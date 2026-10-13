2014년에 출시된 Vidio는 현재 인도네시아 최대의 비디오 스트리밍 플랫폼 중 하나로서 라이브 스트리밍, 영화, TV 프로그램은 물론 세계 최고의 스포츠 이벤트를 중계하는 무료 방송 및 구독 채널을 통해 6천만 명 이상의 월간 활성 사용자를 확보했습니다.

플랫폼은 150% 이상 성장했으며 Vidio 앱은 5백만 번 이상 다운로드되었습니다. 이 앱은 도쿄 올림픽이 열리는 동안 인도네시아 Apple App Store에서 전체 1위를 차지했습니다.

앱과 모바일 시청의 증가는 Vidio에게 중요한 도전과제를 안겨줬습니다. 시청자들은 스마트폰에서 4K 스마트 TV에 이르기까지, 모든 디바이스에서 쾌적한 스트리밍 경험을 기대합니다. 이동 중인 시청자는 통신사 서비스 또는 Wi-Fi를 사용하면서 선명하고 깨끗한 해상도와 버퍼링이 발생하지 않는 환경을 원한다는 뜻입니다.

또한 Vidio의 스트리밍 인프라는 인기 있는 프로그램과 스포츠 생중계에 대한 수요가 폭증할 때 대응해야 하기 때문에 복잡성이 더욱 커졌습니다. 도쿄 올림픽 기간에 Video 플랫폼의 최대 동시 사용자 수는 40만 명을 넘어섰습니다. 하지만 인도네시아가 2021년 12월부터 2022년 1월까지 열린 2020 동남아축구연맹(AFF) 스즈키 컵 대회에서 결승에 진출하자 사용자 수는 더욱 증가했습니다. 대회 시기의 최고 트래픽은 3.5테라비트(177만 명의 동시 시청자에게 서비스 제공)를 넘어섰으며, 추가적인 최적화를 통해 206만 7천만 명의 동시 관중을 초당 3.02테라비트로 지원했습니다.

Vidio의 CTO인 토미 설리번(Tommy Sullivan)은 “Vidio는 전문적으로 제작된 수백만 개의 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 이를 빠르고 효율적이며 안정적으로 제공하는 것이 가장 큰 과제입니다. 시청자들은 서비스가 저하되는 이유에는 관심이 없습니다. 2021–22 AFF 스즈키 컵과 같이 국가대표팀이 경합하는 대규모 스포츠 경기를 시청할 때 몰입도가 높고 원활한 비디오 스트리밍 경험을 기대할 뿐입니다.”라고 말합니다.

미디어 업계의 대표적인 기업들이 인도네시아 시장에 진출하자 경쟁이 치열해졌고 Vidio는 최고의 품질을 보장하기 위해 Akamai 솔루션을 도입했습니다. Vidio는 시청자 경험을 개선해 고객 이탈을 줄이고, 재방문 시청자를 늘리고, 궁극적으로 구독과 광고를 기반으로 매출을 높일 수 있기를 기대합니다.