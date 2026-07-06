이 서비스는 전 세계 사이버 공격자, 공격 수법, 사이버 보안 트렌드에 대한 관련성 높고 유용한 정보를 제공하며, 이를 위해 글로벌 공격 데이터를 지역에 특화된 보안 조치로 변환합니다.
핵심 내용:
- 최신 사이버 위협은 AI와 지정학적 변화로 인해 더욱 심화되고 있으며, 이는 기업의 리스크를 가중시키고 있습니다. 정교한 공격자들은 금전적 이득이나 정치적 목적을 위해 특정 지역과 산업을 집중적으로 공격합니다. 따라서 기업은 원시 데이터에만 의존할 수 없으며, 선제적 방어를 위해 포괄적이고 지역에 특화된 맥락을 확보해야 합니다.
- 원시 데이터 세트에는 최신 인프라를 끈질긴 공격자로부터 보호하는 데 필요한 중요한 맥락이 부족합니다. 집계된 외부 데이터에만 의존하면 보안팀은 실제 환경에 미치는 영향을 제대로 파악하기 어렵습니다. Akamai만의 글로벌 관측 지점을 활용하면 방대한 공격 데이터베이스를 매우 구체적이고 실행 가능한 인텔리전스로 전환해 이 문제를 해결할 수 있습니다.
- 일반적인 위협 피드는 개별 기업의 고유한 리스크 요소를 해결하지 못합니다. 기업은 제한된 자원을 올바르지 않은 방어 우선순위에 잘못 배분하곤 합니다. 실시간 맞춤형 분기별 위협 브리핑을 통해 전문 인력의 역량을 통합하면, 보안 전략이 글로벌 인텔리전스와 특정 공격 표면에 맞춰 지속적으로 업데이트될 수 있습니다.
- 전문가의 가이드와 독보적인 데이터 규모가 만납니다. Akamai의 오랜 글로벌 보안 운영 경험과 방대한 글로벌 위협 데이터가 결합된 이 서비스는 기업이 특정 비즈니스 환경에 맞게 보안 체계를 선제적으로 조정할 수 있도록 유용한 전문가 권장 사항을 제공합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
ATIS는 이러한 서비스와 달리 Akamai만의 글로벌 관측 지점을 활용합니다. 방대한 공격 데이터베이스의 데이터와 글로벌 보안 전문가의 직접적인 인사이트를 결합해 실제 환경에서 검증된 인텔리전스를 제공합니다.
월간 보고서는 레이어 7 및 레이어 3/4에 걸친 특정 산업과 지역의 최근 애플리케이션 및 인프라 보안 공격에 대한 상세한 분석을 제공하며, 분기별 보고서는 지난 분기의 공격 트렌드를 분석해 거시적인 변화 추이를 파악합니다.
Akamai는 주요 공격 및 신규 위협에 대한 경고와 공격자 프로필(상세한 정보 및 구체적인 보호 지침)을 통해 선제적이고 매우 유용한 정보를 제공합니다.
스포트라이트 보고서는 AI로 증폭된 위협에 대한 방어와 분쟁에 따른 공격 활동 등 중요한 주제를 매월 심층적으로 다루는 보고서입니다.
이는 ATIS 전문가들과 함께하는 분기별 라이브 세션으로 구성되며, 기업은 이를 통해 자사의 전략을 직접 점검하고, 고유한 리스크 요소에 대한 전문적 조언을 얻을 수 있으며, 비즈니스 및 공격 표면에 특화된 리스크에 맞춰 방어 체계를 최적화할 수 있습니다.
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