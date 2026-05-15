- Detecção na borda
Identifica agentes de IA em tempo real na borda, distinguindo tráfego humano e de agentes antes que haja impacto no site
- Entrega em tempo real
Entrega, de forma dinâmica, conteúdo otimizado para agentes de IA instantaneamente
- Insights competitivos
Compara sua visibilidade em IA com a dos concorrentes, destacando lacunas, tendências e oportunidades
- Conteúdo otimizado por IA
Entrega conteúdo estruturado e legível por máquina para IA, garantindo extração precisa alinhada à marca
- Visibilidade de bots de IA e tráfego de referência
Mostra quais agentes de IA acessam seu site, com que frequência, com qual conteúdo interagem e quais referências vêm da IA
- Participação de voz em IA
Monitora com que frequência sua marca aparece em respostas de IA e mede tendências de citação entre plataformas
- Otimização de conteúdo
Reescreve o conteúdo da página com base em intenção, persona, prompts e conteúdo existente para melhorar a relevância para IA
- Auditoria e insights de desempenho em todo o site
Mapeia seu site com insights por página e auditorias de IA para revelar lacunas de acessibilidade, entrega e conteúdo
Turbine sua compatibilidade com IA e obtenha os insights necessários para dominar a busca por IA
Direcione agentes de IA na borda antes que eles cheguem ao seu site, entregando conteúdo otimizado por IA com controle total sobre acesso e experiência. Fique à frente em AEO e GEO com insights em tempo real que posicionam sua marca como a resposta.
Controle e otimize como sua marca aparece em plataformas de IA
Como o AI Brand Presence funciona
Recursos
Casos de uso do AI Brand Presence
Explore como controlar, otimizar e medir sua presença em IA para gerar visibilidade, tráfego e crescimento.
Melhore a visibilidade em plataformas de IA
Garanta que seu conteúdo seja interpretado e exibido com precisão por plataformas de IA, aumentando a frequência com que sua marca aparece em respostas e recomendações geradas.
Controle como agentes de IA acessam seu conteúdo
Defina como agentes de IA interagem com seu conteúdo, aplicando políticas que protegem valor enquanto permitem o nível certo de acesso.
Otimize conteúdo para IA em escala
Entregue experiências prontas para IA e legíveis por máquina que melhoram como seu site é exibido, sem exigir alterações no CMS.
Meça e aumente o tráfego impulsionado por IA
Monitore agentes de IA, referências e engajamento em um painel unificado para entender o impacto e identificar oportunidades de crescimento.
Compare seu desempenho com o dos concorrentes em IA e supere-os
Compare sua presença em plataformas de IA, descubra lacunas e priorize otimizações para aumentar a participação de voz.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Ele se concentra em como seu conteúdo é acessado, interpretado e exibido em respostas geradas por IA, não apenas em como ele se classifica nos mecanismos de busca.
Não, ele entrega conteúdo otimizado por IA sem exigir atualizações no CMS ou impactar a experiência existente no site.
Ele usa a detecção de bots e abuso da Akamai para identificar e classificar agentes de IA em tempo real junto com todo o restante do tráfego.
Sim, você pode definir políticas para permitir, limitar ou restringir agentes específicos, tendo controle sobre como seu conteúdo é acessado.
Não, ele entrega conteúdo otimizado sem afetar o desempenho do site ou a experiência dos usuários humanos.
Ele coleta dados diretamente de plataformas como ChatGPT e Perplexity usando APIs e automação para capturar prompts, respostas e citações.
Sim, ele compara sua marca com a dos concorrentes em prompts, citações e visibilidade para identificar lacunas e oportunidades.
Ele monitora as principais plataformas de IA, incluindo ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outras, para oferecer grande visibilidade.