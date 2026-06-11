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탁월한 게임 경험을 기대하는 플레이어들
이탈리아에서는 코로나19가 발생한 이후 온라인 도박과 스포츠 베팅이 특히 증가하고 있습니다. 포커, 빙고, 슬롯 머신부터 경마와 축구 시합 베팅까지 거의 무한한 종류의 게임을 통해 즐거운 시간을 보내고 운을 시험할 수 있습니다. Microgame S.p.A는 많은 이탈리아 인기 게임 사이트에 기술 플랫폼을 제공하고 게임 운영자가 게임을 실행·관리·홍보하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
Microgame과 고객에게 가장 중요한 것은 게임 경험입니다. 플레이어들은 재미있고 흥미로운 게임을 원하며 빠르고, 원활하고, 안전한 경험을 즐기고 싶어 합니다. 로딩 속도가 느리면 플레이어들이 이탈할 수 있습니다. 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 Microgame은 느린 로딩 속도를 용납할 수 없습니다.
Microgame의 CTO 프란치스코 라우로(Francesco Lauro)는 "안전하고 믿을 수 있는 사이트에서 고객에게 훌륭한 경험을 제공하는 것이 중요합니다. 즉, 플레이어들이 다른 곳에서 찾을 수 없는 게임 기능을 제공하고 속도와 가용성을 제공할 수 있어야 합니다."라고 말합니다.
트래픽 증가로 인한 사이트 성능 저하와 플랫폼 혁신
라우로와 그의 팀은 Microgame 플랫폼을 개선하기 위해 끊임없이 노력하며 프리 매치, 인플레이 베팅, 개인 포커 예약, 스포츠 베팅 이벤트, 배당률 설정 등의 기능으로 맞춤형 성능을 높이고 있습니다. 이러한 기능을 통해 운영자는 플레이어에게 보다 흥미롭고 개인화된 베팅 경험을 제공할 수 있습니다. 혁신을 위한 라우로의 노력은 결실을 거두었습니다. Microgame은 매년 사용자 계정 65만 개와 트랜잭션 1억6천만 건을 지원하고 있으며 트래픽이 계속 증가하고 있습니다.
하지만 플랫폼이 진화하고 사용자 기반이 늘어나면서 인프라 수요가 증가하고, 페이지 로딩 속도가 느려지고, 플레이어 경험이 영향을 받기 시작했습니다. 특히 한 페이지에 최대 800개의 가상 슬롯 머신이 들어가는 등 이미지를 많이 표시해야 하는 카지노 사이트와 지속적으로 베팅이 업데이트되는 스포츠 베팅 사이트에서 이런 현상이 두드러졌습니다.
Microgame의 시스템 네트워크 관리자 파블로 알레한드로 로스타니(Pablo Alejandro Rostani)는 "인프라를 대폭 확장시켜 증가하는 트래픽을 처리했지만, 예상치 못한 트래픽 급증이 발생했을 때 이에 맞춰 자동으로 확장할 수 없었습니다. 또한 정적 콘텐츠를 더 빨리 표시해야 했습니다. 그래야만 새로운 플레이어를 확보하고 충성도를 높여 다시 방문할 수 있도록 만들 수 있습니다."라고 언급합니다.
코로나19로 인해 트래픽이 2배 증가하면서 사이트 성능의 중요성 역시 높아짐
처음에 라우로와 로스타니는 Akamai와 협력해 엣지에서 DNS 레졸루션 속도를 높이고 정적 콘텐츠를 캐싱해 성능을 개선하고, 클라우드 서비스 사업자 Criticalcase 통해 기술 투자를 최대한 활용하기로 결정했습니다.
라우로는 "Akamai는 탄탄한 글로벌 인프라를 갖고 있고 시장에서 최고의 기술을 보유했다는 평판을 얻고 있습니다. 우리가 최고의 플레이어 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다는 것을 게임 운영자들에게 보여줄 수 있는 기회였습니다. Akamai와 Criticalcase는 우리가 성공할 수 있도록 필요한 것을 제공했습니다."라고 말합니다.
코로나19가 이탈리아를 강타하자 갑자기 새로운 긴박감이 일어났습니다. 이탈리아 전국이 봉쇄되고 많은 사람들이 집에서 즐겁게 지낼 수 있는 방법을 찾기 시작하자 Microgame의 고객 게임 사이트의 트래픽이 두 배 급증했습니다. 이러한 트래픽이 오리진 인프라에 도달하면 사이트가 다운될 수 있었습니다. 그러나 Criticalcase 기술 전문가의 지원 덕분에 결과는 달랐습니다.
로스타니는 "Criticalcase는 신속하게 조치를 취해 고객 사이트 50개를 Edge DNS와 Dynamic Site Accelerator 에 통합하고, Akamai Control Center를 설정해 가용한 기능을 최대한 활용할 수 있게 도왔습니다."라고 말했습니다. 이 일을 처리하는 속도는 매우 중요했습니다. Microgame의 완전한 온라인 게임 플랫폼을 사용하는 게임 운영자들은 몇 주 안에 결과를 체감할 수 있었습니다.
로스타니는 "Akamai는 2배로 급증한 트래픽을 문제 없이 흡수하는 데 핵심적인 역할을 담당했습니다. 인프라 트래픽을 60% 분산하고 페이지 로딩 시간을 50% 단축해 풍부하고 동적인 게임 사이트를 쉽게 운영할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
사이트마다 성능 개선 정도는 달랐지만 정적 콘텐츠가 많은 페이지는 평균 로딩 시간이 55% 더 빨라졌습니다. 카지노 사이트 역시 수백 개의 이미지를 빠르게 로딩하고 플레이어에게 더욱 원활한 경험을 제공할 수 있었습니다. 스포츠 베팅 사이트는 정적 콘텐츠를 분산함으로써 대역폭을 확대했고 마권 판매소에서 베팅하는 것처럼 동적 콘텐츠를 스트리밍할 수 있습니다. Microgame은 플레이어 경험을 개선하고 가용성을 강화함으로써 고객이 더 많은 플레이어를 유치하고 플레이어의 재방문을 유도할 수 있도록 지원합니다.
