- Erkennung an der Edge
Identifiziert KI-Agenten in Echtzeit an der Edge und unterscheidet zwischen menschlichem und Agenten-Traffic, bevor er sich auf die Website auswirkt
- Echtzeit-Bereitstellung
Stellt KI-Agenten dynamisch und umgehend optimierte Inhalte zur Verfügung
- Einblicke in den Wettbewerb
Vergleicht Ihre Sichtbarkeit für KI mit der Ihrer Konkurrenten und zeigt Lücken, Trends und Möglichkeiten auf
- Optimierte KI-Inhalte
Liefert strukturierte, maschinenlesbare Inhalte für KI, die ein genaues Auslesen im Einklang mit Ihrer Marke gewährleisten
- Einblick in den KI-Bot- und Weiterleitungs-Traffic
Zeigt, welche KI-Agenten wie oft auf Ihre Website zugreifen, auf welche Inhalte sie zugreifen sowie KI-Verweise
- KI-Share-of-Voice
Verfolgt, wie oft Ihre Marke in KI-Antworten auftaucht und misst Trends bei der Erwähnung auf verschiedenen Plattformen
- Inhaltsoptimierung
Schreibt Seiteninhalte auf der Grundlage von Absicht, Persona, Prompts und vorhandenen Inhalten neu, um die Relevanz für KI zu verbessern
- Website-weite Performance-Audits und -Einblicke
Kartiert Ihre Website mit Seiteneinblicken und KI-Audits, um Lücken bei Zugänglichkeit, Bereitstellung und Inhalt aufzudecken
Optimieren Sie Ihre KI-Kompatibilität, und gewinnen Sie die Einblicke, die Sie benötigen, um die KI-Suche zu meistern
Leiten Sie KI-Agenten an der Edge weiter, bevor sie Ihre Website erreichen, und stellen Sie KI-optimierte Inhalte mit voller Kontrolle über den Zugriff und das Nutzererlebnis bereit. Behalten Sie bei AEO und GEO die Nase vorn – mit Echtzeiteinblicken, die Ihre Marke als die Lösung positionieren.
Steuern und optimieren Sie die Präsentation Ihrer Marke auf KI-Plattformen
So funktioniert AI Brand Presence
Funktionen
Anwendungsfälle für AI Brand Presence
Erfahren Sie, wie Sie Ihre KI-Präsenz steuern, optimieren und messen können, um Sichtbarkeit, Traffic und Wachstum zu steigern.
Verbessern Sie die Sichtbarkeit über AI-Plattformen hinweg
Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte von KI-Plattformen richtig interpretiert und erkannt werden, damit Ihre Marke häufiger in generierten Antworten und Empfehlungen erscheint.
Steuern Sie, wie KI-Agenten auf Ihre Inhalte zugreifen
Legen Sie fest, wie KI-Agenten mit Ihren Inhalten interagieren, und wenden Sie Richtlinien an, die Ihren Markenwert schützen und gleichzeitig den richtigen Grad an Zugriff ermöglichen.
Optimieren Sie Inhalte für die Verarbeitung durch KI in großem Maßstab.
Stellen Sie KI-optimierte, maschinenlesbare Erlebnisse bereit, die die Darstellung Ihrer Website verbessern, ohne dass Änderungen am CMS erforderlich sind.
Messen und steigern Sie den KI-gesteuerten Traffic
Überwachen Sie KI-Agenten, Verweise und Interaktion in einem einheitlichen Dashboard, um die Auswirkungen zu analysieren und Wachstumschancen zu erkennen.
Vergleichen Sie sich mit den Konkurrenten, und überbieten Sie sie in der KI.
Vergleichen Sie Ihre Präsenz auf KI-Plattformen, decken Sie Lücken auf, und legen Sie Prioritäten für Optimierungen fest, um Ihren Share of Voice zu erhöhen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
AI Brand Presence konzentriert sich darauf, wie Ihre Inhalte bei KI-generierten Antworten aufgerufen, interpretiert und erkannt werden, und nicht nur darauf, wie sie in Suchmaschinen rangieren.
Nein, es liefert KI-optimierte Inhalte, ohne CMS-Updates zu benötigen oder Ihre vorhandene Website zu beeinträchtigen.
AI Brand Presence nutzt die Bot- und Missbrauchserkennung von Akamai, um KI-Agenten in Echtzeit neben dem übrigen Traffic zu identifizieren und zu klassifizieren.
Ja, Sie können Richtlinien definieren, um bestimmte Agenten zuzulassen, zu begrenzen oder einzuschränken, sodass Sie die Kontrolle darüber haben, wie auf Ihre Inhalte zugegriffen wird.
Nein, es stellt optimierte Inhalte bereit, ohne die Performance der Website oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
Es sammelt Daten direkt von Plattformen wie ChatGPT und Perplexity und nutzt APIs und Automatisierungen, um Prompts, Antworten und Zitate zu erfassen.
Ja, AI Brand Presence vergleicht Ihre Marke mit dem Wettbewerb in Bezug auf Prompts, Zitate und Sichtbarkeit, um Lücken und Chancen zu ermitteln.
Es überwacht die wichtigsten KI-Plattformen, darunter ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und andere, um einen umfassenden Einblick zu erhalten.