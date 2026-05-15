Une protection complète contre les abus de marque, quel que soit l'endroit où ils apparaissent en ligne
Protégez votre marque, vos clients et votre réputation
Brand Guardian défend les organisations et leurs clients contre les attaques ciblées d'usurpation d'identité de marque, notamment les sites Web frauduleux, les campagnes de phishing, l'usurpation sur les réseaux sociaux et les applications malveillantes. » En associant une détection pilotée par l'IA à une neutralisation dirigée par des experts, Brand Guardian aide les équipes de sécurité à identifier et à stopper le vol d'identifiants et la fraude avant qu'ils ne causent des dommages durables. Brand Guardian traite ces menaces grâce à une approche en quatre étapes : veille, détection, visibilité et neutralisation.
Détectez et neutralisez rapidement les tentatives d'usurpation d'identité de marque
Fonctionnement de Brand Guardian
Caractéristiques
Détection continue des abus de marque : Détecte automatiquement les usurpations d'identité sur les domaines homoglyphes (look-alike), les sites de phishing et les propriétés web frauduleuses
Détection des menaces orientée IA : Utilise une IA avancée pour détecter les abus de marque en quelques millisecondes tout en minimisant les faux positifs
Investigation et suppression automatisées : Des flux de travail automatisés et semi-automatisés permettent de supprimer rapidement les contenus abusifs sur l'ensemble des plateformes
Hiérarchisation des menaces fondée sur le risque : Les menaces sont évaluées selon le préjudice client, le potentiel de fraude et l'impact réputationnel, permettant aux équipes d'agir là où l'enjeu est le plus crucial
Large visibilité multicanal : Surveillance centralisée sur une plateforme unique incluant les domaines, les réseaux sociaux, les stores d'applications, les moteurs de recherche et le Dark Web
Expertise SOC intégrée : Les analystes de sécurité d'Akamai gèrent les suppressions complexes, apportant un jugement humain là où l'automatisation seule ne suffit pas
- Posture de sécurité et d'image de marque unifiée : La veille sur les menaces de marque est intégrée aux capacités étendues d'Akamai en matière de sécurité et de DNS, offrant ainsi une protection holistique
- Alertes et rapports en temps réel : « Des notifications instantanées et des tableaux de bord prêts pour la direction informent les équipes en continu et démontrent une réduction mesurable des risques
- Réseau mondial de suppression : Des relations établies avec les bureaux d'enregistrement (registrars), les hébergeurs et les plateformes permettent d'accélérer l'application des mesures à l'échelle mondiale
Cas d'usage de Brand Guardian
Protection des domaines Web
Protection des domaines Web
Les cybercriminels enregistrent massivement des domaines homoglyphes (look-alike), utilisant de subtiles variations de noms de marques légitimes pour héberger des pages de phishing, dérober des identifiants et rediriger les clients vers des boutiques frauduleuses. Lorsqu'un site frauduleux est découvert manuellement, le mal est souvent déjà fait.
Brand Guardian surveille en continu les nouveaux enregistrements de domaines et les propriétés web actives, utilisant l'analyse par IA pour identifier les clones suspects dès leur apparition. Les flux d'investigation automatisés évaluent le risque de chaque menace en analysant le contenu, l'infrastructure d'hébergement et les signaux comportementaux, avant de lancer une procédure de suppression via nos relations établies avec les bureaux d'enregistrement (registrars) et les hébergeurs. Les équipes de sécurité bénéficient d'une visibilité totale sur le paysage des menaces liées aux domaines, sans la lourdeur des processus manuels. Elles peuvent ainsi se concentrer sur les cas les plus critiques, tandis que l'automatisation gère le reste.
Protection des réseaux sociaux
Protection des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont une cible privilégiée pour l'usurpation de marque. Les faux comptes, les pages frauduleuses et les identifiants piratés trompent les clients, favorisent les escroqueries et érodent la confiance que les entreprises ont mis des années à bâtir. La nature ouverte et le volume massif des réseaux sociaux rendent toute surveillance manuelle inefficace à grande échelle.
Brand Guardian scanne en continu les principaux réseaux sociaux grâce à une détection pilotée par l'IA — incluant la reconnaissance de logos et le traitement du langage naturel (NLP) — afin d'identifier les tentatives d'usurpation, l'utilisation non autorisée de la marque et les campagnes frauduleuses dès leur apparition. Lorsqu'une menace est confirmée, des flux de travail automatisés lancent des demandes de suppression directement auprès des plateformes, réduisant ainsi le délai entre la détection et le retrait effectif. Les équipes reçoivent des alertes hiérarchisées selon la gravité de la menace, garantissant que les comptes les plus susceptibles de nuire aux clients ou à la réputation de la marque soient traités en priorité.
