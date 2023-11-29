Akamai가 PrettyLittleThing의 피크 이벤트 관리 역량을 강화하는 방법

PrettyLittleThing은 제니퍼 로페즈(Jennifer Lopez)와 리틀 믹스(Little Mix) 멤버를 비롯해 수많은 유명 인사가 후원하는 브랜드로서 지난 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 또한 TikTok을 활용하는 최초의 리테일 브랜드 중 하나로, 현재 2백만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있습니다. 인플루언서의 영향력은 확실히 브랜드를 확장하는 데 큰 도움이 되었습니다. 성공의 또 다른 요인으로 코로나19 팬데믹이 온라인 쇼핑에 미친 영향도 빼놓을 수 없습니다.

하지만 무엇보다도 창조적인 도전 정신이 이러한 급격한 성장을 가능하게 했습니다. PrettyLittleThing의 기술 팀은 블랙 프라이데이 및 사이버 먼데이와 같은 쇼핑 이벤트 성수기에 온라인 인프라의 급증하는 수요에 효과적으로 대비해야 합니다. Akamai는 바로 이 부분에서 CloudTest를 해결책으로 제시합니다. Akamai는 강력한 실시간 부하 테스트를 통해 회사의 웹사이트 및 앱에 대한 스트레스를 방지합니다. 테스트 볼륨은 실제로 PrettyLittleThing 고객 기반을 반영했으며, 개발자가 트래픽 급증 시 인프라의 대응 방식을 파악할 수 있게 해줍니다.

Akamai는 CloudTest를 통해 제공 가능한 속도, 확장성, 제어 기능에 자부심을 가지고 있으며, PrettyLittleThing의 기술 팀으로 하여금 가장 바쁜 시기에도 고객에게 최고의 쇼핑 경험을 제공하도록 지원하고 있습니다.