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Microgame

Em parceria com a Akamai e a Criticalcase, a Microgame gera receita ajudando os operadores de jogos a entregar experiências de apostas on-line rápidas e perfeitas para os usuários, mesmo quando o volume de tráfego aumenta.

Logotipo da Microgame

Localização

Benevento, Itália
www.microgame.it

Setor

Comércio

Principais impactos

  • Tempos de carregamento de página 50% menores, proporcionando uma experiência melhor aos jogadores
  • 60% do tráfego transferido para a edge, permitindo lidar com picos de demanda
  • Dobro do tráfego absorvido durante a pandemia, evitando períodos de inatividade

Soluções

Edge DNS App and API Protector
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Os jogadores estão ansiosos para tentar a sorte em uma excelente experiência de jogos

As apostas em jogos de azar e esportes on-line estão em ascensão na Itália, especialmente desde o início da pandemia da COVID-19. Há praticamente infinitas opções para se divertir e tentar a sorte com tudo, desde pôquer, bingo e máquinas caça-níqueis até apostas em corridas de cavalos e partidas de futebol. A Microgame S.p.A. fornece a plataforma de tecnologia por trás de muitos dos principais websites de jogos da Itália, dando aos operadores tudo o que precisam para executar, gerenciar e promover seus jogos.

O mais importante para a Microgame e seus clientes é a experiência dos jogos. Os jogadores estão à procura de entretenimento e emoção, e esperam que os jogos sejam rápidos, contínuos e seguros. Tempos de carregamentos lentos podem afastá-los. E, em um mercado altamente competitivo, isso é algo que a Microgame quer evitar.

"É muito importante proporcionar aos nossos clientes uma excelente experiência, em um local seguro e confiável", afirma Francesco Lauro, CTO da Microgame. "Isso significa que precisamos fornecer recursos de jogos que os usuários não encontram em nenhum outro lugar e que possamos entregar a eles velocidade e disponibilidade."

O desempenho do website cai sob o peso do aumento do tráfego e da inovação da plataforma

Lauro e sua equipe trabalham constantemente para aprimorar a plataforma Microgame, tornando-a mais personalizável, com recursos como apostas pré-jogo e durante o jogo, atendimentos pessoais de pôquer e a capacidade de definir eventos de apostas esportivas e probabilidades. Esses recursos permitem que os operadores forneçam uma experiência de apostas mais empolgante e personalizada para os jogadores. E o compromisso de Lauro com a inovação valeu a pena: a Microgame oferece suporte a 650.000 contas de usuário e 160 milhões de transações a cada ano, e seu tráfego continua a crescer.

No entanto, a plataforma em evolução e a crescente base de usuários estavam exigindo cada vez mais da infraestrutura, e os carregamentos de página lentos estavam começando a afetar a experiência do jogador. Isso aconteceu especialmente com websites de cassino com muitas imagens, que podem ter até 800 máquinas caça-níqueis virtuais em uma única página, e websites de apostas esportivas, que são constantemente atualizados.

"Tínhamos superdimensionado nossa infraestrutura para lidar com o aumento do tráfego, mas não podíamos escalar de maneira dinâmica para lidar com picos inesperados", diz Pablo Alejandro Rostani, administrador de rede do sistema da Microgame. "Além disso, precisávamos apresentar conteúdo estático mais rapidamente, o que é crucial para adquirir novos jogadores e fidelizá-los para que retornem."

O dobro ou nada: o tráfego duplicado durante a pandemia aumenta os riscos para o desempenho do website

Inicialmente, Lauro e Rostani decidiram trabalhar com a Akamai para aumentar o desempenho, acelerando a resolução DNS e armazenando conteúdo estático em cache na edge, e envolveram o provedor de serviços na nuvem Criticalcase para aproveitar ao máximo seu investimento em tecnologia.

"A Akamai tem uma forte presença global e reputação de ser a melhor tecnologia do mercado", diz Lauro. "Esta foi uma oportunidade para mostrar aos operadores de jogos que estamos comprometidos em entregar a melhor experiência possível aos jogadores e, juntas, a Akamai e a Criticalcase entregaram o que precisávamos para ter sucesso."

Quando a pandemia atingiu a Itália, a implementação repentinamente assumiu uma nova urgência. Com o país em confinamento, as pessoas estavam em casa e procurando maneiras de se divertir, e a Microgame viu o tráfego para os websites de jogos de seus clientes dobrar. Se esse tráfego tivesse atingido a infraestrutura de origem, isso poderia ter causado falhas nos websites. Mas com a ajuda de especialistas técnicos da Criticalcase, o resultado foi uma história diferente.

"A Criticalcase nos ajudou a avançar rapidamente, integrando 50 websites de clientes ao Edge DNS e ao Dynamic Site Accelerator e configurando o Akamai Control Center para garantir que aproveitássemos ao máximo os recursos disponíveis para nós", diz Rostani. Essa velocidade foi fundamental. Em semanas, os operadores de jogos que usavam a plataforma de jogos on-line completa da Microgame observavam os resultados.

"A Akamai foi a chave para absorver o dobro de picos de tráfego sem dificuldades", diz Rostani. "Conseguimos descarregar 60% dos acessos em nossa infraestrutura e reduzir o tempo de carregamento da página em 50%, o que significa que pudemos facilmente continuar servindo websites de jogos ricos e dinâmicos."

