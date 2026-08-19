Bradesco는 라틴 아메리카 최대 은행 중 하나이자 브라질 금융 시스템의 핵심 축입니다. 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고, 방대한 파트너 네트워크와 고객 서비스 및 통합을 지원하는 수천 개의 API를 운영하고 있습니다. 금융 기관이 사이버 범죄의 주요 표적이 되는 오늘날, Bradesco는 기업의 평판은 물론 존립 자체가 신뢰에 달려 있음을 잘 알고 있습니다. Bradesco는 매일 민감한 데이터와 금융 거래를 보호하는 동시에 고객의 디지털 이용 경험을 간편하고 원활하게 유지해야 합니다.
디지털 전환 가속, 모바일 우선 뱅킹, 글로벌 확장과 함께 AI 기반 사기 시도부터 은밀한 행동 패턴 악용에 이르기까지 위협도 증가했습니다. Bradesco는 끊임없이 변화하는 위협에 대응하고 새로운 보안 통제 방안을 모색하기 위해 오랫동안 신뢰해 온 파트너인 Akamai에 도움을 요청했습니다. 지능형 보호, 통합 가시성, 공격자만큼 빠르게 진화하는 글로벌 플랫폼을 통해 Bradesco는 고객 경험을 저해하지 않으면서 사후 대응형 보안에서 선제적 보안으로 전환했습니다.