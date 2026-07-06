É um serviço que fornece informações valiosas e práticas sobre adversários cibernéticos globais, suas metodologias de ataque e tendências de segurança cibernética, transformando dados de ataques globais em ações de segurança adaptadas ao contexto local.
Principais conclusões:
- As ameaças cibernéticas modernas são cada vez mais intensificadas pela inteligência artificial e por mudanças geopolíticas, o que aumenta os riscos para as empresas. Adversários sofisticados atacam regiões e setores específicos com o objetivo de obter ganhos financeiros ou políticos. Por isso, as organizações não podem depender apenas de dados brutos, mas precisam de um contexto abrangente e localizado para desenvolver uma defesa proativa.
- Os dados brutos não possuem o contexto essencial necessário para proteger a infraestrutura moderna contra ameaças persistentes. Confiar apenas em dados externos agregados impede que as equipes de segurança compreendam o impacto real no mundo. A utilização da perspectiva global única da Akamai resolve esse problema ao transformar grandes bancos de dados de ataques em informações altamente específicas e úteis para tomada de decisões.
- Os feeds de ameaças genéricos não conseguem abordar os vetores de risco específicos de cada empresa. As organizações frequentemente alocam mal seus recursos limitados em prioridades de defesa inadequadas. Integrar a expertise humana especializada por meio de briefings trimestrais personalizados e em tempo real sobre ameaças garante que as estratégias de segurança estejam sempre alinhadas com as informações globais e com as superfícies de ataque específicas.
- A orientação de especialistas é aliada a uma escala de dados incomparável. Ao combinar a vasta experiência da Akamai em operações de segurança global com grandes conjuntos de dados sobre ameaças em todo o mundo, o serviço oferece recomendações especializadas relevantes que ajudam as organizações a adaptar proativamente sua postura de segurança ao seu ambiente de negócios específico.
Perguntas frequentes (FAQ)
Diferente desses serviços, o ATIS utiliza a perspectiva global única da Akamai, combinando dados de grandes bancos de dados de ataques com insights diretos de especialistas em segurança de todo o mundo, para fornecer informações comprovadas em situações reais.
Os relatórios mensais oferecem uma análise detalhada dos recentes ataques à segurança de aplicações e infraestrutura em setores e regiões específicos, abrangendo as camadas 7 e 3/4. Já os relatórios trimestrais analisam as tendências de ataques ao longo do último trimestre, identificando mudanças em um nível mais amplo.
A Akamai oferece informações proativas e altamente relevantes por meio de alertas sobre ameaças (que abrangem ataques significativos e riscos emergentes) e perfis de agentes maliciosos (com relatórios detalhados e orientações específicas de proteção).
Os relatórios do Spotlight são análises mensais detalhadas sobre temas críticos, como proteção contra ameaças amplificadas pela inteligência artificial e ataques motivados por conflitos.
Elas consistem em sessões ao vivo trimestrais com especialistas da ATIS, onde as organizações podem revisar diretamente suas estratégias, obter orientações sobre vetores de risco específicos e alinhar sua postura de defesa com os riscos particulares do seu negócio e da sua superfície de ataque.
Para apoiar as operações em todo o mundo, os materiais são disponibilizados em seis idiomas: Inglês (EN), chinês (ZH), japonês (JA), coreano (KO), português (PT), e espanhol (ES).
O ATIS está disponível como um submódulo opcional para clientes do Platinum Service and Support, como um complemento para clientes do Managed Security Service e como um produto independente para outros clientes. Entre em contato com o seu representante de conta da Akamai para saber mais.