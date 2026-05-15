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Background

AI Brand Presence

Otimize e controle como agentes de IA acessam e experienciam seu conteúdo

Turbine sua compatibilidade com IA e obtenha os insights necessários para dominar a busca por IA

Direcione agentes de IA na borda antes que eles cheguem ao seu site, entregando conteúdo otimizado por IA com controle total sobre acesso e experiência. Fique à frente em AEO e GEO com insights em tempo real que posicionam sua marca como a resposta.

Leia o resumo do produto

Controle e otimize como sua marca aparece em plataformas de IA

Controle como agentes de IA acessam seu conteúdo

Identifique e gerencie agentes de IA em tempo real, moldando o acesso e protegendo valor antes que o tráfego impacte o site.

Entregue conteúdo otimizado por IA na borda

Apresente conteúdo pronto para IA na borda sem alterações no CMS, melhorando como o conteúdo é compreendido e exibido.

Obtenha visibilidade sobre o tráfego de IA e o impacto que ele tem

Monitore tráfego de IA, referências e citações em um único painel, com auditorias e insights para otimizar o desempenho e superar os concorrentes.

Como o AI Brand Presence funciona

Detecção

Identifique agentes de IA em tempo real e entenda como eles acessam e interagem com o conteúdo em todo o tráfego.

Direcionamento

Direcione agentes de IA para experiências otimizadas e aplique controles instantaneamente, garantindo que cada interação esteja alinhada aos seus objetivos.

Entrega

Apresente conteúdo otimizado por IA e legível por máquina sem interromper o site, melhorando como o conteúdo é interpretado e exibido.

Otimizar

Monitore o tráfego de IA, as referências e a participação de voz em um único painel, usando insights para refinar continuamente o desempenho e a visibilidade.

Recursos

  • Detecção na borda
    Identifica agentes de IA em tempo real na borda, distinguindo tráfego humano e de agentes antes que haja impacto no site
  • Entrega em tempo real
    Entrega, de forma dinâmica, conteúdo otimizado para agentes de IA instantaneamente
  • Insights competitivos
    Compara sua visibilidade em IA com a dos concorrentes, destacando lacunas, tendências e oportunidades
  • Conteúdo otimizado por IA
    Entrega conteúdo estruturado e legível por máquina para IA, garantindo extração precisa alinhada à marca
  • Visibilidade de bots de IA e tráfego de referência
    Mostra quais agentes de IA acessam seu site, com que frequência, com qual conteúdo interagem e quais referências vêm da IA
  • Participação de voz em IA
    Monitora com que frequência sua marca aparece em respostas de IA e mede tendências de citação entre plataformas
  • Otimização de conteúdo
    Reescreve o conteúdo da página com base em intenção, persona, prompts e conteúdo existente para melhorar a relevância para IA
  • Auditoria e insights de desempenho em todo o site
    Mapeia seu site com insights por página e auditorias de IA para revelar lacunas de acessibilidade, entrega e conteúdo

Casos de uso do AI Brand Presence

Explore como controlar, otimizar e medir sua presença em IA para gerar visibilidade, tráfego e crescimento.

Visibilidade de IA

Melhore a visibilidade em plataformas de IA

Garanta que seu conteúdo seja interpretado e exibido com precisão por plataformas de IA, aumentando a frequência com que sua marca aparece em respostas e recomendações geradas.

Controle o acesso da IA

Controle como agentes de IA acessam seu conteúdo

Defina como agentes de IA interagem com seu conteúdo, aplicando políticas que protegem valor enquanto permitem o nível certo de acesso.

Otimize para IA

Otimize conteúdo para IA em escala

Entregue experiências prontas para IA e legíveis por máquina que melhoram como seu site é exibido, sem exigir alterações no CMS.

Meça o impacto do tráfego de IA

Meça e aumente o tráfego impulsionado por IA

Monitore agentes de IA, referências e engajamento em um painel unificado para entender o impacto e identificar oportunidades de crescimento.

Aumente a participação de voz em IA

Compare seu desempenho com o dos concorrentes em IA e supere-os

Compare sua presença em plataformas de IA, descubra lacunas e priorize otimizações para aumentar a participação de voz.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Ele se concentra em como seu conteúdo é acessado, interpretado e exibido em respostas geradas por IA, não apenas em como ele se classifica nos mecanismos de busca.

Não, ele entrega conteúdo otimizado por IA sem exigir atualizações no CMS ou impactar a experiência existente no site.

Ele usa a detecção de bots e abuso da Akamai para identificar e classificar agentes de IA em tempo real junto com todo o restante do tráfego.

Sim, você pode definir políticas para permitir, limitar ou restringir agentes específicos, tendo controle sobre como seu conteúdo é acessado.

Não, ele entrega conteúdo otimizado sem afetar o desempenho do site ou a experiência dos usuários humanos.

Ele coleta dados diretamente de plataformas como ChatGPT e Perplexity usando APIs e automação para capturar prompts, respostas e citações.

Sim, ele compara sua marca com a dos concorrentes em prompts, citações e visibilidade para identificar lacunas e oportunidades.

Ele monitora as principais plataformas de IA, incluindo ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outras, para oferecer grande visibilidade.