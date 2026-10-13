Inicialmente, Lauro e Rostani decidiram trabalhar com a Akamai para aumentar o desempenho, acelerando a resolução DNS e armazenando conteúdo estático em cache na edge, e envolveram o provedor de serviços na nuvem Criticalcase para aproveitar ao máximo seu investimento em tecnologia.

"A Akamai tem uma forte presença global e reputação de ser a melhor tecnologia do mercado", diz Lauro. "Esta foi uma oportunidade para mostrar aos operadores de jogos que estamos comprometidos em entregar a melhor experiência possível aos jogadores e, juntas, a Akamai e a Criticalcase entregaram o que precisávamos para ter sucesso."

Quando a pandemia atingiu a Itália, a implementação repentinamente assumiu uma nova urgência. Com o país em confinamento, as pessoas estavam em casa e procurando maneiras de se divertir, e a Microgame viu o tráfego para os websites de jogos de seus clientes dobrar. Se esse tráfego tivesse atingido a infraestrutura de origem, isso poderia ter causado falhas nos websites. Mas com a ajuda de especialistas técnicos da Criticalcase, o resultado foi uma história diferente.

"A Criticalcase nos ajudou a avançar rapidamente, integrando 50 websites de clientes ao Edge DNS e ao Dynamic Site Accelerator e configurando o Akamai Control Center para garantir que aproveitássemos ao máximo os recursos disponíveis para nós", diz Rostani. Essa velocidade foi fundamental. Em semanas, os operadores de jogos que usavam a plataforma de jogos on-line completa da Microgame observavam os resultados.

"A Akamai foi a chave para absorver o dobro de picos de tráfego sem dificuldades", diz Rostani. "Conseguimos descarregar 60% dos acessos em nossa infraestrutura e reduzir o tempo de carregamento da página em 50%, o que significa que pudemos facilmente continuar servindo websites de jogos ricos e dinâmicos."

Embora os ganhos de desempenho variassem entre websites, as páginas com muito conteúdo rico e estático se beneficiaram de tempos de carregamento 55% mais rápidos, em média. Isso incluiu websites de cassino, que podem carregar centenas de imagens rapidamente e proporcionar uma experiência mais estável aos jogadores. E, ao descarregar conteúdo estático, os websites de apostas esportivas têm mais largura de banda para transmitir conteúdo dinâmico, como probabilidades de apostas de corretores. Com uma experiência do jogador mais rápida e maior disponibilidade, a Microgame pode ajudar seus clientes a atrair mais usuários e fidelizá-los.

"Nossos clientes B2C relataram uma melhoria impressionante na velocidade do website, o que tem um impacto imediato na aquisição e retenção de jogadores. As classificações dos nossos mecanismos de busca também subiram, o que significa maior visibilidade e mais clientes entrando", diz Lauro. "Além disso, a Microgame está observando novas oportunidades de receita de operadores de jogos que estão nos abordando porque sabem que usamos a Akamai."