도네시아 최고의 로컬 OTT 스트리밍 서비스로, 6천만 명이 넘는 월간 활성 사용자(MAU)를 보유하고 있으며 Google Play Store의 엔터테인먼트 부문에서 1위 OTT 서비스로 선정되었습니다. Vidio는 Liga 1, UCL, UEL, F1, NBA를 포함한 스포츠 및 엔터테인먼트 분야에서 독점적인 콘텐츠를 제공합니다. Vidio는 현지 오리지널 시리즈를 가장 많이 공개하는 OTT로 인정받고 있으며, 1백만 개 이상의 VOD와 60개의 채널, 33개의 라디오로 구성된 최대 규모의 콘텐츠 라이브러리를 호스팅합니다. 인도네시아, 대한민국, 발리우드, 아시아, 할리우드 등 다양한 곳에서 제작된 장르를 제공합니다. Vidio는 현재 모바일, 웹, 스마트 TV, 셋톱 박스 등 모든 커넥티드 플랫폼에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. Vidio는 PT Surya Citra Media Tbk의 소유이며 PT Elang Mahkota Tknologi Tbk 미디어 및 기술 그룹의 계열사입니다. https://www.vidio.com/
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.