As apostas em jogos de azar e esportes on-line estão em ascensão na Itália, especialmente desde o início da pandemia da COVID-19. Há praticamente infinitas opções para se divertir e tentar a sorte com tudo, desde pôquer, bingo e máquinas caça-níqueis até apostas em corridas de cavalos e partidas de futebol. A Microgame S.p.A. fornece a plataforma de tecnologia por trás de muitos dos principais websites de jogos da Itália, dando aos operadores tudo o que precisam para executar, gerenciar e promover seus jogos.
O mais importante para a Microgame e seus clientes é a experiência dos jogos. Os jogadores estão à procura de entretenimento e emoção, e esperam que os jogos sejam rápidos, contínuos e seguros. Tempos de carregamentos lentos podem afastá-los. E, em um mercado altamente competitivo, isso é algo que a Microgame quer evitar.
"É muito importante proporcionar aos nossos clientes uma excelente experiência, em um local seguro e confiável", afirma Francesco Lauro, CTO da Microgame. "Isso significa que precisamos fornecer recursos de jogos que os usuários não encontram em nenhum outro lugar e que possamos entregar a eles velocidade e disponibilidade."