Embora os ganhos de desempenho variassem entre websites, as páginas com muito conteúdo rico e estático se beneficiaram de tempos de carregamento 55% mais rápidos, em média. Isso incluiu websites de cassino, que podem carregar centenas de imagens rapidamente e proporcionar uma experiência mais estável aos jogadores. E, ao descarregar conteúdo estático, os websites de apostas esportivas têm mais largura de banda para transmitir conteúdo dinâmico, como probabilidades de apostas de corretores. Com uma experiência do jogador mais rápida e maior disponibilidade, a Microgame pode ajudar seus clientes a atrair mais usuários e fidelizá-los.

"Nossos clientes B2C relataram uma melhoria impressionante na velocidade do website, o que tem um impacto imediato na aquisição e retenção de jogadores. As classificações dos nossos mecanismos de busca também subiram, o que significa maior visibilidade e mais clientes entrando", diz Lauro. "Além disso, a Microgame está observando novas oportunidades de receita de operadores de jogos que estão nos abordando porque sabem que usamos a Akamai."

Para a Microgame, o sucesso é uma questão de preparo, e não de sorte

Mudar para a edge alterou a maneira como Lauro e sua equipe pensam sobre inovação. Eles podem criar novos recursos para experiências de jogadores verdadeiramente diferenciadas sem se preocupar se a infraestrutura pode acompanhar o ritmo. Na verdade, os desenvolvedores já começaram a projetar aplicações para maximizar o uso da Akamai, sabendo que podem contar com o desempenho ideal sem expandir a infraestrutura.

Para Lauro e Rostani, isso é apenas o início de sua parceria com a Akamai. Atualmente, eles estão trabalhando para fortalecer a segurança com o App & API Protector e o Site Shield. "As normas italianas para jogos têm requisitos rigorosos de segurança, por isso a Microgame já tinha uma infraestrutura bem protegida", diz Rostani. "A Akamai adiciona outra camada de segurança fora do perímetro, impedindo que muitos ataques atinjam nosso firewall."

Essa segurança é reforçada por uma grande parceria. "A equipe da Criticalcase está disponível sempre que precisarmos, o que é importante porque a maior parte da atividade do mercado de games acontece no final de semana", afirma Lauro. "Sempre que detectamos uma ameaça à segurança por meio do portal Akamai, trabalhamos juntos para determinar a melhor forma de bloquear qualquer tráfego malicioso."

E a Criticalcase está disposta a ajudar enquanto a Microgame expande seu uso da Akamai. "É um prazer como fornecedor e parceiro trabalhar com a Microgame", disse Alessandro Zoncu, vice-presidente de vendas da Criticalcase. "Nosso objetivo é ajudar a maximizar seu desempenho e segurança e apoiar seu crescimento contínuo como a principal plataforma de jogos on-line na Itália. A Microgame pode ter certeza de que vamos dedicar todos os recursos de que precisam, e muito mais."

Com a Akamai e a Criticalcase, a Microgame está avançando com sua plataforma de jogos on-line de ponta a ponta e mantendo o foco em seu objetivo: uma vantagem competitiva para os operadores de jogos e uma ótima experiência para os jogadores. Não importa se as pessoas querem competir em um torneio de pôquer, entrar em uma liga de esportes fictícia ou simplesmente apostar na loteria, a Microgame é a plataforma que torna isso possível.

Sobre a Microgame

A Microgame S.p.A. é a principal provedora de serviços de jogos na Itália. Graças à flexibilidade de nossa oferta multicanal, completa e competitiva para o setor on-line e terrestre, hoje a Microgame é a entidade B2B com o maior e mais alto alcance em todo o território e representa um ponto de acesso rápido para o mercado nacional regulamentado. Os produtos e serviços são projetados de acordo com as necessidades de todos os agentes: autoridade reguladora, operadores de jogos, redes de distribuição, afiliadas e jogadores. O nosso sucesso baseia-se em parcerias sólidas com os nossos clientes para os quais a Microgame não é apenas um fornecedor de serviços extraordinário, mas uma verdadeira parceira estratégica. Desde 1999, nosso modelo de negócios tem se concentrado no desenvolvimento contínuo de soluções, especialmente para o mercado italiano de jogos.

Sobre a Criticalcase

A Criticalcase está em operação desde 1999 como um provedor de serviços de alta disponibilidade (H.A.) especializado em soluções totalmente gerenciadas sob medida. Nossa experiência de longo prazo se transforma em um conhecimento completo do mercado de TI, o que nos permite oferecer serviços de H.A. para garantir 100% de tempo de atividade e o melhor desempenho. Fornecemos hospedagem altamente personalizável e flexível, computação em nuvem, recuperação de desastres e soluções de continuidade de negócios, gerenciamento e serviços de consultoria. Nossa missão é projetar e realizar soluções de TI personalizadas para cada cliente, a fim de atender às suas necessidades e melhorar a produtividade dos negócios. Nossa visão de consultoria nos permite identificar a solução que melhor atende às necessidades dos clientes e que apoia o crescimento da empresa. Sempre nos concentramos na satisfação do cliente, fornecendo soluções tecnológicas avançadas graças à melhor infraestrutura da categoria e à equipe altamente qualificada.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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