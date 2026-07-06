이는 ATIS 전문가들과 함께하는 분기별 라이브 세션으로 구성되며, 기업은 이를 통해 자사의 전략을 직접 점검하고, 고유한 리스크 요소에 대한 전문적 조언을 얻을 수 있으며, 비즈니스 및 공격 표면에 특화된 리스크에 맞춰 방어 체계를 최적화할 수 있습니다.