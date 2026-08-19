제 이름은 완데르레이 시케이라 비아나(Wanderley Siqueira Viana)이고, Bradesco에서 8년째 근무하고 있습니다. 현재는 주로 보안 툴을 담당하는 사이버 보안 관리자입니다.



기술은 좋은 방향으로든 나쁜 방향으로든 계속 발전합니다. 우리가 ChatGPT로 정보를 조사하고 생성형 AI를 다양한 용도로 활용하는 것처럼 공격자들도 이를 사용하고 있습니다. 공격자들은 우리가 기존에 접해 온 공격보다 더 정교하고 표적화된 공격을 수행하기 위해 AI를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 매우 역동적인 환경이며 공격은 매일 발전하고 있습니다. 그래서 끊임없이 변화하는 공격에 대응할 수 있도록 우리 환경에 맞게 조정할 수 있는 솔루션을 찾았습니다.



Akamai는 이러한 특성을 갖추고 있습니다. 공격이 우리 인프라에 도달하기 전에 모두 흡수해 전체 인프라 비용을 줄여 줍니다. 또한 Akamai로 솔루션을 중앙화하면서 가시성을 확보했고 운영 측면에서도 상당한 효과를 얻었습니다. 오늘날 보안팀은 분석해야 할 데이터만 더 많이 받는 것이 아니라, 비즈니스에 맞게 이미 분석된 결과를 제공받습니다.



예방적 조치를 제공할 수 있는 파트너와 협력하면 다른 영역도 함께 살펴볼 수 있는 여유가 생깁니다. 그 결과 이제 더 빠르게 대응할 수 있게 되었습니다. 위협을 더 쉽게 탐지할 수 있을 뿐 아니라 선제적으로 대응할 수도 있습니다. 현재는 많은 위협을 실제로 발생하기도 전에 차단하고 있습니다.



운영 비용도 크게 절감하고 있습니다. 이 여정을 시작하는 모든 기업에 제가 드릴 수 있는 가장 좋은 조언은 먼저 자신을 면밀히 살펴보고, 자신의 비즈니스와 고객 여정을 이해한 다음 이를 바탕으로 계획을 수립하라는 것입니다. 그리고 솔루션만 생각하지 말고 파트너십을 생각해야 합니다.



어려운 시기뿐 아니라 좋은 순간에도 함께할 수 있는 파트너가 필요합니다. 우리는 예측할 수 있어야 하며 탐정처럼 사고해야 합니다. 저는 이것이 Akamai의 가장 큰 차별점이라고 생각합니다. Akamai는 고객과 긴밀히 협력하며 비즈니스가 겪는 어려움을 이해하려고 했습니다. 우리의 상황과 과제를 이해하고, 비즈니스에 제공할 수 있는 가치를 입증하기 위해 끊임없이 노력했습니다.