Surveillance du Dark Web
Surveillance du Dark Web
Les acteurs malveillants utilisent les forums, les places de marché et les canaux chiffrés du Dark Web pour s'échanger des identifiants volés, vendre des produits contrefaits et coordonner des campagnes de fraude ciblant les marques — souvent bien avant que les attaques ne fassent surface sur le Web public. Sans visibilité sur ces environnements, les équipes de sécurité sont condamnées à subir les attaques plutôt qu'à les anticiper.
Brand Guardian étend sa surveillance aux profondeurs du Dark Web, identifiant les indicateurs avancés de menaces ciblant la marque et les centralisant aux côtés des données du Web public et des réseaux sociaux sur une plateforme unique. Les identifiants volés et les données personnelles (PII) sont identifiés sur les forums clandestins et les places de marché avant que les attaquants ne puissent les exploiter, tandis que les données de cartes de paiement compromises sont signalées dans les "carding shops" et les espaces d'échanges criminels pour aider à prévenir la fraude financière. Le suivi en temps réel des groupes de hackers et des discussions sur les ransomwares offre aux équipes de sécurité un avertissement précoce sur les brèches potentielles, permettant des réponses plus rapides et mieux informées.
En détectant les menaces plus tôt dans leur cycle de vie, les entreprises passent d'une posture réactive à une défense proactive — désamorçant les opérations de fraude avant qu'elles n'atteignent les clients, renforçant les défenses en amont des attaques anticipées et réduisant globalement les fenêtres d'exposition.
Foire aux questions (FAQ)
Les outils de veille de marque traditionnels se contentent de signaler les mentions et de notifier vos équipes, vous laissant ensuite gérer seuls l'investigation et la réponse. Brand Guardian va plus loin en combinant une détection pilotée par l'IA avec une investigation automatisée, une hiérarchisation basée sur les risques et des actions de suppression directe. Plutôt que de générer une simple liste de menaces potentielles que vos équipes devraient examiner et traiter manuellement, Brand Guardian identifie les menaces réelles, les classe par impact client et business, puis lance la procédure de suppression. Cela allège la charge de vos équipes internes tout en accélérant la réponse.
La réduction des faux positifs est un principe de conception fondamental de Brand Guardian. Les modèles D'IA entraînés sur les modèles réels d'abus de marque distinguent les menaces réelles de l'utilisation légitime de la marque, comme les revendeurs autorisés, les partenaires ou les communautés de fans, avant que les alertes ne soient transmises à votre équipe. La notation basée sur les risques filtre davantage le bruit en hiérarchisant les menaces les plus susceptibles de causer des dommages aux clients ou des pertes financières. Ainsi, votre équipe passe du temps sur ce qui compte plutôt que de rechercher des résultats inoffensifs.
Brand Guardian offre une visibilité étendue et multicanal sur les enregistrements de domaine, les propriétés Web en direct, l'infrastructure d'hameçonnage, les principales plateformes de réseaux sociaux, les boutiques d'applications, les moteurs de recherche, ainsi que les forums et les marketplaces Dark Web. Les informations sur les menaces provenant de toutes ces sources sont consolidées dans une plateforme unique, offrant ainsi aux équipes de sécurité et de fraude une vue unifiée des risques liés à la marque sans avoir à gérer plusieurs solutions ponctuelles.
Brand Guardian est conçu pour compléter votre infrastructure de sécurité existante plutôt que de la remplacer. Elle s'intègre aux fonctionnalités DNS et de sécurité plus étendues d'Akamai, et prend en charge des flux de travail de suppression entièrement automatisés et semi-automatisés pour s'adapter aux différentes structures d'équipe et processus d'approbation. Pour les entreprises disposant d'outils de réponse aux incidents ou de SIEM établis, Brand Guardian peut mettre en évidence les informations sur les menaces de manière adaptée aux flux de travail existants, garantissant ainsi que la protection de la marque fait partie intégrante de votre stratégie de sécurité globale plutôt que d'être une fonction isolée.
Arrêtez l'abus de marque basé sur l'IA avant qu'il n'atteigne vos clients
Demandez une démonstration de Brand Guardian pour découvrir comment la détection et le retrait basés sur l'IA peuvent protéger votre marque :
Détectez l'hameçonnage, l'usurpation d'identité et l'abus de marque basés sur l'IA perturbez rapidement
l'infrastructure malveillante avant que les clients ne soient touchés
supprimez les sites et comptes frauduleux rapidement et en toute confiance
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