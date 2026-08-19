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Akamai로 API 보안을 강화한 Bradesco

브라질의 한 주요 은행은 AI 기반 위협에 선제적으로 대응하고, 고객 경험을 개선하며, 비용을 절감했습니다.

Bradesco 로고

위치

브라질 상파울루
bradescobank.com

업계

금융 서비스

주요 효과

  • 수천 개의 API 보안 강화
  • 공격 표면 축소
  • 인프라 비용 절감

솔루션

보안

제품

Account Protector API Security App & API Protector TrafficPeak

수백만 고객에게 서비스를 제공하고 보호

Bradesco는 라틴 아메리카 최대 은행 중 하나이자 브라질 금융 시스템의 핵심 축입니다. 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고, 방대한 파트너 네트워크와 고객 서비스 및 통합을 지원하는 수천 개의 API를 운영하고 있습니다. 금융 기관이 사이버 범죄의 주요 표적이 되는 오늘날, Bradesco는 기업의 평판은 물론 존립 자체가 신뢰에 달려 있음을 잘 알고 있습니다. Bradesco는 매일 민감한 데이터와 금융 거래를 보호하는 동시에 고객의 디지털 이용 경험을 간편하고 원활하게 유지해야 합니다.

디지털 전환 가속, 모바일 우선 뱅킹, 글로벌 확장과 함께 AI 기반 사기 시도부터 은밀한 행동 패턴 악용에 이르기까지 위협도 증가했습니다. Bradesco는 끊임없이 변화하는 위협에 대응하고 새로운 보안 통제 방안을 모색하기 위해 오랫동안 신뢰해 온 파트너인 Akamai에 도움을 요청했습니다. 지능형 보호, 통합 가시성, 공격자만큼 빠르게 진화하는 글로벌 플랫폼을 통해 Bradesco는 고객 경험을 저해하지 않으면서 사후 대응형 보안에서 선제적 보안으로 전환했습니다.

AI 기반 공격으로부터 디지털 중심 뱅킹 생태계 보호

Bradesco가 해결해야 할 과제는 명확했습니다. 광범위한 애플리케이션 및 API 생태계를 보호하면서도 매끄럽고 사용자 친화적인 경험을 제공해야 했습니다. "효과적인 보안은 사용자에게 불편을 주지 않으면서 보호해야 합니다. 고객 여정에서 마찰이 적을수록 좋습니다."라고 Bradesco의 사이버 보안 수석 관리자인 말론 브라즈(Marlon Braz)는 말했습니다.

Bradesco는 이미 거래를 실시간으로 모니터링해 사기를 탐지하고 차단하는 AI 기반 플랫폼을 통해 최신 사기 방지 기능에 투자하고 있었습니다. 하지만 위협 환경은 더욱 심각해지고 있었습니다. Bradesco는 보안 통제를 우회하기 위해 AI를 활용하는 변형된 형태의 은밀한 공격이 점점 더 정교해지고 있음을 확인했습니다. Braz는 "AI와 함께 위협도 발전하고 더욱 정교해졌기 때문에 기존 방어 체계가 놓치는 부분까지 파악할 수 있는 솔루션이 반드시 필요합니다."라고 설명했습니다.

Bradesco는 자사의 혁신뿐 아니라 공격자의 혁신 속도에도 발맞출 수 있는 방어 체계가 필요하다는 점을 잘 알고 있습니다. "악의적인 활동을 차단하려면 정확한 인사이트가 매우 중요합니다. 한발 앞서려면 면밀하게 모니터링하고, 가능하다면 공격자의 다음 움직임까지 예측해야 합니다."라고 브라즈는 말했습니다.

Bradesco의 요구사항과 규모에 부합하는 보안 파트너 선정

"은행에서 보안은 비즈니스의 핵심입니다. 고객이 자신의 데이터와 자금을 안전하게 보호해 줄 것이라고 신뢰하기 때문에 우리가 존재할 수 있습니다."라고 Bradesco의 사이버 보안 수석 관리자인 완더레이 비아나(Wanderley Viana)는 설명했습니다. 이러한 원칙에 따라 Bradesco는 비즈니스 성장에 맞춰 확장할 수 있고, 복잡한 환경과 통합되며, 최신 API 보안과 같은 새로운 보안 기능으로 지속적으로 발전할 수 있는 파트너를 찾았습니다.