라우로는 "B2C 고객들은 사이트 속도가 크게 개선되어 플레이어 확보와 유지에 즉각적인 영향을 끼쳤다고 말합니다. 검색 엔진 순위도 높아지면서 가시성이 확대되고 유입되는 신규 고객이 늘었습니다. 또한 우리가 Akamai를 사용하고 있다는 것을 알게 된 게임 운영자들이 접근하기 시작하면서 Microgame은 새로운 매출 기회를 발굴하고 있습니다."라고 말합니다.
Microgame의 성공은 운이 아니라 준비된 것입니다.
Microgame이 엣지로 전환하면서 라우로와 그의 팀은 혁신에 대해 다른 방식으로 생각하게 되었습니다. 인프라가 제대로 가동되는지 걱정하지 않고 새로운 기능을 구축해 차별화된 플레이어 경험을 제공할 수 있습니다. 개발자들은 인프라를 확장하지 않고 최적의 성능을 발휘할 수 있다는 것을 이미 깨닫고 Akamai 사용을 극대화하는 애플리케이션을 설계하기 시작했습니다.
라우로와 로스타니는 Akamai와의 파트너십이 시작에 불과하다고 생각합니다. Microgame은 현재 App & API Protector 및 Site Shield를 통해 보안을 강화하려고 합니다. 로스타니는 "이탈리아 게임 규정은 보안 요구사항이 엄격하기 때문에 Microgame은 이미 보안 수준이 높은 인프라를 갖추고 있었습니다. Akamai는 경계 외부에 또 다른 보안 레이어를 추가하기 때문에 많은 공격이 방화벽에도 도달하지 못합니다."라고 언급합니다.
훌륭한 파트너십은 보안을 강화합니다. 라우로는 "Criticalcase 팀은 언제든지 필요할 때 우리에게 도움을 줍니다. 게임 시장에서 대부분의 활동이 주말에 이루어지기 때문에 이 점은 중요합니다. Akamai 포털을 통해 보안 위협을 탐지할 때마다 악성 트래픽을 차단하는 가장 좋은 방법을 찾기 위해 협력합니다."라고 말합니다.
Microgame이 Akamai 솔루션의 사용을 확대하면서 CriticalCase는 적극적인 지원을 제공합니다. Criticalcase의 영업 담당 부사장 알레산드로 존쿠(Alessandro Zoncu)는 "Microgame과 협력하게 되어 매우 기쁩니다. 우리의 목표는 성능과 보안을 극대화하고 Microgame이 이탈리아를 대표하는 온라인 게임 플랫폼으로서 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하는 것입니다. 우리는 Microgame가 필요로 하는 모든 리소스를 지원할 것입니다."라고 말합니다.
Microgame은 Akamai와 Criticalcase를 통해 엔드투엔드 온라인 게임 플랫폼을 구축하고 게임 운영자에게 경쟁 우위를 제공하고 플레이어에게 좋은 경험을 제공하기 위해 주력하고 있습니다. Microgame은 포커 토너먼트, 판타지 스포츠 리그, 복권 등 모든 종류의 게임을 구현할 수 있는 플랫폼입니다.
Microgame 소개
Microgame S.p.A는 이탈리아의 대표적인 게임 서비스 제공업체입니다. Microgame은 온라인 및 오프라인 부문에서 완벽하고 경쟁력 있는 멀티 채널을 제공하는 유연성 덕분에 이탈리아 전국에서 가장 넓고 광범위한 도달 범위를 가진 B2B 기업이며 규제 받는 국가 시장에 대한 빠른 접속 지점을 나타냅니다. 제품과 서비스는 규제 기관, 게임 운영자, 유통 네트워크, 계열사, 플레이어 등 개별 주체의 요구사항에 따라 설계됩니다. Microgame의 성공은 단순히 훌륭한 서비스 제공업체가 아니라 실질적인 전략적 파트너로서 고객과 맺은 강력한 파트너십에 기반을 두고 있습니다. 1999년부터 비즈니스 모델은 이탈리아 게임 시장을 중심으로 솔루션을 지속적으로 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Criticalcase 소개
Criticalcase는 맞춤형 완전 매니지드 솔루션을 전문으로 하는 H.A.(High Availability) 서비스 제공업체로서 1999년부터 활동을 시작했습니다. 오랜 경험을 통해 IT 시장에 대한 광범위한 지식을 확보해 100% 업타임과 최고의 성능을 보장하기 위한 H.A. 서비스를 제공할 수 있습니다. 사용자 지정 성능이 우수하고 유연한 호스팅, 클라우드 컴퓨팅, 장애 복구 및 비즈니스 연속성 솔루션, 관리, 컨설팅 서비스를 제공합니다. Criticalcase의 미션은 고객의 요구사항에 부합하고 비즈니스 생산성을 개선하기 위해 각 클라이언트에 맞는 맞춤형 IT 솔루션을 설계하고 구현하는 것입니다. 컨설팅 비전을 통해 고객의 요구에 가장 적합한 솔루션을 파악하고 회사의 성장을 지원할 수 있습니다. Criticalcase는 항상 고객 만족을 위해 노력하며 최고의 인프라와 우수한 직원을 활용해 고급 기술 솔루션을 제공합니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.