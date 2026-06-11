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AI Brand Presence

Ottimizza e controlla il modo in cui gli agenti basati sull'intelligenza artificiale accedono e interagiscono con i tuoi contenuti

Potenzia la compatibilità del tuo sistema di AI e ottieni informazioni utili per dominare la ricerca dell'intelligenza artificiale

Indirizza gli agenti basati sull'intelligenza artificiale sull'edge prima che raggiungano il tuo sito, offrendo contenuti ottimizzati per l'intelligenza artificiale con il pieno controllo sugli accessi e sulle user experience. Tieniti aggiornato su AEO e GEO grazie alle informazioni in tempo reale che consentono al tuo brand di essere la risposta alle varie esigenze.

Leggi la descrizione del prodotto

Controlla e ottimizza il modo con cui il tuo brand compare sulle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale

Controlla il modo in cui gli agenti basati sull'intelligenza artificiale accedono ai tuoi contenuti

Identifica e gestisce gli agenti basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale, definendo l'accesso e proteggendo le risorse importanti prima che il traffico influisca sul tuo sito.

Fornisci contenuti ottimizzati per l'intelligenza artificiale sull'edge

Offre contenuti predisposti per l'intelligenza artificiale sull'edge senza richiedere modifiche ai sistemi CMS, migliorando il modo con cui i contenuti vengono compresi e visualizzati.

Ottieni visibilità sul traffico e sull'impatto dell'intelligenza artificiale

Tieni traccia del traffico dell'AI in un unico dashboard, con audit e informazioni dettagliate per ottimizzare le performance e superare i tuoi concorrenti.

Come funziona AI Brand Presence

Rilevamento

Identifica gli agenti basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale e scopri come accedono e interagiscono con i tuoi contenuti in tutto il traffico.

Instradamento

Instrada gli agenti basati sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le experience e applicare i controlli all'istante, garantendo che ogni interazione sia in linea con i tuoi obiettivi.

Delivery

Fornisci contenuti leggibili e ottimizzati per l'intelligenza artificiale senza interferire con il tuo sito, migliorando il modo in cui i tuoi contenuti vengono interpretati e visualizzati.

Ottimizzazione

Tieni traccia del traffico dell'AI, delle citazioni e delle SOV in un unico dashboard, con informazioni dettagliate per migliorare costantemente performance e visibilità.

Funzioni

  • Rilevamento sull'edge
    Identifica gli agenti basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale sull'edge, distinguendo il traffico degli utenti umani da quello degli agenti prima dell'impatto sul sito
  • Delivery in tempo reale
    Distribuisce in modo dinamico i contenuti ottimizzati agli agenti basati sull'intelligenza artificiale istantaneamente
  • Informazioni sulla concorrenza
    Confronta la visibilità del tuo sistema di AI rispetto a quella della concorrenza, evidenziando lacune, tendenze e opportunità
  • Contenuti dell'intelligenza artificiale ottimizzati
    Contenuti strutturati e leggibili da computer per l'intelligenza artificiale allo scopo di garantire un'estrazione accurata delle informazioni in linea con il tuo brand
  • Visibilità sul traffico delle recensioni e dei bot basati sull'AI
    Mostra quali agenti basati sull'intelligenza artificiale accedono al sito, con quale frequenza e con quali contenuti interagiscono, oltre alle recensioni dell'AI
  • SOV basate sull'AI
    Monitora la frequenza con cui il tuo brand compare nelle risposte fornite dall'intelligenza artificiale e misura le tendenze delle citazioni su tutte le piattaforme
  • Ottimizzazione dei contenuti
    Riscrive i contenuti delle pagine in base alle intenzioni, agli acquirenti, ai suggerimenti e ai contenuti esistenti per migliorare la pertinenza dell'intelligenza artificiale
  • Controllo e informazioni sulle performance del sito
    Associa il tuo sito alle informazioni sulle pagine e ai controlli dell'intelligenza artificiale per rilevare le lacune esistenti in termini di accessibilità, delivery e contenuti

Casi di utilizzo di AI Brand Presence

Scopri come controllare, ottimizzare e misurare la presenza della tua intelligenza artificiale per promuovere visibilità, traffico e crescita aziendale.

Visibilità sull'AI

Migliora la visibilità su tutte le piattaforme basate sull'intelligenza artificiale

Assicurati che i tuoi contenuti siano interpretati e visualizzati in modo accurato dalle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, aumentando la frequenza con cui il tuo brand compare nelle risposte e nei consigli generati dall'AI.

Controlla l'accesso all'AI

Controlla il modo in cui gli agenti basati sull'intelligenza artificiale accedono ai tuoi contenuti

Definisci il modo in cui gli agenti basati sull'intelligenza artificiale interagiscono con i tuoi contenuti, applicando policy che proteggono le risorse importanti e offrendo, al contempo, il giusto livello di accesso.

L'ottimizzazione per l'intelligenza artificiale

Ottimizza i contenuti per l'intelligenza artificiale su vasta scala

Offri experience predisposte per l'intelligenza artificiale e leggibili dai computer che migliorano il modo con cui il tuo sito viene visualizzato senza richiedere modifiche ai sistemi CMS.

Misura l'impatto del traffico dell'AI

Misura e incrementa il traffico basato sull'intelligenza artificiale

Tieni traccia di engagement, recensioni e agenti basati sull'intelligenza artificiale in un dashboard unificato per comprendere l'impatto dell'AI e identificare le opportunità di crescita aziendale.

Crescita delle SOV dell'intelligenza artificiale

Confronta e supera i concorrenti nell'intelligenza artificiale

Confronta la presenza del tuo sito sulle piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, scopri le lacune e assegna priorità alle ottimizzazioni necessarie per aumentare le SOV.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

La soluzione si concentra sul modo con cui i tuoi contenuti vengono consultati, interpretati e visualizzati nelle risposte generate dall'intelligenza artificiale, non solo sul modo in cui sono classificati nei motori di ricerca.

No, la soluzione offre contenuti ottimizzati per l'intelligenza artificiale senza richiedere aggiornamenti ai sistemi CMS o influire sulle attuali performance del sito.

La soluzione utilizza il rilevamento dei bot e degli abusi di Akamai per identificare e classificare gli agenti basati sull'AI in tempo reale insieme al resto del traffico.

Sì, è possibile definire criteri che consentono, limitano o restringono l'accesso ad agenti specifici in modo da poter controllare le relative modalità di accesso ai contenuti.

No, la soluzione offre contenuti ottimizzati senza influire sulle performance o sulle user experience di un sito.

La soluzione raccoglie i dati direttamente da varie piattaforme come ChatGPT e Perplexity utilizzando le API e l'automazione per acquisire messaggi, risposte e citazioni.

Sì, puoi confrontare il tuo brand rispetto alla concorrenza tramite messaggi, citazioni e funzioni di visibilità per identificare lacune e opportunità.

La soluzione tiene traccia delle principali piattaforme basate sull'intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, per offrire una visibilità completa.