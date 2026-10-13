Shop Direct

오늘날 스튜어트는 mPulse가 제공하는 단일 자료를 이용해 Shop Direct의 비즈니스에 사이트 성능이 미치는 영향력을 파악하고 있습니다. 스튜어트는 "mPulse는 구매자가 사이트와 상호 작용하는 방식을 이해할 수 있게 해주는데, 이는 매우 중요합니다."라고 설명합니다.



스튜어트는 mPulse의 데이터를 사용해 디자이너, 개발자, 비즈니스 분석가 및 데이터 분석가로 구성된 기업의 새로운 팀과 함께 성능 중심 문화를 주도하고 있습니다. 스튜어트는 mPulse 대시보드를 통해 성능의 영향력에 대해 설명합니다.



또한 mPulse를 사용해 팀을 교육하고 성능을 최우선 과제로 유지함으로써 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 스튜어트는 "mPulse는 이탈률 감소와 같은 변경사항의 영향력을 이해하고 입증해야 한다는 증거를 보여줍니다. 이를 통해 전환 및 고객 유지와 같은 목표에 부합하는 적절한 활동을 유도할 수 있습니다."라고 설명합니다.



스튜어트는 앞으로 더 많은 팀 구성원이 자신만의 mPulse 대시보드를 구축해 성능에 대한 소유권을 강화할 것으로 기대합니다. 스튜어트는 "우리 팀은 mPulse를 통해 처음부터 성능을 고려하고 직감이나 추측보다는 사실에 근거해 결정을 내릴 수 있기를 바랍니다."라고 덧붙입니다.