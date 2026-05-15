Les acteurs malveillants utilisent les forums, les places de marché et les canaux chiffrés du Dark Web pour s'échanger des identifiants volés, vendre des produits contrefaits et coordonner des campagnes de fraude ciblant les marques — souvent bien avant que les attaques ne fassent surface sur le Web public. Sans visibilité sur ces environnements, les équipes de sécurité sont condamnées à subir les attaques plutôt qu'à les anticiper.

Brand Guardian étend sa surveillance aux profondeurs du Dark Web, identifiant les indicateurs avancés de menaces ciblant la marque et les centralisant aux côtés des données du Web public et des réseaux sociaux sur une plateforme unique. Les identifiants volés et les données personnelles (PII) sont identifiés sur les forums clandestins et les places de marché avant que les attaquants ne puissent les exploiter, tandis que les données de cartes de paiement compromises sont signalées dans les "carding shops" et les espaces d'échanges criminels pour aider à prévenir la fraude financière. Le suivi en temps réel des groupes de hackers et des discussions sur les ransomwares offre aux équipes de sécurité un avertissement précoce sur les brèches potentielles, permettant des réponses plus rapides et mieux informées.

En détectant les menaces plus tôt dans leur cycle de vie, les entreprises passent d'une posture réactive à une défense proactive — désamorçant les opérations de fraude avant qu'elles n'atteignent les clients, renforçant les défenses en amont des attaques anticipées et réduisant globalement les fenêtres d'exposition.