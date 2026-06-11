Frank And Oak는 먼저 자사의 수동 이미지 조작 워크플로를 개선하는 획기적인 방법을 찾아야 했습니다. 이 프로세스는 크리에이티브팀에서 시작되었습니다. 내부 스튜디오팀은 고품질 이미지를 촬영한 후, 의류 상품의 가치를 정확히 드러낼 수 있도록 이미지를 다듬는 작업에 많은 노력을 기울였습니다. 그런 다음, 웹에 표시하기 위해 표준 기본 설정 80%로 이미지 크기를 조정하고 최적화했습니다. 매달 200~600개 이미지를 처리하고 압축하는 이 수동 프로세스는 번거로울 뿐 아니라 사람에 의한 오류가 발생할 가능성이 높았습니다. 이미지가 너무 크거나 잘못 압축되면 웹 및 모바일 경험 모두에 악영향을 미치게 됩니다. 이러한 이미지 관련 문제는 잘 드러나지는 않지만, 일단 발견되면 IT에서 이미지 용량과 사이트 성능 사이의 정확한 균형을 찾아서 수정하고 적용할 책임이 있었습니다.

목표/결과

Frank And Oak는 다음과 같은 3가지 주요 목표를 갖고 있었습니다. 첫째, 모든 브라우저와 디바이스에 적합한 최적의 이미지를 전송하고 둘째, 이미지 변환 프로세스를 자동화하며 셋째, 혼란과 거부감을 줄이면서 웹 고객 유치율을 증대하는 것입니다. Akamai와 파트너 관계를 맺은 Frank And Oak는 몇 분 만에 사이트 전반에서 자동 최적화의 성능을 직접 목격하고, 며칠 만에 회사의 목표 달성에 진전을 이룬 것을 확인했습니다. Image & Video Manager는 품질, 포맷, 크기 측면에서 모든 이미지가 최적화될 수 있다는 확신을 심어주었습니다. 그리고 기술 담당 VP 마틴 헬리에(Martin Helie)는 “기본적으로 팀에서 관리할 이미지가 없어져 이미지 변환을 전혀 신경쓰지 않아도 되었기 때문에 프로덕션 및 마케팅 마감 기한보다 앞서 작업을 완료할 수 있었습니다.”라고 말합니다. 고해상도 및 저해상도 버전을 따로 관리하는 대신 하나의 완벽한 이미지를 활용함으로써 스토리지 사용이 감소하고 운영 효율성이 향상되었습니다. 마지막으로, Frank And Oak는 웹 성능과 관련된 주요 개선 사항을 확인했습니다. 이러한 개선 사항 중 대다수는 아직 평가가 진행 중입니다. 특히 가장 눈에 띄는 점은 과거에는 알아차리지 못했던 문제를 해결한 것이었습니다. Image & Video Manager를 도입한 후에는 예기치 않은 이미지 관련 문제나 성능 지연이 더 이상 발생하지 않았습니다.

Akamai를 선택하는 이유

Frank And Oak는 Akamai 클라우드 전송 플랫폼의 독보적인 확장성, 안정성, 탄력성을 이미 경험했기 때문에 Image & Video Manager를 채택했습니다. Image & Video Manager는 클라우드 전송과 원활히 연동되어 다른 제품군과의 탁월한 통합이 가능합니다. 또한 수동 작업이 많이 필요한 기타 평범한 이미지 관리 툴과 확연한 차이를 보이는 자동화된 솔루션의 도입이 절실했습니다. 이제 Frank And Oak는 아름다운 고품질 의류 이미지를 촬영하고 Image & Video Manager에 나머지 작업을 안심하고 맡길 수 있습니다. 이미지 준비 시간과 출시 시간을 단축하고 모든 최종 사용자에게 최고의 이미지를 지능적으로 전송하는 자동화된 확장형 솔루션을 보유하게 된 것입니다.

Frank And Oak 소개

스타일, 디자인, 기술 결합을 모토로 2012년에 설립된 Frank And Oak는 고객의 라이프스타일에 맞춰 꼼꼼히 디자인된 남성용/여성용 의류 및 액세서리 컬렉션을 제공합니다. 캐나다 전역의 23개 매장과 웹사이트에서 상품을 판매하는 이 브랜드는 수많은 회원들에게 맞춤형 온라인 경험을 제공하고 있으며, 유통업체 본연의 역할을 뛰어넘어 고객 경험을 재창조하는 선도적 기업입니다.

Frank And Oak는 윤리적 규범과 미래지향적 사고방식을 기반으로 공정성, 다양성, 포용성을 중시하며 커뮤니티에서 이러한 원칙을 촉진시키기 위해 노력하고 있습니다.

1모바일 사용자 중 50% 이상이 3초 이상 로딩 시간이 소요되는 사이트에서 이탈함에도 불구하고, 대부분의 웹 페이지 로딩 시간은 이보다 더 길기 때문에 고객의 기대치와 대다수 기업에서 사용하는 모바일 기능 사이에 현저한 격차가 나타납니다.