Akamai는 자연스러운 선택지였습니다. Bradesco는 10년 넘게 Akamai의 콘텐츠 전송 서비스를 사용해 애플리케이션을 고객과 더 가까운 곳에서 제공하고 지연 시간을 줄여 왔습니다. 이제 이러한 기반을 더욱 강화하기 위해 Akamai의 보안 솔루션을 도입하고자 했습니다.

Bradesco는 6개월간의 엄격한 개념 증명(POC)을 통해 여러 공급업체를 테스트했습니다. 평가에서는 가시성, 탐지 역량, 적응성, Bradesco 환경과의 통합성을 측정했습니다. Akamai는 모든 공격자 팀의 공격을 탐지하고 복잡한 공격 경로에 적응했으며, 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하는 데 필요한 확장성을 갖춰 두각을 나타냈습니다.

"환경과 원활하게 통합되고 보안 기준을 가장 잘 충족했기 때문에 Akamai를 선택했습니다. Akamai의 위협 인텔리전스를 활용하면 리스크가 현실화되기 전에 대응할 수 있습니다."라고 브라즈는 말했습니다.

Bradesco는 App & API Protector, API Security, Account Protector, TrafficPeak이 포함된 Akamai 통합 솔루션을 구축했습니다. 이러한 솔루션은 모니터링을 중앙화하고 고객 여정을 보호하며 이상 징후가 인시던트로 발전하기 전에 탐지합니다. 또한 위협과 함께 발전하는 지능형 기능을 기본으로 제공합니다.

App & API Protector를 통한 실시간 선제적 방어

웹 애플리케이션과 API를 DDoS, 봇, 애플리케이션 계층 공격으로부터 보호하는 Akamai App & API Protector를 배포하면서 Bradesco는 더욱 선제적인 보안 모델을 구현할 수 있었습니다.

"Akamai를 사용하면 공격으로 발전하기 전에 공격자의 행동을 분석할 수 있습니다. 이로 인해 판도가 바뀌었습니다. 이제 빠르게 대응할 수 있을 뿐 아니라 공격자의 다음 움직임까지 예측할 수 있습니다."라고 Viana는 말했습니다.

App & API Protector는 엣지에서 위협을 차단해 Bradesco의 공격 표면을 줄이고 성능을 개선하며 인프라 비용을 절감했습니다. 정적 트래픽을 캐싱하고 서버 부하를 줄임으로써 Bradesco는 비용을 절감하는 동시에 고객에게 더 빠른 접속을 제공했습니다.

그는 이어 "Akamai의 인프라는 다운타임 리스크를 최소화했고, 매일 수백만 건의 거래에서 가용성을 보장함으로써 사용자 경험을 크게 개선했습니다."라고 말했습니다.

Bradesco는 Akamai Account Protector를 통해 이러한 보안 체계를 보완하고 있습니다. 이 솔루션은 행동 분석, 봇 탐지, 머신 러닝을 활용해 계정 수명 주기 전반에서 사기 활동을 탐지하고 차단함으로써 계정 도용과 탈취를 방지합니다.

API Security로 가시성 강화 및 애플리케이션 여정 개선

Akamai API Security는 API 트래픽에 대한 심층적인 가시성을 제공해 각 API 여정을 매핑하고, 비정상 징후를 탐지하며, 악성 호출을 실시간으로 차단합니다. Bradesco는 이를 통해 방어 체계를 강화하고 애플리케이션을 개선하는 데 필요한 운영 인사이트를 확보했습니다.

브라즈는 "중대한 상황이 발생하면 이를 빠르게 탐지하고 해결해 고객에게 미치는 영향을 방지할 수 있습니다."라고 말했습니다. 

이러한 인텔리전스는 보안을 강화할 뿐 아니라 사용자 경험을 최적화하는 데도 도움이 됩니다. "각 애플리케이션의 여정을 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다. 또한 API 취약점이나 설정을 수정해야 하는 경우 애플리케이션을 개선할 수 있습니다. 간단히 말해 API Security를 통해 사용자 경험을 개선할 수 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

TrafficPeak으로 위협 인텔리전스를 중앙화해 신속한 대응 지원

Bradesco는 텔레메트리를 중앙화하고 AI 기반 위협 인텔리전스를 적용해 탐지와 대응을 가속하는 플랫폼인 Akamai TrafficPeak도 도입했습니다.  

