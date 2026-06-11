- Détection en bordure de l'Internet
Identifie les agents d'IA en temps réel en bordure de l'Internet, en distinguant le trafic humain de celui des agents avant qu'il n'ait un impact sur le site.
- Diffusion en temps réel
Diffuse instantanément et de manière dynamique du contenu optimisé aux agents d'IA.
- Informations sur la concurrence
Compare votre visibilité IA à celle de vos concurrents, en mettant en évidence les écarts, les tendances et les opportunités.
- Contenu IA optimisé
Fournit un contenu structuré et lisible par machine pour l'IA, garantissant une extraction précise en accord avec votre marque.
- Visibilité sur le trafic des bots IA et des références
Indique quels agents d'IA accèdent à votre site, à quelle fréquence, avec quel contenu ils interagissent, ainsi que les références provenant de l'IA.
- Part de voix de l'IA
Suit la fréquence à laquelle votre marque apparaît dans les réponses d'IA et mesure les tendances de citation sur toutes les plateformes.
- Optimisation du contenu
Réécrit le contenu des pages en fonction de l'intention, du persona, des invites et du contenu existant pour améliorer la pertinence de l'IA.
- Audit et analyse des performances de votre site
Cartographie votre site grâce à des analyses de pages et des audits d'IA pour identifier les problèmes d'accessibilité, de diffusion et de contenu.
Boostez votre compatibilité IA et obtenez les informations nécessaires pour dominer la recherche IA
Acheminez les agents d'IA en bordure de l'Internet avant qu'ils n'atteignent votre site, en leur fournissant un contenu optimisé pour l'IA tout en conservant un contrôle total sur l'accès et l'expérience. Gardez une longueur d'avance en matière d'AEO et de GEO grâce à des informations en temps réel qui imposent votre marque comme la référence.
Contrôlez et optimisez la manière dont votre marque est mise en avant sur les plateformes d'IA
Comment fonctionne AI Brand Presence
Caractéristiques
Cas d'utilisation d'AI Brand Presence
Découvrez comment contrôler, optimiser et mesurer votre présence dans l'IA pour stimuler la visibilité, le trafic et la croissance.
Améliorez la visibilité sur les plateformes d'IA
Assurez-vous que votre contenu est interprété et mis en avant avec précision par les plateformes d'IA, augmentant ainsi la fréquence à laquelle votre marque apparaît dans les réponses et recommandations générées.
Contrôlez la manière dont les agents d'IA accèdent à votre contenu
Définissez la manière dont les agents d'IA interagissent avec votre contenu, en appliquant des politiques qui protègent la valeur tout en autorisant le niveau d'accès approprié.
Optimisez le contenu pour l'IA à grande échelle
Offrez des expériences prêtes pour l'IA et lisibles par machine qui améliorent la mise en avant de votre site sans nécessiter de modifications du CMS.
Mesurez et développez le trafic généré par l'IA
Suivez les agents d'IA, les références et l'engagement dans un tableau de bord unifié pour comprendre l'impact et identifier les opportunités de croissance.
Comparez-vous à vos concurrents en matière d'IA et surpassez-les
Comparez votre présence sur les plateformes d'IA, identifiez les lacunes et hiérarchisez les optimisations pour augmenter votre part de voix.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Il se concentre sur la manière dont votre contenu est consulté, interprété et mis en avant dans les réponses générées par l'IA, et pas seulement sur son classement dans les moteurs de recherche.
Non, il fournit un contenu optimisé pour l'IA sans nécessiter de mises à jour du CMS ni affecter l'expérience de votre site existant.
Cet outil utilise la détection des bots et des abus d'Akamai pour identifier et classer les agents d'IA en temps réel, parallèlement à l'ensemble du trafic.
Oui, vous pouvez définir des politiques pour autoriser, limiter ou restreindre des agents spécifiques, ce qui vous permet de contrôler la manière dont votre contenu est consulté.
Non, il fournit un contenu optimisé sans affecter les performances du site ni l'expérience des utilisateurs humains.
Il collecte des données directement à partir de plateformes telles que ChatGPT et Perplexity à l'aide d'API et d'automatisation pour extraire les invites, les réponses et les citations.
Oui, il compare votre marque à celle de vos concurrents en fonction des invites, des citations et de la visibilité afin d'identifier les lacunes et les opportunités.
Il suit les principales plateformes d'IA, notamment ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity et d'autres, pour une visibilité complète.