Les bots d'aujourd'hui ne se comportent plus comme des bots. Ils exécutent du JavaScript, suivent des chemins de navigation normaux et se fondent dans le trafic légitime. Cela complique la détection et augmente les enjeux. Vous devez identifier l'automatisation malveillante rapidement et avec précision, sans ajouter de latence ni perturber l'expérience des utilisateurs réels. Dans le même temps, des mesures d'atténuation trop visibles comme les blocages stricts ou les pages d'erreur peuvent se retourner contre vous, car les attaquants peuvent s'y adapter et trouver des moyens de contourner les défenses.



Akamai Bot Manager résout le problème de la détection en identifiant avec précision les bots malveillants et indésirables. Le véritable défi commence après la détection. En associant Bot Manager à Akamai Functions, vous obtenez une protection programmable et flexible. Au lieu de bloquer le trafic de manière systématique, les bots identifiés peuvent être redirigés vers une fonction qui génère dynamiquement des réponses spécifiques aux bots.



Ces réponses paraissent légitimes aux yeux des indexeurs, tout en résumant, supprimant ou masquant discrètement les données sensibles. Cette approche protège le contenu et la logique métier sans signaler la détection. Pour un fonctionnement efficace à grande échelle, les réponses générées peuvent être stockées dans une base de données clé-valeur dédiée ou mises en cache sur le CDN d'Akamai, afin de traiter instantanément les requêtes répétées de bots sans affecter les performances.

Résultat : une détection et une atténuation avancées des bots qui protègent le trafic légitime, maintiennent des performances rapides et s'adaptent aux changements de comportement des bots. Vous bénéficiez d'un contrôle précis sur la façon dont les bots sont gérés, sans règles statiques ni perturbations.