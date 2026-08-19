Ryt Bank는 첫날부터 스타트업 정신으로 운영되어 왔으며, 빠르고, 두려움이 없으며, 확장성을 염두에 둔 설계에 중점을 둔 은행입니다. AI는 지능형 결제금 이체부터 지출 인사이트, 대화 지원에 이르기까지 모든 것을 지원합니다.

말레이시아 뱅킹의 미래를 만들어 가는 Ryt Bank는 속도, 인텔리전스, 사용자 경험에 대한 새로운 기준을 세우고 있습니다. 하지만 성공은 더 깊은 무언가에 달려 있었습니다. 그것은 바로 디지털 뱅킹의 새로운 시대를 뒷받침할 수 있는 안전한 API 중심적 기반이었습니다.

API는 Ryt Bank에서 제공하는 AI 기반 경험의 근간으로, 핵심 뱅킹 시스템, 마이크로서비스, 벤더 통합, AI 모델, 모바일 앱을 연결합니다. API는 중요한 시스템을 연결하기 때문에 은행은 네트워크의 모든 API와 이로 인한 리스크에 대한 완벽한 가시성을 필요로 합니다. “API를 통해 빠르고 안전하며 혁신적인 디지털 뱅킹 생태계를 제공할 수 있습니다. 하지만 이에 대한 완벽한 가시성이 없었기 때문에 컴플라이언스 문제와 운영 사각지대가 발생할 위험이 있었습니다.”라고 Ryt Bank의 CTO, 닉 응구(Nic Ngoo)는 설명했습니다.