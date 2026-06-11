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Background

AI Brand Presence

Optimieren und steuern Sie, wie KI-Agenten auf Ihre Inhalte zugreifen und diese erleben

Optimieren Sie Ihre KI-Kompatibilität, und gewinnen Sie die Einblicke, die Sie benötigen, um die KI-Suche zu meistern

Leiten Sie KI-Agenten an der Edge weiter, bevor sie Ihre Website erreichen, und stellen Sie KI-optimierte Inhalte mit voller Kontrolle über den Zugriff und das Nutzererlebnis bereit. Behalten Sie bei AEO und GEO die Nase vorn – mit Echtzeiteinblicken, die Ihre Marke als die Lösung positionieren.

Produktüberblick lesen

Steuern und optimieren Sie die Präsentation Ihrer Marke auf KI-Plattformen

Steuern Sie, wie KI-Agenten auf Ihre Inhalte zugreifen

Erkennen und verwalten Sie KI-Agenten in Echtzeit, regeln Sie den Zugriff, und schützen Sie Ihren Markenwert, bevor der Traffic Ihre Website beeinträchtigt.

Stellen Sie KI-optimierte Inhalte an der Edge bereit

Liefern Sie KI-optimierte Inhalte ohne Änderungen an Ihrem CMS, und verbessern Sie so das Verständnis und die Auffindbarkeit Ihrer Inhalte durch KI-Agenten.

Verschaffen Sie sich einen Einblick in den KI-Traffic und die Auswirkungen

Überwachen Sie KI-Traffic, Verweise und Zitate in einem Dashboard, mit Audits und Einblicken, um die Performance zu optimieren und den Wettbewerb auszustechen.

So funktioniert AI Brand Presence

Erkennen

Identifizieren Sie KI-Agenten in Echtzeit, und erkennen Sie, wie sie auf Ihre Inhalte zugreifen und mit ihnen interagieren – für den gesamten Traffic.

Weiterleiten

Lenken Sie KI-Agenten zu optimierten Inhalten, und wenden Sie sofort Kontrollen an, um sicherzustellen, dass jede Interaktion mit Ihren Zielen übereinstimmt.

Bereitstellen

Stellen Sie KI-optimierte, maschinenlesbare Inhalte ohne Unterbrechung Ihrer Website bereit, und verbessern Sie so die Interpretation und Erkennung Ihrer Inhalte.

Optimieren

Verfolgen Sie den KI-Traffic, die Verweise und den Share of Voice in einem Dashboard, und nutzen Sie die Erkenntnisse, um Performance und Sichtbarkeit kontinuierlich zu verbessern.

Funktionen

  • Erkennung an der Edge
    Identifiziert KI-Agenten in Echtzeit an der Edge und unterscheidet zwischen menschlichem und Agenten-Traffic, bevor er sich auf die Website auswirkt
  • Echtzeit-Bereitstellung
    Stellt KI-Agenten dynamisch und umgehend optimierte Inhalte zur Verfügung
  • Einblicke in den Wettbewerb
    Vergleicht Ihre Sichtbarkeit für KI mit der Ihrer Konkurrenten und zeigt Lücken, Trends und Möglichkeiten auf
  • Optimierte KI-Inhalte
    Liefert strukturierte, maschinenlesbare Inhalte für KI, die ein genaues Auslesen im Einklang mit Ihrer Marke gewährleisten
  • Einblick in den KI-Bot- und Weiterleitungs-Traffic
    Zeigt, welche KI-Agenten wie oft auf Ihre Website zugreifen, auf welche Inhalte sie zugreifen sowie KI-Verweise
  • KI-Share-of-Voice
    Verfolgt, wie oft Ihre Marke in KI-Antworten auftaucht und misst Trends bei der Erwähnung auf verschiedenen Plattformen
  • Inhaltsoptimierung
    Schreibt Seiteninhalte auf der Grundlage von Absicht, Persona, Prompts und vorhandenen Inhalten neu, um die Relevanz für KI zu verbessern
  • Website-weite Performance-Audits und -Einblicke
    Kartiert Ihre Website mit Seiteneinblicken und KI-Audits, um Lücken bei Zugänglichkeit, Bereitstellung und Inhalt aufzudecken

Anwendungsfälle für AI Brand Presence

Erfahren Sie, wie Sie Ihre KI-Präsenz steuern, optimieren und messen können, um Sichtbarkeit, Traffic und Wachstum zu steigern.

AI-Transparenz

Verbessern Sie die Sichtbarkeit über AI-Plattformen hinweg

Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte von KI-Plattformen richtig interpretiert und erkannt werden, damit Ihre Marke häufiger in generierten Antworten und Empfehlungen erscheint.

Kontrollieren Sie den KI-Zugriff

Steuern Sie, wie KI-Agenten auf Ihre Inhalte zugreifen

Legen Sie fest, wie KI-Agenten mit Ihren Inhalten interagieren, und wenden Sie Richtlinien an, die Ihren Markenwert schützen und gleichzeitig den richtigen Grad an Zugriff ermöglichen.

Für KI optimieren

Optimieren Sie Inhalte für die Verarbeitung durch KI in großem Maßstab.

Stellen Sie KI-optimierte, maschinenlesbare Erlebnisse bereit, die die Darstellung Ihrer Website verbessern, ohne dass Änderungen am CMS erforderlich sind.

Messen Sie den Einfluss von KI auf den Traffic

Messen und steigern Sie den KI-gesteuerten Traffic

Überwachen Sie KI-Agenten, Verweise und Interaktion in einem einheitlichen Dashboard, um die Auswirkungen zu analysieren und Wachstumschancen zu erkennen.

KI-Share-of-Voice ausbauen

Vergleichen Sie sich mit den Konkurrenten, und überbieten Sie sie in der KI.

Vergleichen Sie Ihre Präsenz auf KI-Plattformen, decken Sie Lücken auf, und legen Sie Prioritäten für Optimierungen fest, um Ihren Share of Voice zu erhöhen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

AI Brand Presence konzentriert sich darauf, wie Ihre Inhalte bei KI-generierten Antworten aufgerufen, interpretiert und erkannt werden, und nicht nur darauf, wie sie in Suchmaschinen rangieren.

Nein, es liefert KI-optimierte Inhalte, ohne CMS-Updates zu benötigen oder Ihre vorhandene Website zu beeinträchtigen.

AI Brand Presence nutzt die Bot- und Missbrauchserkennung von Akamai, um KI-Agenten in Echtzeit neben dem übrigen Traffic zu identifizieren und zu klassifizieren.

Ja, Sie können Richtlinien definieren, um bestimmte Agenten zuzulassen, zu begrenzen oder einzuschränken, sodass Sie die Kontrolle darüber haben, wie auf Ihre Inhalte zugegriffen wird.

Nein, es stellt optimierte Inhalte bereit, ohne die Performance der Website oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Es sammelt Daten direkt von Plattformen wie ChatGPT und Perplexity und nutzt APIs und Automatisierungen, um Prompts, Antworten und Zitate zu erfassen.

Ja, AI Brand Presence vergleicht Ihre Marke mit dem Wettbewerb in Bezug auf Prompts, Zitate und Sichtbarkeit, um Lücken und Chancen zu ermitteln.

Es überwacht die wichtigsten KI-Plattformen, darunter ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und andere, um einen umfassenden Einblick zu erhalten.