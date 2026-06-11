처음에 라우로와 로스타니는 Akamai와 협력해 엣지에서 DNS 레졸루션 속도를 높이고 정적 콘텐츠를 캐싱해 성능을 개선하고, 클라우드 서비스 사업자 Criticalcase 통해 기술 투자를 최대한 활용하기로 결정했습니다.

라우로는 "Akamai는 탄탄한 글로벌 인프라를 갖고 있고 시장에서 최고의 기술을 보유했다는 평판을 얻고 있습니다. 우리가 최고의 플레이어 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다는 것을 게임 운영자들에게 보여줄 수 있는 기회였습니다. Akamai와 Criticalcase는 우리가 성공할 수 있도록 필요한 것을 제공했습니다."라고 말합니다.

코로나19가 이탈리아를 강타하자 갑자기 새로운 긴박감이 일어났습니다. 이탈리아 전국이 봉쇄되고 많은 사람들이 집에서 즐겁게 지낼 수 있는 방법을 찾기 시작하자 Microgame의 고객 게임 사이트의 트래픽이 두 배 급증했습니다. 이러한 트래픽이 오리진 인프라에 도달하면 사이트가 다운될 수 있었습니다. 그러나 Criticalcase 기술 전문가의 지원 덕분에 결과는 달랐습니다.

로스타니는 "Criticalcase는 신속하게 조치를 취해 고객 사이트 50개를 Edge DNS와 Dynamic Site Accelerator 에 통합하고, Akamai Control Center를 설정해 가용한 기능을 최대한 활용할 수 있게 도왔습니다."라고 말했습니다. 이 일을 처리하는 속도는 매우 중요했습니다. Microgame의 완전한 온라인 게임 플랫폼을 사용하는 게임 운영자들은 몇 주 안에 결과를 체감할 수 있었습니다.

로스타니는 "Akamai는 2배로 급증한 트래픽을 문제 없이 흡수하는 데 핵심적인 역할을 담당했습니다. 인프라 트래픽을 60% 분산하고 페이지 로딩 시간을 50% 단축해 풍부하고 동적인 게임 사이트를 쉽게 운영할 수 있었습니다."라고 말했습니다.

사이트마다 성능 개선 정도는 달랐지만 정적 콘텐츠가 많은 페이지는 평균 로딩 시간이 55% 더 빨라졌습니다. 카지노 사이트 역시 수백 개의 이미지를 빠르게 로딩하고 플레이어에게 더욱 원활한 경험을 제공할 수 있었습니다. 스포츠 베팅 사이트는 정적 콘텐츠를 분산함으로써 대역폭을 확대했고 마권 판매소에서 베팅하는 것처럼 동적 콘텐츠를 스트리밍할 수 있습니다. Microgame은 플레이어 경험을 개선하고 가용성을 강화함으로써 고객이 더 많은 플레이어를 유치하고 플레이어의 재방문을 유도할 수 있도록 지원합니다.

라우로는 "B2C 고객들은 사이트 속도가 크게 개선되어 플레이어 확보와 유지에 즉각적인 영향을 끼쳤다고 말합니다. 검색 엔진 순위도 높아지면서 가시성이 확대되고 유입되는 신규 고객이 늘었습니다. 또한 우리가 Akamai를 사용하고 있다는 것을 알게 된 게임 운영자들이 접근하기 시작하면서 Microgame은 새로운 매출 기회를 발굴하고 있습니다."라고 말합니다.