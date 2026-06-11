Akamai Functions est une plateforme serverless native de la bordure de l'Internet qui exécute des fonctions WebAssembly globalement par défaut. Elle permet aux équipes d'exécuter la logique applicative et les flux de travail d'IA des utilisateurs en quelques millisecondes, sans gérer de serveurs, de régions ni d'infrastructure.
Les applications et les charges de travail d'IA d'aujourd'hui reposent sur la vitesse.
Akamai Functions aide les équipes à créer, déployer et faire évoluer des applications et des charges de travail d'IA actuelles en exécutant des fonctions WebAssembly ultra-rapides sur le cloud le plus distribué au monde, ce qui permet de réduire la latence, d'optimiser les coûts et d'éliminer toute gestion de l'infrastructure globale.
Pourquoi choisir Akamai Functions ?
Comment fonctionne Akamai Functions
Principales caractéristiques
Spin et SpinKube pour les fonctions WebAssembly
Créez des fonctions WebAssembly portables avec Spin. Déployez-les en toute simplicité sur SpinKube ou Akamai Functions.
Cas d'utilisation d'Akamai Functions
Combinez une portabilité riche, une intégration de plateforme approfondie et une densité géographique incomparable pour prendre en charge les cas d'utilisation clés.
Redirections massives
Lorsque vous lancez un nouveau site Web ou que vous migrez du trafic, les redirections deviennent vite un problème contraignant. Des centaines de milliers, voire des millions de règles à gérer peuvent entraîner de la latence, surcharger l'origine et transformer une simple modification en véritable casse-tête opérationnel. Chaque redirection doit être résolue instantanément, à grande échelle, sans ralentir les utilisateurs.
La solution : déplacer la logique de redirection en bordure de l'Internet. Akamai Functions permet d'effectuer les redirections directement au point de connexion des utilisateurs, et non en amont. Les règles sont conservées en mémoire et dans une base de données clé-valeur dédiée, pour des recherches et des réponses instantanées en seulement quelques microsecondes, même à échelle massive. Éliminez toute dépendance à l'origine, toute latence supplémentaire et toute gestion d'infrastructure.
Vous pouvez ingérer de grands ensembles de redirections, les valider et déployer des mises à jour globalement en quelques secondes à l'aide d'un outil de création de redirections facile à utiliser. Cela se traduit par des chargements de pages plus rapides partout, des coûts réduits liés à l'élimination du trafic en amont et une expérience de développement simple et prévisible, même face à l'ajout d'un grand nombre de règles.
Lorsque les redirections sont essentielles à votre lancement ou migration, elles ne devraient pas vous ralentir. Les redirections massives en bordure de l'Internet vous permettent de naviguer rapidement, de monter en charge globalement et d'assurer une expérience fluide et constante dès le premier jour.
Gestion des jetons
Si vous diffusez du contenu haut de gamme ou à forte valeur, les jetons constituent une ligne de défense cruciale. En période de pic de trafic, le piratage et l'abus de jetons peuvent avoir un impact direct sur les revenus, tandis que les services de jetons centralisés provoquent de la latence et peinent à adapter la capacité pour des millions d'utilisateurs simultanés. La gestion des révocations dans des environnements multi-CDN ajoute une couche de complexité supplémentaire.
La solution : exécuter la logique de gestion des jetons en bordure de l'Internet. Avec Akamai Functions, la génération, la validation et la révocation des jetons s'exécutent directement là où les utilisateurs se connectent. Les fonctions s'exécutent globalement avec réplication intégrée et sans démarrage à froid, ce qui permet de prendre des décisions liées aux jetons de manière instantanée et cohérente, même à très grande échelle.
Cette approche permet aux utilisateurs légitimes de poursuivre leur navigation sans interruption, tout en appliquant des règles de jetons partout. Les jetons sont validés au plus près des utilisateurs légitimes comme des acteurs malveillants, ce qui réduit la latence et offre une révocation rapide et appliquée globalement, sans dépendre de systèmes centralisés fragiles. Akamai Functions s'intègre également parfaitement aux flux de travail multi-CDN existants, afin de pouvoir étendre votre architecture actuelle plutôt que de la remplacer.
Dans les scénarios exigeant une application des règles de jetons rapide, évolutive et cohérente à grande échelle, l'exécution en bordure de l'Internet fait toute la différence. La génération et la validation de jetons en bordure de l'Internet contribuent à protéger le contenu haut de gamme, à préserver les performances et à maintenir le contrôle à mesure que le trafic augmente dans le monde.
Gestion des bots
Les bots d'aujourd'hui ne se comportent plus comme des bots. Ils exécutent du JavaScript, suivent des chemins de navigation normaux et se fondent dans le trafic légitime. Cela complique la détection et augmente les enjeux. Vous devez identifier l'automatisation malveillante rapidement et avec précision, sans ajouter de latence ni perturber l'expérience des utilisateurs réels. Dans le même temps, des mesures d'atténuation trop visibles comme les blocages stricts ou les pages d'erreur peuvent se retourner contre vous, car les attaquants peuvent s'y adapter et trouver des moyens de contourner les défenses.
