Akamai가 PrettyLittleThing의 피크 이벤트 관리 역량을 강화하는 방법

PrettyLittleThing은 영국의 패션 및 뷰티 업계에서 활약하는 리테일 기업으로서 멋진 룩과 컬렉션을 선보이고 있습니다. 회사는 고객이 자신 있게 패션을 연출하고 자아를 표현할 수 있도록 영감을 주면서 #EveryBODYinPLT 커뮤니티를 구축하고자 합니다. 아울러 신체에 대한 긍정적 인식, 평등, 포용성을 장려하기 위한 노력도 기울이고 있습니다. Akamai는 PrettyLittleThing과 같이 영감을 주는 브랜드가 트래픽이 급증하는 쇼핑 이벤트 기간에 인프라를 강화하고 24시간 연중무휴로 원활하게 콘텐츠를 전송하기 위해 당사를 선택한 점을 매우 기쁘게 생각합니다.
트래픽 급증에 대처하기 위한 스트레스 방지 인프라
PrettyLittleThing은 제니퍼 로페즈(Jennifer Lopez)와 리틀 믹스(Little Mix) 멤버를 비롯해 수많은 유명 인사가 후원하는 브랜드로서 지난 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 또한 TikTok을 활용하는 최초의 리테일 브랜드 중 하나로, 현재 2백만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있습니다. 인플루언서의 영향력은 확실히 브랜드를 확장하는 데 큰 도움이 되었습니다. 성공의 또 다른 요인으로 코로나19 팬데믹이 온라인 쇼핑에 미친 영향도 빼놓을 수 없습니다.
하지만 무엇보다도 창조적인 도전 정신이 이러한 급격한 성장을 가능하게 했습니다. PrettyLittleThing의 기술 팀은 블랙 프라이데이 및 사이버 먼데이와 같은 쇼핑 이벤트 성수기에 온라인 인프라의 급증하는 수요에 효과적으로 대비해야 합니다. Akamai는 바로 이 부분에서 CloudTest를 해결책으로 제시합니다. Akamai는 강력한 실시간 부하 테스트를 통해 회사의 웹사이트 및 앱에 대한 스트레스를 방지합니다. 테스트 볼륨은 실제로 PrettyLittleThing 고객 기반을 반영했으며, 개발자가 트래픽 급증 시 인프라의 대응 방식을 파악할 수 있게 해줍니다.
Akamai는 CloudTest를 통해 제공 가능한 속도, 확장성, 제어 기능에 자부심을 가지고 있으며, PrettyLittleThing의 기술 팀으로 하여금 가장 바쁜 시기에도 고객에게 최고의 쇼핑 경험을 제공하도록 지원하고 있습니다.
미래를 보장하는 탁월한 디지털 커머스의 성장
Akamai는 회사의 엔드투엔드 전송 및 보안 요구사항도 함께 지원하며, PrettyLittleThing이 디지털 커머스 분야에서 보여주는 전반적인 활동을 추가적으로 뒷받침하게 되었습니다. Akamai는 PrettyLittleThing의 인프라를 강화하는 솔루션의 기반이 되는 Akamai Cloud 플랫폼을 통해 높은 수준의 효율을 달성했습니다.
Boohoo(PrettyLittleThing의 모회사)의 그룹 CIO, 리안 클랜시(Leanne Clancy)는 Akamai와의 협업에 대해 이렇게 말합니다. "Akamai CloudTest를 통해 시스템의 병목 현상을 매우 빠르게 찾아내 이번 시즌 가장 큰 쇼핑 이벤트에 효과적으로 대비할 수 있었습니다. Akamai 기술 팀과 함께 협력해 사용자 여정을 완벽하게 이해하고 당일 웹사이트에서 어떻게 수요를 처리할 것인지를 정확히 파악했습니다. 이 모든 성과는 Akamai 솔루션과 팀의 도움이 없었다면 불가능했을 것입니다."
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.