세계 최초의 AI 기반 은행인 Ryt Bank는 수백만 명의 말레이시아 사람들에게 빠르고 지능적이며 안전한 뱅킹 경험을 제공하기 시작했습니다. 그러나 API가 은행의 데이터 흐름을 뒷받침하는 상황에서 이전 클라우드 플랫폼의 제한적인 API 투명성과 컴플라이언스 문제로 인해 가시성 격차가 발생했고, 이는 거버넌스, 운영 효율성, 고객 신뢰를 위협했습니다. Ryt Bank는 Akamai 솔루션을 도입함으로써 전체 API 인벤토리를 확보하고 보안 체계를 강화하며 디지털 생태계를 RMiT(Risk Management in Technology) 요구사항에 맞게 조정했습니다.
안전한 AI 기반 뱅킹 경험 구축
차세대 디지털 은행 만들기
Ryt Bank는 첫날부터 스타트업 정신으로 운영되어 왔으며, 빠르고, 두려움이 없으며, 확장성을 염두에 둔 설계에 중점을 둔 은행입니다. AI는 지능형 결제금 이체부터 지출 인사이트, 대화 지원에 이르기까지 모든 것을 지원합니다.
말레이시아 뱅킹의 미래를 만들어 가는 Ryt Bank는 속도, 인텔리전스, 사용자 경험에 대한 새로운 기준을 세우고 있습니다. 하지만 성공은 더 깊은 무언가에 달려 있었습니다. 그것은 바로 디지털 뱅킹의 새로운 시대를 뒷받침할 수 있는 안전한 API 중심적 기반이었습니다.
API는 Ryt Bank에서 제공하는 AI 기반 경험의 근간으로, 핵심 뱅킹 시스템, 마이크로서비스, 벤더 통합, AI 모델, 모바일 앱을 연결합니다. API는 중요한 시스템을 연결하기 때문에 은행은 네트워크의 모든 API와 이로 인한 리스크에 대한 완벽한 가시성을 필요로 합니다. “API를 통해 빠르고 안전하며 혁신적인 디지털 뱅킹 생태계를 제공할 수 있습니다. 하지만 이에 대한 완벽한 가시성이 없었기 때문에 컴플라이언스 문제와 운영 사각지대가 발생할 위험이 있었습니다.”라고 Ryt Bank의 CTO, 닉 응구(Nic Ngoo)는 설명했습니다.
오픈 뱅킹으로 인해 높아진 보안 기대치
오픈 뱅킹에 대한 말레이시아의 움직임은 은행을 더욱 긴밀하게 연결했지만, 관리되는 생태계를 구축해야 할 필요성을 높였습니다. “오픈 뱅킹은 우리가 경험을 구축한 방식과 일치합니다.”라고 응구는 말했습니다. “하지만 안정적이고 안전하며 신중하게 관리되는 기술이 필요했습니다. 각각의 통합 과정에 신뢰와 보호 조치가 있어야 했습니다.”
이를 지원하기 위해 Ryt Bank에는 동적 API 성장, AI 기반 워크로드, 지속적인 컴플라이언스 검증을 처리할 수 있는 보안 플랫폼이 필요했습니다.
현재 환경의 제한이 잠재적으로 보이지 않는 리스크를 초래함
컴플라이언스를 입증하는 데 필수적인 자동화된 API 검색과 전체 API 인벤토리가 부족해 운영 오버헤드가 발생했습니다. “우리 팀은 미비된 API 가시성과 위협 탐지 기능을 수동으로 모니터링하고 보완하는 데 상당한 시간을 투자했습니다.”라고 응구는 설명했습니다.
무엇보다도 이러한 제한은 보안 리스크를 초래했습니다. “API는 우리 서비스에 매우 중요합니다. 보안이 충분하지 않으면 민감한 데이터가 노출되거나 가용성에 지장을 주어 고객의 신뢰와 규제 컴플라이언스가 위협받을 수 있습니다.”라고 응구는 덧붙였습니다.
Ryt Bank가 Akamai를 선정한 이유
엄격한 평가 프로세스를 거친 끝에 Ryt Bank는 포괄적인 적응형 보안 스택을 갖추고 있으며, 뱅킹 요구 사항과 지속적으로 변화하는 보안 요구사항에 부합한다는 점에서 Akamai를 선정했습니다. “Akamai는 엣지 위치의 전용 네트워크와 통신사와의 직접적인 관계를 통해 포괄적인 지리적 커버리지를 제공했습니다.”라고 응구는 말했습니다. “자동화된 검색, 비정상 행동 탐지, WAF 및 봇 방어 기능(적응형 WAF 엔진 포함)은 보안 체계와 발전하는 요구사항에 더 잘 부합합니다. Akamai는 100% 가동 시간 서비스 수준 협약(SLA)도 제공했습니다.”