Akamai Bot Manager résout le problème de la détection en identifiant avec précision les bots malveillants et indésirables. Le véritable défi commence après la détection. En associant Bot Manager à Akamai Functions, vous obtenez une protection programmable et flexible. Au lieu de bloquer le trafic de manière systématique, les bots identifiés peuvent être redirigés vers une fonction qui génère dynamiquement des réponses spécifiques aux bots.
Ces réponses paraissent légitimes aux yeux des indexeurs, tout en résumant, supprimant ou masquant discrètement les données sensibles. Cette approche protège le contenu et la logique métier sans signaler la détection. Pour un fonctionnement efficace à grande échelle, les réponses générées peuvent être stockées dans une base de données clé-valeur dédiée ou mises en cache sur le CDN d'Akamai, afin de traiter instantanément les requêtes répétées de bots sans affecter les performances.
Résultat : une détection et une atténuation avancées des bots qui protègent le trafic légitime, maintiennent des performances rapides et s'adaptent aux changements de comportement des bots. Vous bénéficiez d'un contrôle précis sur la façon dont les bots sont gérés, sans règles statiques ni perturbations.
Hyper-personnalisation
Si vous ne comptez que sur des pages produit génériques, vous passez à côté de la conversion et de l'engagement. Toutefois, les méthodes traditionnelles de personnalisation présentent leurs propres inconvénients. La pré-génération et le stockage de variantes personnalisées entraînent des coûts et une charge opérationnelle, tandis que l'inférence centralisée ajoute de la latence et dégrade l'expérience rapide attendue par les acheteurs.
Une alternative s'offre à vous : la personnalisation en temps réel en bordure de l'Internet. En combinant Akamai Functions avec des LLM exécutés sur Akamai Cloud, le contenu personnalisé est généré à la volée, au plus près de l'utilisateur. À mesure que les clients reviennent et constituent un historique d'achats, le contexte en temps réel (tel que la localisation et le comportement passé) peut être utilisé pour créer instantanément des pages produits sur mesure, sans pré-générer ni gérer des milliers de variantes.
L'inférence s'exécute en bordure de l'Internet à l'aide de GPU sur Akamai Cloud, assurant ainsi des temps de réponse courts et des expériences cohérentes à grande échelle. La logique de personnalisation ne s'exécute que lorsque cela est nécessaire, s'adapte automatiquement au trafic et évite la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur en vous offrant un large choix de modèles, en fonction de votre stratégie.
Ainsi, vous garantissez une expérience d'achat véritablement personnelle et rapide, partout dans le monde. Vous pouvez augmenter le taux de conversion grâce à des expériences produit dynamiques et pertinentes, tout en délestant les charges de travail d'inférence à la bordure de l'Internet et en répondant aux exigences en matière de performances de l'e-commerce d'aujourd'hui.
Ressources
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Contrairement aux plateformes serverless basées sur des régions, Akamai Functions s'exécute partout sur l'infrastructure distribuée en bordure de l'Internet d'Akamai. Elle s'appuie sur un environnement d'exécution WebAssembly avec démarrage en moins d'une milliseconde, offrant une faible latence prévisible sans la complexité du multi-régional.
Non. EdgeWorkers est optimisé pour une logique CDN légère basée sur JavaScript. Akamai Functions fournit un environnement d'exécution WebAssembly riche, capable de prendre en charge une logique applicative, des API et des flux de travail d'IA plus étendus tout en conservant une exécution globale avec équilibrage de la charge. Associé à EdgeWorkers, Akamai Functions offre une solution serverless complémentaire.
Vous pouvez utiliser n'importe quel langage compilable en WebAssembly, notamment Rust, Go, JavaScript et Python. Les équipes bénéficient ainsi d'une grande flexibilité tout en évitant la dépendance de l'environnement d'exécution liée à un langage ou à un framework unique.
Oui. Akamai Functions prend en charge la logique applicative réelle, telle que les API, les microservices, le traitement des événements et le pré/post-traitement d'IA. Il complète les CPU, GPU et conteneurs cloud au lieu de les remplacer.
Les fonctions sont déployées une seule fois et s'exécutent globalement sur le réseau en bordure de l'Internet d'Akamai. Elles démarrent en quelques microsecondes, s'adaptent automatiquement au trafic et s'exécutent au plus près des utilisateurs afin de minimiser la latence et de réduire les coûts de sortie.
Akamai Functions repose sur les standards ouverts WebAssembly et WASI, et fonctionne avec des frameworks open source comme Spin et SpinKube. Les équipes conservent donc la portabilité entre les environnements.
Quel problème ou besoin cette offre permet-elle de résoudre ?
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