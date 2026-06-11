Frank And Oak 首先着手希望改善其高度依赖人工的图片处理工作流。此流程从创意团队开始。为了准确传递其服装的品质与价值，品牌的内部影棚团队付出了极其艰辛的努力，对拍摄和修图的每一个细节都精益求精，力求呈现最高清、最完美的视觉大片。随后，他们会针对网页端对这些图片进行尺寸调整和优化，且通常直接采用 80% 的标准默认压缩率。然而，每月都要通过人工去调整和压缩 200 到 600 张图片，这种纯手动的工作模式不仅变得愈发艰难，而且极易出现人为失误。如果图片在不经意间体积过大或压缩不当，就会直接拖慢网页端和移动端的访问与用户体验。这些与图片相关的问题往往隐蔽性极高、不易被察觉；而一旦暴露，IT 部门就必须硬着头皮顶上，去艰难地寻找图片体积与网站性能之间的最佳平衡点。

目标与结果

Frank And Oak 设有三大目标：1.针对每个浏览器和设备交付最佳图片，2.自动化图片转化流程以及 3.提升 Web 转化率，同时减少流失率和跳出率。在与 Akamai 达成合作后，Frank And Oak 在短短几分钟内就实现了全站的自动化优化，并在数天内见证了业务目标取得了实质性进展。Image & Video Manager 让他们倍感安心，因为每一张图片都能针对画质、格式和体积进行全方位的自适应优化。技术副总裁 Martin Helie 透露，由于团队基本上可以把图像转换这事“抛在脑后”，实现了“图片零管理”，他们得以大幅提前完成了生产和营销节点的交付。只需链接到一张高清原片，而无需再去费心管理高、低分辨率等多个版本，这不仅大幅节省了存储空间，还显著提升了运营效率。最后，Frank And Oak 看到了其 Web 性能的关键改进，其中许多还在评估中。然而，最值得注意的却被忽视了 - 在实施 Image & Video Manager 之后，他们没有再遇到任何与图片相关的意外问题或性能延迟。

为什么选择 Akamai

Frank And Oak 之所以选择 Image & Video Manager，是因为他们已经体验到了 Akamai 云交付平台的可扩展能力和恢复能力。由于 Image & Video Manager 可以与云交付无缝协作，因此“将其加入组合中”是极具意义的。此外，拒绝其他需要大量手工工作的乏善可陈的图片管理工具，采用自动化解决方案是至关重要的。现在，Frank And Oak 可以专注于拍摄漂亮、高质量的服装图片，而把剩下的工作交给 Image & Video Manager 来完成。公司现在具备可扩展的自动化解决方案，减少了图片准备时间，加快了上市速度并能够向每位最终用户智能交付出色图片。

关于 Frank And Oak

自 2012 年成立以来，Frank And Oak 结合了时尚、设计和技术，为男士和女士提供了精心设计且适合其顾客生活方式的服装和配饰系列。该品牌设有网店和遍布加拿大的 23 家专卖店，为成千上万的会员提供个性化的在线体验，超越了其作为零售商重塑客户体验的角色。

受到伦理思想的启发和对未来的关注，Frank And Oak 维护了公平、多样性和包容的价值观，并致力于在其社区中推广它们。

1超过 50% 的移动用户会放弃加载时间超过 3 秒的站点，但是大多数网页的加载时间要长得多，这就造成了消费者的期望和大多数企业的移动能力之间的巨大差距。