이 은행은 두 가지 Akamai 솔루션을 도입했습니다.
- App & API Protector: 적응형 WAF, 봇 방어, 웹 및 API 트래픽에 대한 일관된 보호 기능 제공
- API Security: 자동화된 API 검색, 인벤토리, 행동 분석, 비정상 탐지 지원
Ryt Bank는 이러한 솔루션을 함께 활용함으로써 웹, 모바일, AI 기반 환경에서 통합된 보호 기능과 매니지드 및 언매니지드 API에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 해당 솔루션은 WAF와 API 런타임 보안 간의 공유 인텔리전스에 기반한 적응형 자동 방어도 지원합니다.
운영 중단 없는 온보딩
온보딩은 리스크를 최소화하기 위해 단계적으로 짜임새 있게 진행되었습니다. 시스템 통합업체인 Nutworkz가 실행 단계에서 핵심적인 역할을 했습니다. “WAF 룰, 봇 설정, DDoS 정책 등 모든 보안 제어 기능을 매핑해 Akamai에서 복제하고 최적화하는 작업부터 시작했습니다.”라고 응구는 말했습니다.
Nutworkz는 도메인 전환을 관리하고 SSL(Secure Sockets Layer)/TLS 검증 및 트래픽 라우팅을 원활하게 전환했습니다. 이 프로세스를 통해 은행은 트래픽 패턴과 잠재적인 API 리스크에 대한 즉각적인 가시성을 확보할 수 있었습니다.
완전한 API 가시성 및 컴플라이언스 준비 상태 달성
Ryt Bank는 포괄적이고 적응성이 뛰어난 API 보안 프레임워크를 통해 운영 오버헤드를 줄이고 발전하는 위협에 대한 안정성을 강화했습니다. “남북 및 동서 트래픽에 대한 완전한 투명성을 확보함으로써 개발팀의 인풋 없이 사용 중인 모든 API에 대한 완전한 동적 인벤토리를 확보할 수 있게 되었습니다.”라고 응구는 말했습니다.
또한 이 은행은 가장 큰 컴플라이언스 리스크 중 하나인 섀도 API도 신속하게 없앴습니다. “Akamai는 비정상적인 사용 패턴이나 잠재적인 남용과 같은 의심스러운 행동에 대한 맥락별 점수와 알림을 제공합니다. 이로 인해 거버넌스가 강화되었고 RMIT를 충족하는 것에 대한 자신감이 높아졌습니다.”
응구는 또한 보안 체계에 대한 이 은행의 새로운 자신감을 강조했습니다. "우리의 API 기반과 애플리케이션이 모든 종류의 공격으로부터 완벽하게 보호되고 있다고 믿습니다."
장기적인 성장을 위한 보안 강화
Akamai는 Ryt Bank가 확장성을 고려해 설계된 보안 체계를 구축할 수 있도록 지원했습니다. "위협이 발전하고 환경의 규모가 커지더라도 Akamai는 우리에게 자신감을 줍니다."라고 응구는 말했습니다. 그는 적응형 WAF 보호 기능, 강력한 DDoS 방어 기능, 금융 서비스를 위해 설계된 API 보안 기능의 효과를 강조했습니다. “Akamai는 100% 가동 시간을 제공하고 보안 체계를 강화합니다.”
앞으로도 Akamai는 이 은행의 AI 및 디지털 뱅킹 로드맵의 핵심 원동력 중 하나입니다. "Akamai는 안전하게 혁신하고, 컴플라이언스를 유지하고, 확장 시에도 운영 중단 없는 서비스를 제공할 수 있도록 보장합니다."라고 응구는 결론지었습니다.
Ryt Bank 소개
Ryt Bank는 YTL Group이 Sea Limited와 합작해 탄생시킨 세계 최초의 AI 기반 은행입니다. 포용적인 혁신을 위해 노력하는 Ryt Bank는 기술과 문화 인텔리전스를 결합해 모든 말레이시아인에게 더 간편하고 스마트하며 안전한 뱅킹을 제공합니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.