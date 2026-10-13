Al avanzar hacia una experiencia digital moderna y unificada, LIXIL se encontró en algunos problemas. En especial, su infraestructura de TI heredada se había vuelto aún más compleja debido a las adquisiciones. El mantenimiento de este equipo produjo mayores costes y cargas de trabajo. Además, la presencia global de LIXIL creó una diversidad de políticas de seguridad y, por lo tanto, inquietudes relacionadas con la gobernanza.

Hubo muchos desafíos, como tener diferentes identidades de usuario para cada sistema, métodos de autenticación heredados y experiencia de usuario remoto sin problemas a través de una red privada virtual (VPN, del inglés Virtual Private Network). Si no se resuelven estos desafíos, la transformación digital no se puede materializar. Para tratar de resolverlos, hicimos del modelo de seguridad Zero Trust el eje central de nuestro enfoque", explica Taku Yasui, director corporativo y director de Seguridad de la Información.

Un modelo Zero Trust resuelve los problemas de seguridad, la complejidad y los costes creados por sistemas diferentes. Permite la transformación digital mediante el cambio a defensas con reconocimiento de identidades en lugar de confiar en sistemas heredados para proteger el perímetro de la red.

"Muchas de las aplicaciones SaaS que utilizamos son accesibles desde fuera de la empresa, lo que aumenta considerablemente el número de ubicaciones de conexión que debemos gestionar y proteger. Algunas ubicaciones tendrán una seguridad más débil debido a la menor supervisión. Es bastante difícil aumentar los niveles de seguridad cuando todas las ubicaciones están conectadas a una sola red fiable. Y con nuestra reforma del modelo de trabajo, el número de dispositivos diferentes que se utilizan para acceder a estos recursos está aumentando. No es posible unificar todo en una ubicación. Por eso creemos que el modelo Zero Trust, que no asume que la red en sí es fiable, protegería mejor los terminales tanto en el lado del servidor como en el del cliente", revela Iwasaki.