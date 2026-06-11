AI Brand Presence

- Rilevamento sull'edge
Identifica gli agenti basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale sull'edge, distinguendo il traffico degli utenti umani da quello degli agenti prima dell'impatto sul sito
- Delivery in tempo reale
Distribuisce in modo dinamico i contenuti ottimizzati agli agenti basati sull'intelligenza artificiale istantaneamente
- Informazioni sulla concorrenza
Confronta la visibilità del tuo sistema di AI rispetto a quella della concorrenza, evidenziando lacune, tendenze e opportunità
- Contenuti dell'intelligenza artificiale ottimizzati
Contenuti strutturati e leggibili da computer per l'intelligenza artificiale allo scopo di garantire un'estrazione accurata delle informazioni in linea con il tuo brand
- Visibilità sul traffico delle recensioni e dei bot basati sull'AI
Mostra quali agenti basati sull'intelligenza artificiale accedono al sito, con quale frequenza e con quali contenuti interagiscono, oltre alle recensioni dell'AI
- SOV basate sull'AI
Monitora la frequenza con cui il tuo brand compare nelle risposte fornite dall'intelligenza artificiale e misura le tendenze delle citazioni su tutte le piattaforme
- Ottimizzazione dei contenuti
Riscrive i contenuti delle pagine in base alle intenzioni, agli acquirenti, ai suggerimenti e ai contenuti esistenti per migliorare la pertinenza dell'intelligenza artificiale
- Controllo e informazioni sulle performance del sito
Associa il tuo sito alle informazioni sulle pagine e ai controlli dell'intelligenza artificiale per rilevare le lacune esistenti in termini di accessibilità, delivery e contenuti
Potenzia la compatibilità del tuo sistema di AI e ottieni informazioni utili per dominare la ricerca dell'intelligenza artificiale
Indirizza gli agenti basati sull'intelligenza artificiale sull'edge prima che raggiungano il tuo sito, offrendo contenuti ottimizzati per l'intelligenza artificiale con il pieno controllo sugli accessi e sulle user experience. Tieniti aggiornato su AEO e GEO grazie alle informazioni in tempo reale che consentono al tuo brand di essere la risposta alle varie esigenze.
Controlla e ottimizza il modo con cui il tuo brand compare sulle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale
Come funziona AI Brand Presence
Funzioni
Casi di utilizzo di AI Brand Presence
Scopri come controllare, ottimizzare e misurare la presenza della tua intelligenza artificiale per promuovere visibilità, traffico e crescita aziendale.
Migliora la visibilità su tutte le piattaforme basate sull'intelligenza artificiale
Assicurati che i tuoi contenuti siano interpretati e visualizzati in modo accurato dalle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, aumentando la frequenza con cui il tuo brand compare nelle risposte e nei consigli generati dall'AI.
Controlla il modo in cui gli agenti basati sull'intelligenza artificiale accedono ai tuoi contenuti
Definisci il modo in cui gli agenti basati sull'intelligenza artificiale interagiscono con i tuoi contenuti, applicando policy che proteggono le risorse importanti e offrendo, al contempo, il giusto livello di accesso.
Ottimizza i contenuti per l'intelligenza artificiale su vasta scala
Offri experience predisposte per l'intelligenza artificiale e leggibili dai computer che migliorano il modo con cui il tuo sito viene visualizzato senza richiedere modifiche ai sistemi CMS.
Misura e incrementa il traffico basato sull'intelligenza artificiale
Tieni traccia di engagement, recensioni e agenti basati sull'intelligenza artificiale in un dashboard unificato per comprendere l'impatto dell'AI e identificare le opportunità di crescita aziendale.
Confronta e supera i concorrenti nell'intelligenza artificiale
Confronta la presenza del tuo sito sulle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, scopri le lacune e assegna priorità alle ottimizzazioni necessarie per aumentare le SOV.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
La soluzione si concentra sul modo con cui i tuoi contenuti vengono consultati, interpretati e visualizzati nelle risposte generate dall'intelligenza artificiale, non solo sul modo in cui sono classificati nei motori di ricerca.
No, la soluzione offre contenuti ottimizzati per l'intelligenza artificiale senza richiedere aggiornamenti ai sistemi CMS o influire sulle attuali performance del sito.
La soluzione utilizza il rilevamento dei bot e degli abusi di Akamai per identificare e classificare gli agenti basati sull'AI in tempo reale insieme al resto del traffico.
Sì, è possibile definire criteri che consentono, limitano o restringono l'accesso ad agenti specifici in modo da poter controllare le relative modalità di accesso ai contenuti.
No, la soluzione offre contenuti ottimizzati senza influire sulle performance o sulle user experience di un sito.
La soluzione raccoglie i dati direttamente da varie piattaforme come ChatGPT e Perplexity utilizzando le API e l'automazione per acquisire messaggi, risposte e citazioni.
Sì, puoi confrontare il tuo brand rispetto alla concorrenza tramite messaggi, citazioni e funzioni di visibilità per identificare lacune e opportunità.
La soluzione tiene traccia delle principali piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, per offrire una visibilità completa.