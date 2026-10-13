통합된 최신 디지털 경험으로 전환하는 데 LIXIL에 몇 가지 문제가 있었습니다. 특히, 인수 합병으로 인해 레거시 IT 인프라가 더욱 복잡해졌습니다. 이를 유지 관리하기 위해 비용과 작업 부하가 증가했습니다. 또한 LIXIL은 전 세계에서 활동하기 때문에 다양한 보안 정책이 수립됐고 거버넌스 문제가 제기됐습니다.

타쿠 야스이 기업 이사 겸 정보 보안 이사는 “시스템별로 다른 사용자 ID, 레거시 인증 방법, VPN을 통한 원활하지 못한 원격 사용자 경험을 비롯한 여러 가지 문제가 있었습니다. 이러한 문제를 해결하지 못하면 디지털 전환이 결실을 맺을 수 없습니다. 문제를 해결하기 위해 접근 방식의 핵심 요소로 제로 트러스트 보안 모델을 선택했습니다”고 설명했습니다.

제로 트러스트 모델은 서로 다른 시스템으로 인해 발생한 보안 문제, 복잡성, 비용을 해결합니다. 레거시 시스템에 의존해 네트워크 경계를 보호하는 대신 ID 인식 방어 시스템으로 전환해 디지털 전환을 가능하게 합니다.

이와사키는 "사용 중인 SaaS 애플리케이션 중 다수는 회사 외부에서 접속할 수 있기 때문에 관리와 보안에 필요한 연결 위치의 개수가 크게 증가합니다. 일부 위치는 감독 부족으로 인해 보안이 약해질 수 있습니다. 모든 위치가 하나의 신뢰할 수 있는 네트워크에 연결되어 있는 경우 보안 수준을 높이기가 매우 어렵습니다. 업무 방식 혁신으로 이러한 리소스에 접속하는 데 사용되는 다양한 장치의 수가 늘고 있습니다. 모든 것을 한 곳에 통합하는 것은 불가능합니다. 네트워크 자체를 신뢰할 수 없다고 가정하는 제로 트러스트 모델이 서버 측과 클라이언트 측에서 모두 엔드포인트를 보호하는 것이 낫다고 생각하는 이유가 바로 여기에 있습니다."라고 설명합니다.