사전 분석된 행동 기반 인사이트를 통해 Bradesco 보안팀은 원시 데이터를 직접 분석하는 대신 사용 사례와 관련된 세부 데이터에 바로 접속해 시간을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 이미 분석된 인텔리전스를 바탕으로 신속하게 조치함으로써 인시던트 대응을 강화하고 운영 비용도 줄일 수 있습니다.

안전하고 지속적으로 발전하는 기반 위에서 비즈니스 성장

Bradesco는 Akamai를 통해 공격 표면을 줄이고 대응 속도를 높였으며 보안과 사용자 경험을 모두 개선했습니다. 그에 못지않게 중요한 점은 비즈니스 성장을 지원하는 기반도 확보했다는 것입니다.

앞으로도 Bradesco는 자사의 방어 체계가 계속 발전할 것이라고 확신하고 있습니다. 최신 위협에 맞춰 지속적으로 발전하는 파트너와 함께함으로써 Bradesco는 신뢰를 유지하고 성장을 지원하며 미래의 공격자보다 한발 앞서 나갈 수 있습니다.

Braz는 "Akamai를 통해 보호와 성능을 모두 확보할 수 있습니다. 덕분에 사용자 경험을 저해하지 않으면서 혁신할 수 있습니다."라고 말했습니다.

제 이름은 완데르레이 시케이라 비아나(Wanderley Siqueira Viana)이고, Bradesco에서 8년째 근무하고 있습니다. 현재는 주로 보안 툴을 담당하는 사이버 보안 관리자입니다.

기술은 좋은 방향으로든 나쁜 방향으로든 계속 발전합니다. 우리가 ChatGPT로 정보를 조사하고 생성형 AI를 다양한 용도로 활용하는 것처럼 공격자들도 이를 사용하고 있습니다. 공격자들은 우리가 기존에 접해 온 공격보다 더 정교하고 표적화된 공격을 수행하기 위해 AI를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 매우 역동적인 환경이며 공격은 매일 발전하고 있습니다. 그래서 끊임없이 변화하는 공격에 대응할 수 있도록 우리 환경에 맞게 조정할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.

Akamai는 이러한 특성을 갖추고 있습니다. 공격이 우리 인프라에 도달하기 전에 모두 흡수해 전체 인프라 비용을 줄여 줍니다. 또한 Akamai로 솔루션을 중앙화하면서 가시성을 확보했고 운영 측면에서도 상당한 효과를 얻었습니다. 오늘날 보안팀은 분석해야 할 데이터만 더 많이 받는 것이 아니라, 비즈니스에 맞게 이미 분석된 결과를 제공받습니다.

예방적 조치를 제공할 수 있는 파트너와 협력하면 다른 영역도 함께 살펴볼 수 있는 여유가 생깁니다. 그 결과 이제 더 빠르게 대응할 수 있게 되었습니다. 위협을 더 쉽게 탐지할 수 있을 뿐 아니라 선제적으로 대응할 수도 있습니다. 현재는 많은 위협을 실제로 발생하기도 전에 차단하고 있습니다.

운영 비용도 크게 절감하고 있습니다. 이 여정을 시작하는 모든 기업에 제가 드릴 수 있는 가장 좋은 조언은 먼저 자신을 면밀히 살펴보고, 자신의 비즈니스와 고객 여정을 이해한 다음 이를 바탕으로 계획을 수립하라는 것입니다. 그리고 솔루션만 생각하지 말고 파트너십을 생각해야 합니다.

어려운 시기뿐 아니라 좋은 순간에도 함께할 수 있는 파트너가 필요합니다. 우리는 예측할 수 있어야 하며 탐정처럼 사고해야 합니다. 저는 이것이 Akamai의 가장 큰 차별점이라고 생각합니다. Akamai는 고객과 긴밀히 협력하며 비즈니스가 겪는 어려움을 이해하려고 했습니다. 우리의 상황과 과제를 이해하고, 비즈니스에 제공할 수 있는 가치를 입증하기 위해 끊임없이 노력했습니다.

Bradesco Bank 소개

Banco Bradesco S.A.는 브라질 상파울루주 오사스쿠에 본사를 둔 브라질 금융 서비스 기업입니다. 자산 기준으로 브라질과 라틴 아메리카에서 세 번째로 큰 은행입니다. 또한 세계에서 가장 가치 있는 50대 은행 중 하나입니다.

Akamai 소개

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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